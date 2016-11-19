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Дешевый коттедж в голландском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Statige witte villa te Veenendaal, 01 Architecten 01 Architecten
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Специально для истинных ценителей голландского стиля мы подготовили Книгу Идей об одном из проектов студии 01-ARCHITECTEN из Нидерландов. Здесь, прямо перед вами – настоящий лэнд-хаус (landhaus), традиционный фермерский дом, интегрированный с современными понятиями о дизайне интерьера.

Голландский стиль в архитектуре частных домов очень легко выделить по его особенной манерности. Дома здесь обычно белые, ставни – черные или серые, окна и двери в сад – с расстекловкой. Крыша бывает и камышовой, и современной, но в последнем варианте она всегда серая. У дома вытянутая форма, узкофасадный вид с улицы и сада, при этом он может быть вытянут в длину. Все маленькие спальни находятся на втором этаже, хотя иногда существует и третий («настоящий мансардный» без прямых стен вовсе), который тоже используется для спален.

Национальные акценты

Statige witte villa te Veenendaal, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Кроме всего прочего, можно заметить любовь к черным распашным дверям с расстекловкой будто во французском стиле, но все они в голландской вариации всегда черные либо грифельно-серые. Популярно и обрамление цоколя серым или черным клинкерным кирпичом, что позволяет с помощью гидроизоляции избежать повышенного влагообразования в данной местности.

Так как голландские дома типа landhaus всегда провинциальные, учитывая климат и ландшафт страны, они всегда находятся вблизи водоемов – реки, озера, маленького ручейка, моря, бухты. Потому очень многие сады имеют… свой собственный пирс с лодкой, которая позволяет семье кроме садоводства заниматься еще одним традиционным в Голландии хобби – рыбалкой.

Пристройки и реконструкции

Statige witte villa te Veenendaal, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Как вы видите на фотографии выше, данная выступающая часть дома – всего лишь современная пристройка с гаражом и дополнительными комнатами, большой второй гостиной. Основная часть дома – старая, построенная более 100 лет назад, она находится слева, имеет обновленную камышовую крышу и белые окна и двери, что тоже вписывается в данный стиль. Так, на этой фотографии вы сразу можете увидеть два стиля голландской провинции – старый и новый.

Геометричность и простота

Statige witte villa te Veenendaal, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Вытянутая форма позволяет с помощью асимметричных объемов создать очень уютные комнаты. Так, гостиная может выступать из общего контура здания (прямоугольного) и с трех сторон быть окруженной… любимым садом, впрочем, так же, как и главная спальня с ванной комнатой наверху! Данный прием очень популярен в голландском стиле и позволяет сделать комнаты максимально приватными, отдаленными друг от друга и с наименьшим количеством общих стен.

Задний дворик

Statige witte villa te Veenendaal, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Голландский задний дворик практически всегда представлен террасой с навесом, которая имеет кровлю, как у самого здания. Мощение выполняется тротуарной плиткой, плиткой под камень, реже – термодеревом (или ДПК) серого цвета.

Из столовой на террасу

Statige witte villa te Veenendaal, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Стандартный дизайн интерьера в Голландии – это приглушенные тона, паркет (стильный керамический или традиционный натуральный), темные подоконники, камин в гостиной и на террасе, белые или серые стены, бежевый текстиль.

Гостиная

Statige witte villa te Veenendaal, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Эта гостиная находится в старой части дома, а вот столовая и кухня (вдали, на заднем плане) – к новой. Переход между ними почти незаметен!

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Лестница

Statige witte villa te Veenendaal, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Лестница также находится в старой части дома, это можно легко рассмотреть по интересному дверному проему в гостиную на дальнем плане. Сама лестница создана по оригинальным эскизам данного поместья.

Стоимость голландского стиля

Statige witte villa te Veenendaal, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Голландский стиль в дизайне загородного дома стоит сопоставимо с самым бюджетным вариантом из рыжего ламината и обычных пластиковых окон. Подумайте об этом!

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