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Проект дома для 6 соток за 2,5 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
貫井北町の住宅, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Столовая комната в стиле модерн
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Трудно найти удачный проект дома для 6 соток? Только не на homify! Мы знаем, куда смотреть, что искать и каким образом использовать! Студия Mizuishi порадовала нас своим новым проектом, который не просто рассчитан на участок в 6 соток, а уже был реализован в таком формате на участке площадью 1,6 сотки!

Итак, как же он выглядит, сколько в нем спален и как в нем жить и радоваться жизни? Давайте посмотрим вместе! Общая площадь дома в 3 этажа – 108 кв. метров, площадь застройки – 68 кв. метров. А кроме четырех членов семьи в доме живут 2 собаки и 3 кошки.

Расположение

貫井北町の住宅, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Дома в стиле модерн
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

Изначально дачный 6-соточный участок имеет вытянутую форму, не всегда удобную для постройки дома. Точнее – полностью преображающую его внешний вид. Здесь мы видим, что дом построен как можно ближе к улице (по местным законам), а передний дворик (за реечными экранами) скрыт за деревянной перегородкой. Вход в дом находится справа за глухой приватной дверью с верхним окном. Освещение на втором этаже делает интерьеры светлыми, но не уменьшает уровень приватности в доме. И все это на участке в 1,6 сотки!

Планировка

貫井北町の住宅, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

Сейчас вы смотрите на гостиную и кухню-столовую в передней части дома. Съемка ведется с переднего дворика (того самого, что расположен за реечными экранами). Чаще всего именно через него дети и родители проходят в дом. Справа стеллажи легко скрываются из виду простой занавеской, которая позволяет спрятать многочисленные электронные приборы, детские игрушки, книги и журналы. Слева мы видим, что кухонный остров с раковиной продолжается столовой группой на четверых – двух взрослых и двух детей на высоких стульчиках. В доме живет молодая семейная пара с двумя дочерьми дошкольного возраста.

Как вы можете заметить, передняя часть с «зоной прихожей» еще не является двориком и может быть закрыта легким дополнением конструкции в виде деревянных экранов, которые весят менее 7 кг. Так, в любое время дом может быть открыт природе или закрыт от непогоды. На первом этаже также есть туалет под лестницей, ванная комната (в дальнем от входа в дом углу) и пространство за кухней, равное примерно 8 кв. метрам.

Вид изнутри

貫井北町の住宅, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Столовая комната в стиле модерн
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

Вот так выглядит эта интересная планировка со стороны кухни. Здесь мы найдем кухонный остров со столовой группой, вид на внутренний дворик и интересную конструкцию из деревянных реек, делающую данный дом очень восприимчивым к переменам.

Спальня

貫井北町の住宅, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Спальня в стиле модерн
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

Стильная спальня на втором этаже имеет шикарное остекление и вид на двусветную гостиную. Здесь находится рабочее место как внутри спальни, так и в холле, за ее пределами. Спальня рассчитана на двух взрослых. Детская находится с другой стороны дома и имеет почти идентичную площадь.

Ванная комната

貫井北町の住宅, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Ванная комната в стиле модерн
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

Здесь же находится и ванная комната, которая расположена рядом с небольшой гардеробной.

Детская с кабинетом

貫井北町の住宅, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Спальня в стиле модерн
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

Кроме детской комнаты-спальни на втором этаже имеется и кабинет для интеллектуальной работы на подиуме. Комната большая, светлая и просторная, с высокими потолками. А еще одно маленькое пространство находится прямо под крышей – «домик для детей» на мансарде (третьем уровне).

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Передний дворик

貫井北町の住宅, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Балкон и терраса в стиле модерн
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

Возвращаясь к идее интересного переднего дворика, который может быть сначала закрыт дверьми-слайдерами, а затем дополнен еще одной группой деревянных экранов со стеклами на верхнем ярусе, мы видим, что здесь также есть летний душ и место для маленького садика.

Дом для 6 соток

貫井北町の住宅, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Дома в стиле модерн
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

Именно так на 2-6 сотках можно построить дом всего лишь за 2,5 млн рублей «под ключ», судя по его площади и каркасной конструкции. Жить здесь может пара с двумя или даже тремя однополыми детьми (только одна детская).

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