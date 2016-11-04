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10 эффектных и практичных барных стоек для кухни

Перла Вереника Перла Вереника
Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos Кухни в эклектичном стиле
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Использование барной стойки на кухне дает массу дополнительных возможностей по расширению полезного пространства, а лаконичные размеры этого элемента позволяют вписать такое удобное приспособление в компактный интерьер. Барная стойка может использоваться и как еще одна рабочая поверхность рядом с плитой, и как небольшой обеденный стол. Стиль и дизайн барной  стойки легко подобрать под оформление кухни или сделать ее ярким акцентом интерьера.

Для многофункционального пространства

Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE Гостиная в рустикальном стиле Кирпичи Бежевый
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

В этом открытом пространстве, объединяющем гостиную, кухню и столовую уже есть отдельный большой стол возле окна. Но поверхность барной стойки, дополнившая кухонный остров, несомненно придает этому многофункциональному помещению дополнительную практичность. Барная стойка, разместившись вдоль длинной линии кухонного острова помогает визуальному разделению гостиной и кухни, а кроме того, именно здесь удобнее всего выпить чашечку кофе, присесть с книгой, пока готовится обед.

Дополнительная поверхность

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Зимний сад в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

В этом лаконичном интерьере барная стойка сконструирована как удлиненная поверхность стола, один край которого выступает далеко вправо. И даже такое простое решение дает возможность разместить пару стульев и с комфортом использовать этот уголок кухни.

На уровень выше

The Four Shades Concept, Mosaicnet srl Mosaicnet srl Стены и полПол и стены
Mosaicnet srl

Mosaicnet srl
Mosaicnet srl
Mosaicnet srl

Интересной деталью этого лаконичного интерьера стала элегантная барная стойка, размещенная вдоль кухонного острова. Линия барной стойки проходит выше уровня кухонного острова, что ненавязчиво отделяет эту поверхность и придает ей статус обеденной зоны. 

Подчеркнем фактуру материала

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos Кухни в эклектичном стиле
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Такой небольшой элемент интерьера, как барная стойка, может быть выделен в пространстве использованием красивых природных материалов: дерево, кирпич, камень. Все это подчеркнет фактурность интерьера и придаст вашей кухне больше индивидуальности.

Используем кухню по максимуму

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Кухня в классическом стиле
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Дизайнеры этого интерьера очень эффективно задействовали пространство: в центре комнаты размещен квадратный кухонный остров, рабочая поверхность П-образной формы получилась вместительной и удобной. И, приятное дополнение: одна из сторон кухонного комплекса может использоваться и как барная стойка, где можно расположиться для отдыха за чашечкой кофе. 

Идеальное решение для маленького пространства

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza Кухня в стиле модерн
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

Тонкие черные линии этой лаконичной барной стойки не перегружают визуальный образ пространства лишними деталями, интеллигентно отделяя кухня от остальной части квартиры. 

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Белый стол для белой кухни

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory Кухня в стиле минимализм
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Форма прямоугольной кухни с трудом вместила бы стандартный обеденный стол. А вот длинная поверхность белого стола-стойки вдоль стены – то, что нужно для такого интерьера. Ну а домашнего уюта придает гостеприимная надпись на стене, светильник в углу над столом и стильный постер в черно-белом исполнении. 

Выбираем формат барной стойки

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra Кухня в стиле модерн
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

Если вам не нравится высокая барная стойка в интерьере кухни или такая конструкция кажется вам не слишком удобной, присмотритесь к такому варианту. Поверхность барной стойки на этом примере расположена не как обычно – чуть выше кухонных столов, а наоборот на уровень ниже. Такая стойка по-прежнему смотрится лаконично и стильно, а по использованию больше похожа на привычный обеденный стол.

Расширяя границы

Projeto de arquitetura de casa junto ao mar, a3mais a3mais Кухня в стиле модерн
a3mais

a3mais
a3mais
a3mais

Еще один вариант для включения панели барной стойки в пространство кухни – продление рабочей поверхности. Такая барная стойка помогает визуально расширить пространство кухни, соединить кухню и соседнюю комнату. 

Яркий дизайн – для кухни и барной стойки

RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 Кухня в стиле модерн
r79

r79
r79
r79

Включению барной стойки в этот яркий и смелый интерьер кухни способствует использование одного цвета – для кухонной панели и барных стульев. Таким образом, весь интерьер получился целостным и очень оригинальным.

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