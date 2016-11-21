Проект дома для 6 соток за 2,5 млн

Трудно найти удачный проект дома для 6 соток? Только не на homify! Мы знаем, куда смотреть, что искать и каким образом использовать! Студия Mizuishi порадовала нас своим новым проектом, который не просто рассчитан на участок в 6 соток, а уже был реализован в таком формате на участке площадью 1,6 сотки!

Итак, как же он выглядит, сколько в нем спален и как в нем жить и радоваться жизни? Давайте посмотрим вместе! Общая площадь дома в 3 этажа – 108 кв. метров, площадь застройки – 68 кв. метров. А кроме четырех членов семьи в доме живут 2 собаки и 3 кошки.