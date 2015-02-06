Картины в интерьере

Существует два понятия: картина для интерьера и интерьер для картины. В салоне 19 века вы скорее всего найдете больше изображений на стене, чем предметов мебели – искусство было модно коллекционировать и отводить этим коллекциям отдельные помещения. В наше время – это скорее занятие для очень немногих, зато в распоряжении многих оказался гораздо больший спектрум медиумов и полная свобода интерпретаций. Принты, фотографии, коллажи, рекламные плакаты – все это поможет придать вашему интерьеру индивидуальности, подчеркнуть характер комнаты или заполнить визуальные пробелы. Главное – умело их отобрать и уместно расположить!
Белый или светло-серый цвет стен — идеальный вариант для тех, кто предпочитает их
одевать. Нейтральный фон обеспечивает свободу сочетаний и композиций, перегруппировок и замены. Это идеальный вариант для гостиных, которые логичным образом иллюстрируют самые актуальные вкусы и интересы своих хозяев. Плакаты к любимым фильмам — один из самых беспроигрышных мотивов, способный завязать долгие и интересные дискуссии!
Репродукции Ван-Гога над рабочим столом и детские рисунки на стенах в спальне — дело для нас обычное, а вот искусство на стенах ванных комнат, тем более картины маслом в тяжелых музейных рамах , поначалу кажутся недразумением. Это любовь со второго взгяда: очень скоро вам открывается притягательная визуальная сила этого приема!
Иногда картина играет роль простого визуального акцента,
цветового пятна в интерьере. Тем не менее, нельзв забывать, что любое произведение искусства любит воздух, свободное пространство вокруг себя. Чем больше такого пространства вы ему предоставляете, тем выгоднее и значительнее оно смотрится.
Лично мне кажется, что нет ничего хуже идеи повесить над камином экран жидкокристаллического телевизора. Это откровенное проявление неуважения к одному из четырех элементов. А вот картина — другое дело. В этом примере мне нравится приглушенная холодная гамма холста, которая отлично контрастирует с трепетным и реальным тепом камина.
В интерьере любого помещения может быть своя
идея, какая-то сквозная тема. Меня легко подкупает противопоставление сухого букета из веток в вазе на комоде в сочетании с серией отпечатков растений, напоминающей своего рода гербарий и их совместное отражение в висящем на стене продолговатом зеркале. Заметьте, что глубина рамы зеркала совпадает с глубиной рамок картин на стене, материалы все натуральные, цвета приглушенные, а дерево
переходит с комода через раму и букет в каркас висящей над зеркалом лампы.
Очень остроумное решение. Казалось бы – крайне безнадежный пейзаж: тонкая бурая линия горизонта и вышки электропередач. Такому плакату скорее место в чулане. Однако, автором интерьера удалось одним простым жестом обратить депрессию в иронию. Стоило лишь расположить эту симметричную фотографию по оси с черной индустриальной лампой, как они вместе сложились в композицию, претендующую на звание инсталяции: высоковольтные провода будто бы выходят а рамки изображения и питают электричеством кухонный светильник! Линия горизонта же очень графично повторяется в вертикали барной стойки.