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Дом мечты за 5,3 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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Этот дом покажет вам, как с шиком и размахом воплощаются в жизнь современные польские проекты. Кажется, что в этом нет ничего удивительного – ведь эволюция архитектуры продолжается, но стоит представить лично свою семью в таком доме всего лишь за 5,3 млн рублей и кажется, что все мечты сбылись!

Стоимость реализации дома равняется 5,3 млн в режиме экономии и 7,2 млн – в виде как на фотографиях. Разница будет в материалах отделки – где-то будет дешевле плитка, ламинат, отделка фасадов и т.п.

Студия HomeKoncept создала данный проект под цифрой 26 для современной позитивной семьи с активной жизненной позицией.

Вид с заднего дворика

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В данном случае мы видим зеркальную планировку дома. Т.е. при ее просмотре на плане ниже, учтите, что кухня здесь находится слева от террасы, а не справа.

Потрясающий формат

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Только посмотрите на эту шикарную террасу, потрясающий формат остекления для каждой из комнат дома, изящную ступеньку на пути к саду и архитектурную конструкцию из легкого бетона, которая позволяет организовать навес для террасы!

Все в этом доме так и кричит – мы живем в 21-ого веке и не желаем подчиняться устаревшим традициям! Мы хотим идти дальше, получать больше и жить в самом комфортабельном доме из возможных для нашего бюджета!

Панорамное остекление и энергоэффективность

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Энергоэффективность этого дома стоит на высоком уровне. Так, данный дом был спроектирован специально для уменьшения затрат на отопление зимой в холодных районах. Вы можете легко разделить на 2 затраты по отоплению на стандартный дом и получить реальную цифру расходов, возможно, даже слегка завышенную.

Так, панорамное остекление никак не влияет на микроклимат в доме и его теплоту – окна специальные, «теплые», которые ни в дождь, ни во вьюгу не доставят вам лишних неудобств! Панорамные окна в пол здесь реализованы в формате дверей-слайдеров, у которых есть два варианта закрытого состояния – «полузакрытое» для лета и «полностью закрытое» для зимы.

Палисадник

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильный палисадник с мульчированием сосновой корой выглядит очень современно. Стена слева отделяет пространство гаража от дорожки, а сам гараж технически не является частью дома, хотя и пристроен к нему.

Планировка

homify
homify

homify
homify
homify

Данная планировка дома относится к очень похожему проекту дома, который имеет лишь одно отличие от данного – кабинет, который в доме на фотографиях выше находится на месте котельной и гардеробной, здесь отсутствует. Котельная же в реальном доме на фотографиях разместилась на месте мастерской при гараже, сделав ее меньше.

Таким образом, в доме на фотографиях всего четыре спальни или три спальни + кабинет, 1,5 ванные комнаты и гардеробная. Гостевой туалет и гардеробная расположились на месте лестницы в планировке выше. Остальное (гараж, гостиная и кухня, терраса и все остальные спальни) идентично.

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