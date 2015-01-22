Каким должно быть освещение на кухне

При выборе освещения для кухни необходимо учитывать разделенность ее пространства на различные функциональные зоны. Там, где вы готовите, моете посуду и обедаете всей семьей, должны быть свои источники света. Условно освещение на кухне можно разделить на общее и рабочее. Под общим понимается верхний свет -- одной большой люстры бывает вполне достаточно для небольших кухонь. Однако если вы живете в квартире с большой кухней, вам не обойтись без рабочего освещения, за создание которого отвечают локальные источники света. Давайте посмотрим, как с этой задачей справляются профессионалы.
Эта кухня четко разделена на несколько зон, и требует комплексного подхода к освещению. Над расположенным за кирпичной стеной широким обеденным столом висит светильник с красивым крупным плафоном, в зону приготовления пищи свет поступает посредством точечных светильников, вмонтированных в потолок, а высокий барный столик освещен подвесом с маленькими плафонами в форме лампочек.
Правильно подобранный свет четко разделил пространство на кухню и столовую комнаты. Освещение для многофункционального помещения играет очень важную роль. Если вы собрали гостей на званый ужин, яркий свет поможет создать атмосферу легкости и непринужденности. Но если речь идет о романтической встрече в вечернее время, достаточно будет оставить включенным лишь точечные светильники.
Поглощать пищу в помещении, где с потолка льется теплый и мягкий свет, приятно вдвойне. Если обеденный стол стоит в центре кухни, позаботьтесь о том, чтобы потолочные светильники обеспечивали равномерно распределенный в пространстве кухни свет. Чем выше расположен светильник, тем торжественнее выглядит обеденный стол, чем ниже – тем уютнее. Чтобы сделать интерьер кухни максимально гибким, обратите внимание на осветительные приборы, высоту которых можно регулировать самостоятельно.
Надо отметить, что в отличие от гостиных или спальных комнат, дизайн кухни зачастую выглядит довольно стандартно – плита, мойка, обеденный стол. Однако стоит повесить дизайнерский светильник, как ее интерьер преображается до неузнаваемости, а необычный осветительный прибор сразу же становится центральным элементом композиции.
Кухни с высокими потолками имеют свои плюсы и минусы. Даже при небольшой площади, они выглядят роскошно и торжественно, однако требуют значительно больше света, нежели типовые кухни. Правильным дизайнерским решением для кухонь с высокими потолками будет подбор нескольких источников света, закрепленных на потолке. В центре кухни можно повесить хрустальную люстру с многочисленными подсвечниками, а над барной стойкой – подсвечник с длинным шнуром.
Для помещений, в которых живут и работают преимущественно молодые люди, подойдут необычные осветительные приборы в стиле лофт. Экспериментировать со светом намного проще, если на кухне установлен натяжной потолок. В случае, если потолок оклеен или окрашен и на него можно повесить лишь одну люстру, на помощь придут дизайнерские люстры нестандартных форм и расцветок.
Если вы решили повесить люстру из хрусталя, будьте готовы к тому, что она станет первым предметом интерьера, на который будут обращены взоры гостей. Переливающийся всеми оттенками блеск бриллиантовых хрусталиков не сможет никого оставить равнодушным. Классическая дворцовая люстра предназначена не только для гостиных и спален, она вполне органично будет смотреться и в пространстве кухни. Не забывайте, что из-за большого количества светильников, установленных на большой хрустальной люстре, свет в помещении может получится слишком ярким. Кстати, если вы являетесь поклонником королевского интерьера, возможно вас заинтересует статья ’Дворцовый стиль в интерьере’.
Ярко освещенная кухня не обязательно должна нравиться всем. Некоторые предпочитают жить в полумраке, любят мебель из темного дерева и не торопятся устанавливать источник света в каждом углу помещения. На фото изображена кухня, на которой место светильников заняли светодиодные лампочки, встроенные в поверхность барного столика и лампочка, вмонтированная в вытяжку. Впрочем, даже к поклонникам темноты время от времени приходят гости, требующие включить наконец свет. Специально для таких случаев рекомендуем приобрести выключатели, которые называются диммеры. Они позволят менять яркость общего освещения кухни в зависимости от настроения.