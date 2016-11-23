Современный русский дом

Этот удивительный дом построен так, что в нем образуется собственный мир, который, ко всему прочему, очень футуристичен. Полноценный крупноформатный вариант остекления делает дом похожим на голливудскую виллу, чего архитекторы из берлинской студии LK PROJEKT GMBH и добивались. Современным русским домом он назван потому, что проекты подобного типа и есть будущее частной архитектуры в РФ.
Порядковый номер модели дома – 1276, на официальном сайте вы можете найти с его помощью всю необходимую информацию по проекту. Проект можно и купить, правда, только адаптированный под польские условия с инструкциями и сметами на немецком языке. Но главное – это то, что данный проект является полностью подходящим для европейского климата, включая и области в РФ от Ленинградской и южнее. Удивительно, но современная энергоэффективная оболочка здания, «теплые окна» и талант немецких архитекторов позволяют жить именно так и никак иначе и при этом… даже не поверите! экономить на отоплении! На официальном сайте есть фотографии со стройки данного дома в Германии.
Энергоэффективность тщательно проверяется для каждого дома, и итоговая цифра проектов от данной студии просто поражает. Дома (почти пассивные и будто закрытые коробки) благодаря современным технологиям остаются теплыми даже в -30 при обычном формате отопления, а не повышенном.
Так, дом с подобным форматом остекления и построенный именно по данной технологии будет стоить вам по отоплению на зимний период даже меньше, чем идентичный по площади и размерам дом с обычным окнами.
Общая площадь дома – 316 кв. метров. Кубатура проекта (брутто) – 1420 кубических метров. Площадь гаража – около 44 кв. метров. Высота от цоколя до высшей точки – 9,58 метров (что важно при строительстве в странах, где максимальная высота частных зданий лимитирована).
Дом построен из керамических блоков Porotherm на монолитном каркасе. Все окна «теплые», имеют алюминиевый каркас. Штукатурка на фасадах силиконовая, белого цвета. Перекрытия в доме железобетонные, конструкция крыши – древесина с утеплением минеральной ватой. Наружные стены выложены керамическими блоками Porotherm модели 44T со слоем утепления из минеральной ваты.
Дом имеет подвальное помещение и два этажа. На цоколе мы найдем сауну, кладовую, комнату отдыха и еще одно большое помещение многоцелевого назначения с окном. Здесь можно устроить домашний кинотеатр, мастерскую или определить любой другой функционал для этого «дополнительного» помещения площадью 41 кв. метр. Планировка первого уровня включает гараж на два автомобиля, котельную, большую прихожую с гардеробом, лестницей и гостевой санузел.
Основной блок вдоль террасы занимает кабинет, гостиная, столовая и кухня. Площадь гостиной, к примеру, 33 кв. метра, столовой – 24 кв. метра, кухни – еще 16 кв. метров, кроме того, при ней есть кладовая в 3,5 кв. метра. Площадь террасы – более 50 кв. метров, кабинета – около 12,5 кв. метров.
На втором этаже мы найдем шикарный мастер-сьют с ванной на подиуме и огромной гардеробной и даже с собственным окном. Далее по коридору – три спальни с двумя ванными комнатами для детей и зоной прачечной. У двоих из детских есть общий балкон, у третьей – свой собственный. Общая площадь главного мастер-сьюта – около 30 кв. метров на спальню и 13 кв. метров на ванную комнату. Площадь детских – от 13 до 18 кв. метров, с крупногабаритными ванными в 9 и 7 кв. метров.
Стильный дизайн интерьера в минималистичной манере подчеркивает простор и шикарный формат панорамного остекления от пола до потолка.
Шикарная спальня с ванной комнатой и гардеробной по праву названа мастер-сьютом.
Шикарный вид на презентабельный особняк с улицы выглядит отменно!
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