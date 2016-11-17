До и После: Из развалин в коттедж!

Этот дом никогда не пустовал. В его стенах жили люди, которые заботились о нем, они ремонтировали и украшали его в меру своих возможностей. Но настоящее с его тягой к предельной функциональности и стремлением к тотальному расширению жилой площади потребовало от новых владельцев нечто более серьезное, нежели замена сантехники и отделки.

Архитектурно-дизайнерское бюро Johan Monzie I Architecte Consulting приложило все усилия, чтобы на месте старого дома появилось современное пространство, полностью соответствующее образу жизни и всем пожеланиям новых владельцев.