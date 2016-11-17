Современный дом для пригорода

Модель от студии HomeKoncept под красивой цифрой 33 выразительно выделяется на фоне других проектов. Дизайн фасадов здесь выполнен в очень современной и утонченной манере, а сам дом спроектирован так, чтобы минимумом средств дать семье максимум простора.

В самом доме кроме 5-ти спален, кухни-гостиной, гаража на два автомобиля и 2,5 ванных комнат есть еще несколько гардеробных – на втором этаже, кладовая при кухне, третья в прихожей. Дом позволяет расположить множество функциональных зон на маленькой площади. Конкретнее смотрите в конце статьи на планировках.