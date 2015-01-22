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Каким должно быть освещение на кухне

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дом в Черкесске. Кухня, Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Кухня в классическом стиле
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При выборе освещения для кухни необходимо учитывать разделенность ее пространства на различные функциональные зоны. Там, где вы готовите, моете посуду и обедаете всей семьей, должны быть свои источники света. Условно освещение на кухне можно разделить на общее и рабочее. Под общим понимается верхний свет -- одной большой люстры бывает вполне достаточно для небольших кухонь. Однако если вы живете в квартире с большой кухней, вам не обойтись без рабочего освещения, за создание которого отвечают локальные источники света. Давайте посмотрим, как с этой задачей справляются профессионалы.

Многоуровневое освещение

квартира в теплых тонах, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Кухня в стиле модерн
Makhrova Svetlana

квартира в теплых тонах

Makhrova Svetlana
Makhrova Svetlana
Makhrova Svetlana

Эта кухня четко разделена на несколько зон, и требует комплексного подхода к освещению. Над расположенным за кирпичной стеной широким обеденным столом висит светильник с красивым крупным плафоном, в зону приготовления пищи свет поступает посредством точечных светильников, вмонтированных в потолок, а высокий барный столик освещен подвесом с маленькими плафонами в форме лампочек. 

Правильно подобранный свет четко разделил пространство на кухню и столовую комнаты. Освещение для многофункционального помещения играет очень важную роль. Если вы собрали гостей на званый ужин, яркий свет поможет создать атмосферу легкости и непринужденности. Но если речь идет о романтической встрече в вечернее время, достаточно будет оставить включенным лишь точечные светильники.

Настроение для трапезы

кухня студия Design3F Кухня в стиле модерн
студия Design3F

кухня

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

Поглощать пищу в помещении, где с потолка льется теплый и мягкий свет, приятно вдвойне. Если обеденный стол стоит в центре кухни, позаботьтесь о том, чтобы потолочные светильники обеспечивали равномерно распределенный в пространстве кухни свет. Чем выше расположен светильник, тем торжественнее выглядит обеденный стол, чем ниже – тем уютнее. Чтобы сделать интерьер кухни максимально гибким, обратите внимание на осветительные приборы, высоту которых можно регулировать самостоятельно. 

Надо отметить, что в отличие от гостиных или спальных комнат, дизайн кухни зачастую выглядит довольно стандартно – плита, мойка, обеденный стол. Однако стоит повесить дизайнерский светильник, как ее интерьер преображается до неузнаваемости, а необычный осветительный прибор сразу же становится центральным элементом композиции.

Кухня с высокими потолками

Квартира на набережной., А-Дизайн А-Дизайн Кухни в эклектичном стиле
А-Дизайн

Квартира на набережной.

А-Дизайн
А-Дизайн
А-Дизайн

Кухни с высокими потолками имеют свои плюсы и минусы. Даже при небольшой площади, они выглядят роскошно и торжественно, однако требуют значительно больше света, нежели типовые кухни. Правильным дизайнерским решением для кухонь с высокими потолками будет подбор нескольких источников света, закрепленных на потолке. В центре кухни можно повесить хрустальную люстру с многочисленными подсвечниками, а над барной стойкой – подсвечник с длинным шнуром.

Молодежные светильники

Проект HOME I Гостиная в частном доме, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Кухни в эклектичном стиле
Мастерская дизайна Welcome Studio

Проект HOME I Гостиная в частном доме

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Для помещений, в которых живут и работают преимущественно молодые люди, подойдут необычные осветительные приборы в стиле лофт. Экспериментировать со светом намного проще, если на кухне установлен натяжной потолок. В случае, если потолок оклеен или окрашен и на него можно повесить лишь одну люстру, на помощь придут дизайнерские люстры нестандартных форм и расцветок.

Классическая дворцовая люстра

Дом в Черкесске. Кухня Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Кухня в классическом стиле
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Дом в Черкесске. Кухня

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Если вы решили повесить люстру из хрусталя, будьте готовы к тому, что она станет первым предметом интерьера, на который будут обращены взоры гостей. Переливающийся всеми оттенками блеск бриллиантовых хрусталиков не сможет никого оставить равнодушным. Классическая дворцовая люстра предназначена не только для гостиных и спален, она вполне органично будет смотреться и в пространстве кухни. Не забывайте, что из-за большого количества  светильников, установленных на большой хрустальной люстре, свет в помещении может получится слишком ярким. Кстати, если вы являетесь поклонником королевского интерьера, возможно вас заинтересует статья ’Дворцовый стиль в интерьере’.

Кухня холостяков

Appartment Moskau, SOHOarchitekten SOHOarchitekten КухняХранение
SOHOarchitekten

SOHOarchitekten
SOHOarchitekten
SOHOarchitekten

Ярко освещенная кухня не обязательно должна нравиться всем. Некоторые предпочитают жить в полумраке, любят мебель из темного дерева и не торопятся устанавливать источник света в каждом углу помещения. На фото изображена кухня, на которой место светильников заняли светодиодные лампочки, встроенные в поверхность барного столика и лампочка, вмонтированная в вытяжку. Впрочем, даже к поклонникам темноты время от времени приходят гости, требующие включить наконец свет. Специально для таких случаев рекомендуем приобрести выключатели, которые называются диммеры. Они позволят менять яркость общего освещения кухни в зависимости от настроения.

Кафе-бар в Перми, оформленный в рустикальном стиле

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