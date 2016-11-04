10 эффектных и практичных барных стоек для кухни

Если вам не нравится высокая барная стойка в интерьере кухни или такая конструкция кажется вам не слишком удобной, присмотритесь к такому варианту. Поверхность барной стойки на этом примере расположена не как обычно – чуть выше кухонных столов, а наоборот на уровень ниже. Такая стойка по-прежнему смотрится лаконично и стильно, а по использованию больше похожа на привычный обеденный стол.