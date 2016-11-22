Шикарные люксовые гостиные

Всегда удивительный и неповторимый нью-йорский стиль идеально подходит для дизайна совмещенной с кухней гостиной. В нем есть невероятное изящество, благородство дорогих тканей и при этом – современный образ жизни человека или семьи в мегаполисе.

Аристократичность и современность в нью-йоркском стиле идут рука об руку. Когда глянец эффектным образом подчеркивает нейтральные тона в дизайне интерьера, атмосфера апартаментов становится действительно особенной.

Несмотря на то, что в нью-йоркском стиле легко заметить французский ар-деко, все же в первую очередь он показывает развитие именно голландской культуры с ее монохромной палитрой, сдержанной динамикой и утонченной скромностью. Если помните, сам Нью-Йорк ранее назывался Новым Амстердамом, как главная голландская колония в Новом Свете.

В нью-йоркском стиле, наряду с роскошью 30-х и эпохи Гетсби, вы найдете почти меланхоличные серые, пепельные, бледно-коричневые и песочные оттенки, которые показывают нам родину данного стиля – всегда слегка пасмурные и исключительно спокойные Нидерланды. Во многих современных вариациях в таком интерьере есть и акцент – золото, изумрудный или алый бархат, темно-синий плюш или, как в данном интерьере, эффектный трюфельный оттенок в текстиле.