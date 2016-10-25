Ванная мечты и чувственный барокко

Из чего складывается уникальная атмосфера отдельно взятого проекта, как, например, эта ванная комната? Из великолепного дивана, заказанного по каталогу в Италии или классического паркета, который мы встречаем не так часто в пространстве, где предпочтение обычно отдается керамике или натуральному камню? А может, из изысканного аромата французского парфюма? Коллекций Villeroy & Boch всегда помогают сделать образ «ванной мечты» завершенным.