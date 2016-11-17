Современный дом для пригорода

Модель от студии HomeKoncept под красивой цифрой 33 выразительно выделяется на фоне других проектов. Дизайн фасадов здесь выполнен в очень современной и утонченной манере, а сам дом спроектирован так, чтобы минимумом средств дать семье максимум простора.
В самом доме кроме 5-ти спален, кухни-гостиной, гаража на два автомобиля и 2,5 ванных комнат есть еще несколько гардеробных – на втором этаже, кладовая при кухне, третья в прихожей. Дом позволяет расположить множество функциональных зон на маленькой площади. Конкретнее смотрите в конце статьи на планировках.
Общая площадь дома – 250 кв. метров вместе с гаражом (214 + 36 кв. метров). Конкретные сметы по каждому этапу строительства вы найдете на официальном сайте студии, на польском языке.
Сам дом спроектирован под нестандартную семью – здесь можно организовать целых 5 спален или 4 спальни и две большие гостиные, что очень удобно для семьи из трех поколений или для многодетной семьи.
Вид с улицы может похвастаться лаконичностью и презентабельностью. Сам дом построен из керамических блоков, с бетонными плитами перекрытия, отоплением на газовом котле, подключенном к системе «теплого пола». Общая кубатура дома для расчета стоимости блоков – 1196 куб. метров.
Сбоку дом выглядит не менее стильным и современным, что редкость в бюджетных проектах!
Так выглядит этот шикарный дом со стороны улицы. Справа от входной двери мы найдем гаражные ворота, слева окно кухни.
Шикарная гостиная вместе со столовой имеет площадь в 44 кв. метра + кухня.
Особенно модная столовая смотрится просто фантастически стильно в этом современном доме!
Пространство кухни вдохновляет белыми глянцевыми фасадами, двумя шикарными окнами над столешницей, барной стойкой и зоной café – над кофе-машиной установлен буфет со стеклянным тонированным фасадом.
Именно такой вид открывается из кухни на столовую, террасу и частично на гостиную.
По проекту запланирована установка шикарной консольной лестницы со стеклянными экранами и подсветкой ступеней. А под ней мы найдем библиотеку.
Реализация почти идентичного проекта (номер 39) выглядит вот так. С помощью данной фотографии вы сможете оценить то, как различные архитектурные элементы, отделка и декор выглядят в реальности.
На первом этаже мы найдем три спальни, ванную комнату, кухню-гостиную с террасой, гараж на два автомобиля, котельную и гостевой туалет. Площадь большой гостиной со столовой около – 44 кв. метров, спален – от 12 до 14 кв. метров.
На втором этаже мы найдем либо две спальни, ванную комнату и гардеробную, либо одну спальню, а также вторую гостиную (домашний кинотеатр, детскую игровую и т.п.). На втором этаже достаточно места и для того, чтобы разместить идеальный детский мир – например, в большой комнате организовать спальню для трех сестер, а в соседней – для брата, или наоборот.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— 10 фантастичных современных домов;
— Идеи дизайна красивой кухни.