Ванная мечты и чувственный барокко

Дизайн-студия интерьеров Елены Пономаренко Vitta-Group является одним из авторов лучших частных проектов. Также студия удостоена многочисленных архитектурно-дизайнерский наград, постоянно участвует в профессиональных конкурсах, становится их лауреатом.Сегодня мы собираемся рассказать читателям о проекте, участвующем в конкурсе от PINWIN Villeroy & Boch. Как не сложно догадаться, речь пойдет о ванной комнате.
Проект «Чувственный барокко» оправдывает свое название на все сто! Представленная ванная комната является уже реализованной работой, поэтому наша редакция не смогла не обратить внимание на такую красоту! Её обладатели проживают в старинном эпохальном особняке, построенном более века назад. Волей-неволей в таком месте любой из нас сможет почувствовать вкус к роскоши.
Выбирая лейтмотив проекта, автор решила остановиться на идее создания «ванной комнаты мечты», в которой бы гармонично смотрелись элементы современного стиля и изысканные детали роскошного барокко. В стремлении и любви к величию и пышности, среди зеркал и лепнины, орнаментов и росписи, здесь слышится виола да гамба, ощущается легкость и «бархатистость» фона, сменяющиеся чувством эйфории.
Представленная ванная комната – это место, где приятно понежиться в теплой воде с душистой пеной, отдыхая после продолжительного рабочего дня, а может даже и головокружительной вечеринки. Именно здесь гигиенические процедуры становятся королевским ритуалом, которому способствует расслабление тела и души.
Комната спланирована таким образом, что в помещение свободно проникает солнечный свет. Решение по части освещения придает интерьеру атмосферное единство: его декоративная функция позволяет позабыть о будничной суете и возрадоваться жизни.
Из чего складывается уникальная атмосфера отдельно взятого проекта, как, например, эта ванная комната? Из великолепного дивана, заказанного по каталогу в Италии или классического паркета, который мы встречаем не так часто в пространстве, где предпочтение обычно отдается керамике или натуральному камню? А может, из изысканного аромата французского парфюма? Коллекций Villeroy & Boch всегда помогают сделать образ «ванной мечты» завершенным.