Яркий дизайн семейной идиллии

Колоритные сочетания стилистических идей, можно сказать, являются изюминкой этого дома, который объединяет под своей крышей очень большую семью. В нем достаточно спален и санузлов, есть просторная кухня, столовая и просторная гостиная, в которой и взрослые, и дети, и их друзья могут находиться вместе. Специалисты homify из Бразилии сумели передать интерьерам уют, теплоту семейного очага и положительную энергетику.
Наверняка у каждого члена семьи есть и свой любимый диван, и кресло в этой гостиной. В светлом и просторном помещении расположилось сразу несколько диванных групп. Большая семья может находиться в одном пространстве друг с другом, при этом заниматься любимым делом, будь то чтение, просмотр телевизора или подвижные игры…
В интерьере такой спальни царит сдержанность на грани извержения вулкана карамели, жевательной резинки и леденцов! О, как это похоже на подростков! Дизайнеры посчитали такое оформление беспроигрышной комбинацией. Вместе с тем, желтый цвет в сочетании с серым смотрится весьма солидно.
Использование ярких текстур в интерьере — по-настоящему модное веяние. Интерьер этой спальни является наглядным примером современных трендов. В прошлые века фиолетовый и розовый цвета часто можно было встретить в интерьерах королевских спален и приемных залах, но наибольшую популярность они приобрели в XX веке у представителей футуризма. На сегодняшний день фуксия, лиловый, баклажанный, брусничный очень удачно используются и в современных интерьерах. Наши коллеги считают, что именно так должна выглядеть спальня молодой девушки с активным образом жизни.
Насыщенный бирюзовый цвет вместе с золотым дамасским орнаментом не оставляет равнодушными никого. Многие столетия этот старинный узор считался атрибутом роскоши. На сегодняшний день дамасский рисунок остается классическим проявлением достатка. Комната наполнена мягким рассеянным светом, играющую хрусталиками люстру дополняют зеркало и стеклянный дуэт тумбы рядом с кроватью и туалетного столика.
Кухонный остров или столешница — завершающий штрих в отделке помещения, где наверняка будут проводиться многочисленные кулинарные эксперименты и дегустации. Заказчикам пришлась по вкусу идея обустроить эту часть дома в минималистичном стиле. Вся комната окутана глянцевым блеском, которая придает интерьеру образ «кристальной чистоты». Вечером прекрасная семейная кухня может с легкостью трансформироваться в уютный домашний бар.
В то время, как основной декор можно считать достаточно традиционным в рамках современных стандартов, темная глянцевая поверхность большого стола придает кухне индивидуальный внешний вид. Обратите внимание на светильник. Благородные изгибы и яркий блеск делают его центральным элементом в интерьере. Темный цвет зеркальной поверхности стола приятно отражает теплое медное сияние и создает атмосферу мистической роскоши.