Картины в интерьере

Существует два понятия: картина для интерьера и интерьер для картины. В салоне 19 века вы скорее всего найдете больше изображений на стене, чем предметов мебели – искусство было модно коллекционировать и отводить этим коллекциям отдельные помещения. В наше время – это скорее занятие для очень немногих, зато в распоряжении многих оказался гораздо больший спектрум медиумов и полная свобода интерпретаций. Принты, фотографии, коллажи, рекламные плакаты – все это поможет придать вашему интерьеру индивидуальности, подчеркнуть характер комнаты или заполнить визуальные пробелы. Главное – умело их отобрать и уместно расположить!