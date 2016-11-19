Дешевый коттедж в голландском стиле

Специально для истинных ценителей голландского стиля мы подготовили Книгу Идей об одном из проектов студии 01-ARCHITECTEN из Нидерландов. Здесь, прямо перед вами – настоящий лэнд-хаус (landhaus), традиционный фермерский дом, интегрированный с современными понятиями о дизайне интерьера.

Голландский стиль в архитектуре частных домов очень легко выделить по его особенной манерности. Дома здесь обычно белые, ставни – черные или серые, окна и двери в сад – с расстекловкой. Крыша бывает и камышовой, и современной, но в последнем варианте она всегда серая. У дома вытянутая форма, узкофасадный вид с улицы и сада, при этом он может быть вытянут в длину. Все маленькие спальни находятся на втором этаже, хотя иногда существует и третий («настоящий мансардный» без прямых стен вовсе), который тоже используется для спален.