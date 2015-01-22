Каким должно быть освещение на кухне

Эта кухня четко разделена на несколько зон, и требует комплексного подхода к освещению. Над расположенным за кирпичной стеной широким обеденным столом висит светильник с красивым крупным плафоном, в зону приготовления пищи свет поступает посредством точечных светильников, вмонтированных в потолок, а высокий барный столик освещен подвесом с маленькими плафонами в форме лампочек.

Правильно подобранный свет четко разделил пространство на кухню и столовую комнаты. Освещение для многофункционального помещения играет очень важную роль. Если вы собрали гостей на званый ужин, яркий свет поможет создать атмосферу легкости и непринужденности. Но если речь идет о романтической встрече в вечернее время, достаточно будет оставить включенным лишь точечные светильники.