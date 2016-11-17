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Современный дом для пригорода

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu HomeKONCEPT 33, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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Модель от студии HomeKoncept под красивой цифрой 33 выразительно выделяется на фоне других проектов. Дизайн фасадов здесь выполнен в очень современной и утонченной манере, а сам дом спроектирован так, чтобы минимумом средств дать семье максимум простора.

В самом доме кроме 5-ти спален, кухни-гостиной, гаража на два автомобиля и 2,5 ванных комнат есть еще несколько гардеробных – на втором этаже, кладовая при кухне, третья в прихожей. Дом позволяет расположить множество функциональных зон на маленькой площади. Конкретнее смотрите в конце статьи на планировках.

Конкретная смета и все материалы

homify
homify

homify
homify
homify

Общая площадь дома – 250 кв. метров вместе с гаражом (214 + 36 кв. метров). Конкретные сметы по каждому этапу строительства вы найдете на официальном сайте студии, на польском языке.

Сам дом спроектирован под нестандартную семью – здесь можно организовать целых 5 спален или 4 спальни и две большие гостиные, что очень удобно для семьи из трех поколений или для многодетной семьи.

Характеристика дома

homify
homify

homify
homify
homify

Вид с улицы может похвастаться лаконичностью и презентабельностью. Сам дом построен из керамических блоков, с бетонными плитами перекрытия, отоплением на газовом котле, подключенном к системе «теплого пола». Общая кубатура дома для расчета стоимости блоков – 1196 куб. метров.

Вид сбоку

homify
homify

homify
homify
homify

Сбоку дом выглядит не менее стильным и современным, что редкость в бюджетных проектах!

Вид с улицы

homify
homify

homify
homify
homify

Так выглядит этот шикарный дом со стороны улицы. Справа от входной двери мы найдем гаражные ворота, слева окно кухни.

Гостиная

Projekt domu HomeKONCEPT 33, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Шикарная гостиная вместе со столовой имеет площадь в 44 кв. метра + кухня.

Столовая зона

Projekt domu HomeKONCEPT 33, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Особенно модная столовая смотрится просто фантастически стильно в этом современном доме!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Потрясающая кухня

Projekt domu HomeKONCEPT 33, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Пространство кухни вдохновляет белыми глянцевыми фасадами, двумя шикарными окнами над столешницей, барной стойкой и зоной café – над кофе-машиной установлен буфет со стеклянным тонированным фасадом.

Вид из кухни

Projekt domu HomeKONCEPT 33, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Именно такой вид открывается из кухни на столовую, террасу и частично на гостиную.

Лестничный холл

Projekt domu HomeKONCEPT 33, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

По проекту запланирована установка шикарной консольной лестницы со стеклянными экранами и подсветкой ступеней. А под ней мы найдем библиотеку.

Реализация

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Реализация почти идентичного проекта (номер 39) выглядит вот так. С помощью данной фотографии вы сможете оценить то, как различные архитектурные элементы, отделка и декор выглядят в реальности.

Планировка первого уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На первом этаже мы найдем три спальни, ванную комнату, кухню-гостиную с террасой, гараж на два автомобиля, котельную и гостевой туалет. Площадь большой гостиной со столовой около – 44 кв. метров, спален – от 12 до 14 кв. метров.

Планировка второго уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На втором этаже мы найдем либо две спальни, ванную комнату и гардеробную, либо одну спальню, а также вторую гостиную (домашний кинотеатр, детскую игровую и т.п.). На втором этаже достаточно места и для того, чтобы разместить идеальный детский мир – например, в большой комнате организовать спальню для трех сестер, а в соседней – для брата, или наоборот.

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