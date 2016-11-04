10 эффектных и практичных барных стоек для кухни

Использование барной стойки на кухне дает массу дополнительных возможностей по расширению полезного пространства, а лаконичные размеры этого элемента позволяют вписать такое удобное приспособление в компактный интерьер. Барная стойка может использоваться и как еще одна рабочая поверхность рядом с плитой, и как небольшой обеденный стол. Стиль и дизайн барной стойки легко подобрать под оформление кухни или сделать ее ярким акцентом интерьера.
В этом открытом пространстве, объединяющем гостиную, кухню и столовую уже есть отдельный большой стол возле окна. Но поверхность барной стойки, дополнившая кухонный остров, несомненно придает этому многофункциональному помещению дополнительную практичность. Барная стойка, разместившись вдоль длинной линии кухонного острова помогает визуальному разделению гостиной и кухни, а кроме того, именно здесь удобнее всего выпить чашечку кофе, присесть с книгой, пока готовится обед.
В этом лаконичном интерьере барная стойка сконструирована как удлиненная поверхность стола, один край которого выступает далеко вправо. И даже такое простое решение дает возможность разместить пару стульев и с комфортом использовать этот уголок кухни.
Интересной деталью этого лаконичного интерьера стала элегантная барная стойка, размещенная вдоль кухонного острова. Линия барной стойки проходит выше уровня кухонного острова, что ненавязчиво отделяет эту поверхность и придает ей статус обеденной зоны.
Такой небольшой элемент интерьера, как барная стойка, может быть выделен в пространстве использованием красивых природных материалов: дерево, кирпич, камень. Все это подчеркнет фактурность интерьера и придаст вашей кухне больше индивидуальности.
Дизайнеры этого интерьера очень эффективно задействовали пространство: в центре комнаты размещен квадратный кухонный остров, рабочая поверхность П-образной формы получилась вместительной и удобной. И, приятное дополнение: одна из сторон кухонного комплекса может использоваться и как барная стойка, где можно расположиться для отдыха за чашечкой кофе.
Тонкие черные линии этой лаконичной барной стойки не перегружают визуальный образ пространства лишними деталями, интеллигентно отделяя кухня от остальной части квартиры.
Форма прямоугольной кухни с трудом вместила бы стандартный обеденный стол. А вот длинная поверхность белого стола-стойки вдоль стены – то, что нужно для такого интерьера. Ну а домашнего уюта придает гостеприимная надпись на стене, светильник в углу над столом и стильный постер в черно-белом исполнении.
Если вам не нравится высокая барная стойка в интерьере кухни или такая конструкция кажется вам не слишком удобной, присмотритесь к такому варианту. Поверхность барной стойки на этом примере расположена не как обычно – чуть выше кухонных столов, а наоборот на уровень ниже. Такая стойка по-прежнему смотрится лаконично и стильно, а по использованию больше похожа на привычный обеденный стол.
Еще один вариант для включения панели барной стойки в пространство кухни – продление рабочей поверхности. Такая барная стойка помогает визуально расширить пространство кухни, соединить кухню и соседнюю комнату.