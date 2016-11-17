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До и После: Из развалин в коттедж!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Rénovation complète d’un ancien corps de ferme, Johan Monzie I Architecte Consulting Johan Monzie I Architecte Consulting
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Этот дом никогда не пустовал. В его стенах жили люди, которые заботились о нем, они ремонтировали и украшали его в меру своих возможностей. Но настоящее с его тягой к предельной функциональности и стремлением к тотальному расширению жилой площади потребовало от новых владельцев нечто более серьезное, нежели замена сантехники и отделки.

Архитектурно-дизайнерское бюро Johan Monzie I Architecte Consulting приложило все усилия, чтобы на месте старого дома появилось современное пространство, полностью соответствующее образу жизни и всем пожеланиям новых владельцев.

До: убрать все лишнее

Rénovation complète d’un ancien corps de ferme, Johan Monzie I Architecte Consulting Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Прежде чем сносить все ненужные стены, конечно же, был разработан план, согласно которому назначение многих комнат изменилось. Потолки разбираются не только для того, чтобы иметь возможность увеличить высоту помещения. Старая отделка не только уже не современна, но и просто стара.

До: кухня

Rénovation complète d’un ancien corps de ferme, Johan Monzie I Architecte Consulting Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Такой была кухня у прежних владельцев. Сейчас она кажется абсолютно безвкусной. Уважение вызывает лишь двойная раковина, но ведь и она уже старая.

До: кухня в процессе демонтажа

Rénovation complète d’un ancien corps de ferme, Johan Monzie I Architecte Consulting Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Помните, что при разборке старых домов вас могут подстерегать неприятные открытия типа треснувшей стены или гнилых деревянных стен. Перед тотальным ремонтом необходимо полностью убедиться в том, что существенных проблем у конструкции не будет достаточно долгое время.

До: много хлама

Rénovation complète d’un ancien corps de ferme, Johan Monzie I Architecte Consulting Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

С годами мы способны накапливать такое количество «потенциально нужных вещей», что с их количеством не справится ни гараж, ни балкон, ни даже просторная пристройка к дому. Новые владельцы решили, что это пространство годится для их новой кухни и выбросили все.

После: новая кухня

Rénovation complète d’un ancien corps de ferme, Johan Monzie I Architecte Consulting Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Необычная форма (3,3 на 10 метров) определила расположение необходимых модулей. Все, что можно было встроить, оказалось в шкафу, который тянется вдоль стены. А рабочая поверхность для готовки с печкой и раковиной расположилась на острове.

После: трудности планировки

Rénovation complète d’un ancien corps de ferme, Johan Monzie I Architecte Consulting Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Уровень пола в новой кухне оказался на несколько сантиметров ниже такового в соседствующей с ней гостиной. Переход оформили ступенями и дополнили садом с камнями за стеклянной стеной. Чуть позже там окажутся жители тропиков из мира флоры.

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После: гостиная

Rénovation complète d’un ancien corps de ferme, Johan Monzie I Architecte Consulting Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Паркет цвета венге покрывает все пространство этого дома. В тандеме с белыми стенами и потолками он предлагает идеальный фон для любых дизайнерских экспериментов. Смелые оттенки типа яркого киви на кухне и футуристичные светильники под потолком в гостиной не кажутся излишними в окружении такой отделки и минималистичной мебели.

До: пустующий чердак

Rénovation complète d’un ancien corps de ferme, Johan Monzie I Architecte Consulting Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Роскошь пустующих мансард недоступна современному человеку. Их переоборудование под жилые квадратные метры, конечно же, стоит денег, но у владельцев этого дома они были, потому теперь чердак выглядит совсем по-другому.

После: спальни на мансарде

Rénovation complète d’un ancien corps de ferme, Johan Monzie I Architecte Consulting Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Открытые потолочные балки, паркетная доска и белые стены. Спальни готовы, можно заносить мебель!

До: гостиная

Rénovation complète d’un ancien corps de ferme, Johan Monzie I Architecte Consulting Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Многослойный декор кажется слишком вычурным, темный потолок нависает. Пора и здесь что-то менять.

После: столовая

Rénovation complète d’un ancien corps de ferme, Johan Monzie I Architecte Consulting Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Теперь здесь – стильная столовая с модными стульями из разных комплектов, а вдоль стены – вместительный шкаф за матовыми дверцами.

После: выход в сад

Rénovation complète d’un ancien corps de ferme, Johan Monzie I Architecte Consulting Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting
Johan Monzie I Architecte Consulting

Перемены коснулись каждого уголка этого дома. Модная поворотная стеклянная дверь – тому подтверждение.

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