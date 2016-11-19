Дешевый коттедж в голландском стиле

Специально для истинных ценителей голландского стиля мы подготовили Книгу Идей об одном из проектов студии 01-ARCHITECTEN из Нидерландов. Здесь, прямо перед вами – настоящий лэнд-хаус (landhaus), традиционный фермерский дом, интегрированный с современными понятиями о дизайне интерьера.
Голландский стиль в архитектуре частных домов очень легко выделить по его особенной манерности. Дома здесь обычно белые, ставни – черные или серые, окна и двери в сад – с расстекловкой. Крыша бывает и камышовой, и современной, но в последнем варианте она всегда серая. У дома вытянутая форма, узкофасадный вид с улицы и сада, при этом он может быть вытянут в длину. Все маленькие спальни находятся на втором этаже, хотя иногда существует и третий («настоящий мансардный» без прямых стен вовсе), который тоже используется для спален.
Кроме всего прочего, можно заметить любовь к черным распашным дверям с расстекловкой будто во французском стиле, но все они в голландской вариации всегда черные либо грифельно-серые. Популярно и обрамление цоколя серым или черным клинкерным кирпичом, что позволяет с помощью гидроизоляции избежать повышенного влагообразования в данной местности.
Так как голландские дома типа landhaus всегда провинциальные, учитывая климат и ландшафт страны, они всегда находятся вблизи водоемов – реки, озера, маленького ручейка, моря, бухты. Потому очень многие сады имеют… свой собственный пирс с лодкой, которая позволяет семье кроме садоводства заниматься еще одним традиционным в Голландии хобби – рыбалкой.
Как вы видите на фотографии выше, данная выступающая часть дома – всего лишь современная пристройка с гаражом и дополнительными комнатами, большой второй гостиной. Основная часть дома – старая, построенная более 100 лет назад, она находится слева, имеет обновленную камышовую крышу и белые окна и двери, что тоже вписывается в данный стиль. Так, на этой фотографии вы сразу можете увидеть два стиля голландской провинции – старый и новый.
Вытянутая форма позволяет с помощью асимметричных объемов создать очень уютные комнаты. Так, гостиная может выступать из общего контура здания (прямоугольного) и с трех сторон быть окруженной… любимым садом, впрочем, так же, как и главная спальня с ванной комнатой наверху! Данный прием очень популярен в голландском стиле и позволяет сделать комнаты максимально приватными, отдаленными друг от друга и с наименьшим количеством общих стен.
Голландский задний дворик практически всегда представлен террасой с навесом, которая имеет кровлю, как у самого здания. Мощение выполняется тротуарной плиткой, плиткой под камень, реже – термодеревом (или ДПК) серого цвета.
Стандартный дизайн интерьера в Голландии – это приглушенные тона, паркет (стильный керамический или традиционный натуральный), темные подоконники, камин в гостиной и на террасе, белые или серые стены, бежевый текстиль.
Эта гостиная находится в старой части дома, а вот столовая и кухня (вдали, на заднем плане) – к новой. Переход между ними почти незаметен!
Лестница также находится в старой части дома, это можно легко рассмотреть по интересному дверному проему в гостиную на дальнем плане. Сама лестница создана по оригинальным эскизам данного поместья.
Голландский стиль в дизайне загородного дома стоит сопоставимо с самым бюджетным вариантом из рыжего ламината и обычных пластиковых окон. Подумайте об этом!
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— 10 фантастичных современных домов;