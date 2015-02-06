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Картины в интерьере

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Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti Гостиная в стиле модерн
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Существует два понятия: картина для интерьера и интерьер для картины. В салоне 19 века вы скорее всего найдете больше изображений на стене, чем предметов мебели – искусство было модно коллекционировать и отводить этим коллекциям отдельные помещения. В наше время – это скорее занятие для очень немногих, зато в распоряжении многих оказался гораздо больший спектрум медиумов и полная свобода интерпретаций. Принты, фотографии, коллажи, рекламные плакаты – все это поможет придать вашему интерьеру индивидуальности, подчеркнуть характер комнаты или заполнить визуальные пробелы. Главное – умело их отобрать и уместно расположить!

Баланс белого

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti Гостиная в стиле модерн
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

Белый или светло-серый цвет стен — идеальный вариант для тех, кто предпочитает их одевать. Нейтральный фон обеспечивает свободу сочетаний и композиций, перегруппировок и замены. Это идеальный вариант для гостиных, которые логичным образом иллюстрируют самые актуальные вкусы и интересы своих хозяев. Плакаты к любимым фильмам — один из самых беспроигрышных мотивов, способный завязать долгие и интересные дискуссии!

Картине везде есть место

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten Ванная комната в стиле модерн
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

Репродукции Ван-Гога над рабочим столом и детские рисунки на стенах в спальне — дело для нас обычное, а вот искусство на стенах ванных комнат, тем более картины маслом в тяжелых музейных рамах , поначалу кажутся недразумением. Это любовь со второго взгяда: очень скоро вам открывается притягательная визуальная сила этого приема!

Пространство и цвет

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten Гостиная в стиле модерн
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

Иногда картина играет роль простого визуального акцента, цветового пятна в интерьере. Тем не менее, нельзв забывать, что любое произведение искусства любит воздух, свободное пространство вокруг себя. Чем больше такого пространства вы ему предоставляете, тем выгоднее и значительнее оно смотрится.

Что расположить над камином?

Chelsea Family House, Black and Milk | Interior Design | London Black and Milk | Interior Design | London Гостиная в классическом стиле
Black and Milk | Interior Design | London

Chelsea Family House

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

Лично мне кажется, что нет ничего хуже идеи повесить над камином экран жидкокристаллического телевизора. Это откровенное проявление неуважения к одному из четырех элементов. А вот картина — другое дело. В этом примере мне нравится приглушенная холодная гамма холста, которая отлично контрастирует с трепетным и реальным тепом камина.

Серия принтов как лейтмотив

ALGAS MARINAS, LA CASA DE LOS CUADROS LA CASA DE LOS CUADROS Стены и пол в средиземноморском стиле
LA CASA DE LOS CUADROS

LA CASA DE LOS CUADROS
LA CASA DE LOS CUADROS
LA CASA DE LOS CUADROS

В интерьере любого помещения может быть своя идея, какая-то сквозная тема. Меня легко подкупает противопоставление сухого букета из веток в вазе на комоде в сочетании с серией отпечатков растений, напоминающей своего рода гербарий и их совместное отражение в висящем на стене продолговатом зеркале. Заметьте, что глубина рамы зеркала совпадает с глубиной рамок картин на стене, материалы все натуральные, цвета приглушенные, а дерево переходит с комода через раму и букет в каркас висящей над зеркалом лампы.

Угол зрения и визуальная ирония

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta Кухня в стиле лофт
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Очень остроумное решение. Казалось бы – крайне безнадежный пейзаж: тонкая бурая линия горизонта и вышки электропередач. Такому плакату скорее место в чулане. Однако, автором интерьера удалось одним простым жестом обратить депрессию в иронию. Стоило лишь расположить эту симметричную фотографию по оси с черной индустриальной лампой, как они вместе сложились в композицию, претендующую на звание инсталяции: высоковольтные провода будто бы выходят а рамки изображения и питают электричеством кухонный светильник! Линия горизонта же очень графично повторяется в вертикали барной стойки.

Зеленые кухни - вкусный обед и вечная весна

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