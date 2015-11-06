Яркий дизайн семейной идиллии

Использование ярких текстур в интерьере — по-настоящему модное веяние. Интерьер этой спальни является наглядным примером современных трендов. В прошлые века фиолетовый и розовый цвета часто можно было встретить в интерьерах королевских спален и приемных залах, но наибольшую популярность они приобрели в XX веке у представителей футуризма. На сегодняшний день фуксия, лиловый, баклажанный, брусничный очень удачно используются и в современных интерьерах. Наши коллеги считают, что именно так должна выглядеть спальня молодой девушки с активным образом жизни.