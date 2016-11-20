Дом мечты за 5,3 млн

Этот дом покажет вам, как с шиком и размахом воплощаются в жизнь современные польские проекты. Кажется, что в этом нет ничего удивительного – ведь эволюция архитектуры продолжается, но стоит представить лично свою семью в таком доме всего лишь за 5,3 млн рублей и кажется, что все мечты сбылись!

Стоимость реализации дома равняется 5,3 млн в режиме экономии и 7,2 млн – в виде как на фотографиях. Разница будет в материалах отделки – где-то будет дешевле плитка, ламинат, отделка фасадов и т.п.

Студия HomeKoncept создала данный проект под цифрой 26 для современной позитивной семьи с активной жизненной позицией.