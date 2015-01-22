homify 360°: Апартаменты класса люкс на Ибице

С огромной радостью мы отправляемся на знаменитый испанский остров Ибица, на котором круглый год царит атмосфера веселья и бесшабашного праздника. Статус одного из самых популярных международных курортов принесли Ибице ее громкие танцевальные вечеринки и идеальный средиземноморский климат – здесь не бывает снега и очень редко идут дожди. Остров славится не только клубами, его необычная южная архитектура также представляет немалый интерес.

Сегодняшний выпуск homify 360° посвящен яркому и необычному дому, построенному по проекту знаменитого архитектора Жана Нувеля. Каждая квартира этого здания, издалека напоминающего большой свадебный торт, абсолютно уникальна. Нам посчастливилось проникнуть в интерьеры одной из них. Но обо всем по порядку.