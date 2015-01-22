homify 360°: Апартаменты класса люкс на Ибице

С огромной радостью мы отправляемся на знаменитый испанский остров Ибица, на котором круглый год царит атмосфера веселья и бесшабашного праздника. Статус одного из самых популярных международных курортов принесли Ибице ее громкие танцевальные вечеринки и идеальный средиземноморский климат – здесь не бывает снега и очень редко идут дожди. Остров славится не только клубами, его необычная южная архитектура также представляет немалый интерес.
Сегодняшний выпуск homify 360° посвящен яркому и необычному дому, построенному по проекту знаменитого архитектора Жана Нувеля. Каждая квартира этого здания, издалека напоминающего большой свадебный торт, абсолютно уникальна. Нам посчастливилось проникнуть в интерьеры одной из них. Но обо всем по порядку.
Жилой комплекс Las Boas De Ibiza выглядит как настоящий фонтан красок, его разноцветный лишенный прямых линий фасад как нельзя лучше отражает дух свободы острова. Силуэт здания напоминает морские волны, каждый этаж имеет свой цвет. Дизайн необычного сада создавал знаменитый ландшафтный архитектор Патрик Блан. Главное преимущество закругленного фасада, заключается в том, что потрясающим видом из окна можно наслаждаться во всех без исключения апартаментах комплекса.
Во внутренней части дома находится бассейн с чистой и прозрачной водой. Все, кто часто отдыхают на морских курортах знают, что при всей любви к морю, иногда возникает вполне объяснимое желание поплавать в обычном бассейне. Именно с этой целью архитекторы Las Boas De Ibiza решили построить внутри комплекса настоящий пляж с пресной водой.
Итак, наконец-то нам удалось проникнуть в одну из квартир красочного жилого комплекса. Как и ожидалось, апартаменты класса люкс обставлены дизайнерской мебелью с закругленными концами, символизирующими мягкость средиземноморского климата. В интерьере доминирует характерный для домов Южной Европы белый цвет.
Открытость и доброжелательность жителей Балеарских островов заразительна. На этом чудесном живописном острове не хочется
уходить в себя даже в стенах собственного дома. Поэтому большинство квартир этого комплекса имеют открытую планировку. Балкон, гостиная, столовая и кухня плавно переходят друг в друга. В некоторых проходах можно встретить раздвижные двери, которые владельцы квартиры почти всегда держат открытыми.
Чтобы не нарушать спокойный и безмятежный сон жителей Las Boas De Ibiza, спальная комната не является частью открытого пространства. Дизайнеры сохранили белый цвет в качестве основного, дополнив его яркими аксессуарами и необычными светильниками.
Белый цвет продолжает доминировать и в стенах ванной комнаты. Здесь, как в других частях квартиры, балом правит минимализм, в котором органично сочетаются практичность и элегантность. Большое зеркало визуально расширяет узкое пространство ванной комнаты, благодаря ему она кажется просторной и широкой.