Современный русский дом

Дом имеет подвальное помещение и два этажа. На цоколе мы найдем сауну, кладовую, комнату отдыха и еще одно большое помещение многоцелевого назначения с окном. Здесь можно устроить домашний кинотеатр, мастерскую или определить любой другой функционал для этого «дополнительного» помещения площадью 41 кв. метр. Планировка первого уровня включает гараж на два автомобиля, котельную, большую прихожую с гардеробом, лестницей и гостевой санузел.

Основной блок вдоль террасы занимает кабинет, гостиная, столовая и кухня. Площадь гостиной, к примеру, 33 кв. метра, столовой – 24 кв. метра, кухни – еще 16 кв. метров, кроме того, при ней есть кладовая в 3,5 кв. метра. Площадь террасы – более 50 кв. метров, кабинета – около 12,5 кв. метров.

На втором этаже мы найдем шикарный мастер-сьют с ванной на подиуме и огромной гардеробной и даже с собственным окном. Далее по коридору – три спальни с двумя ванными комнатами для детей и зоной прачечной. У двоих из детских есть общий балкон, у третьей – свой собственный. Общая площадь главного мастер-сьюта – около 30 кв. метров на спальню и 13 кв. метров на ванную комнату. Площадь детских – от 13 до 18 кв. метров, с крупногабаритными ванными в 9 и 7 кв. метров.