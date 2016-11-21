Проект дома для 6 соток за 2,5 млн

Трудно найти удачный проект дома для 6 соток? Только не на homify! Мы знаем, куда смотреть, что искать и каким образом использовать! Студия Mizuishi порадовала нас своим новым проектом, который не просто рассчитан на участок в 6 соток, а уже был реализован в таком формате на участке площадью 1,6 сотки!
Итак, как же он выглядит, сколько в нем спален и как в нем жить и радоваться жизни? Давайте посмотрим вместе! Общая площадь дома в 3 этажа – 108 кв. метров, площадь застройки – 68 кв. метров. А кроме четырех членов семьи в доме живут 2 собаки и 3 кошки.
Изначально дачный 6-соточный участок имеет вытянутую форму, не всегда удобную для постройки дома. Точнее – полностью преображающую его внешний вид. Здесь мы видим, что дом построен как можно ближе к улице (по местным законам), а передний дворик (за реечными экранами) скрыт за деревянной перегородкой. Вход в дом находится справа за глухой приватной дверью с верхним окном. Освещение на втором этаже делает интерьеры светлыми, но не уменьшает уровень приватности в доме. И все это на участке в 1,6 сотки!
Сейчас вы смотрите на гостиную и кухню-столовую в передней части дома. Съемка ведется с переднего дворика (того самого, что расположен за реечными экранами). Чаще всего именно через него дети и родители проходят в дом. Справа стеллажи легко скрываются из виду простой занавеской, которая позволяет спрятать многочисленные электронные приборы, детские игрушки, книги и журналы. Слева мы видим, что кухонный остров с раковиной продолжается столовой группой на четверых – двух взрослых и двух детей на высоких стульчиках. В доме живет молодая семейная пара с двумя дочерьми дошкольного возраста.
Как вы можете заметить, передняя часть с «зоной прихожей» еще не является двориком и может быть закрыта легким дополнением конструкции в виде деревянных экранов, которые весят менее 7 кг. Так, в любое время дом может быть открыт природе или закрыт от непогоды. На первом этаже также есть туалет под лестницей, ванная комната (в дальнем от входа в дом углу) и пространство за кухней, равное примерно 8 кв. метрам.
Вот так выглядит эта интересная планировка со стороны кухни. Здесь мы найдем кухонный остров со столовой группой, вид на внутренний дворик и интересную конструкцию из деревянных реек, делающую данный дом очень восприимчивым к переменам.
Стильная спальня на втором этаже имеет шикарное остекление и вид на двусветную гостиную. Здесь находится рабочее место как внутри спальни, так и в холле, за ее пределами. Спальня рассчитана на двух взрослых. Детская находится с другой стороны дома и имеет почти идентичную площадь.
Здесь же находится и ванная комната, которая расположена рядом с небольшой гардеробной.
Кроме детской комнаты-спальни на втором этаже имеется и кабинет для интеллектуальной работы на подиуме. Комната большая, светлая и просторная, с высокими потолками. А еще одно маленькое пространство находится прямо под крышей – «домик для детей» на мансарде (третьем уровне).
Возвращаясь к идее интересного переднего дворика, который может быть сначала закрыт дверьми-слайдерами, а затем дополнен еще одной группой деревянных экранов со стеклами на верхнем ярусе, мы видим, что здесь также есть летний душ и место для маленького садика.
Именно так на 2-6 сотках можно построить дом всего лишь за 2,5 млн рублей «под ключ», судя по его площади и каркасной конструкции. Жить здесь может пара с двумя или даже тремя однополыми детьми (только одна детская).
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