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Шикарные люксовые гостиные

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле лофт
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Дизайн интерьера люксовой гостиной – это настоящее искусство, позволяющее раскрыться таланту дизайнера, предоставляющее ему достаточно большую свободу действий и маневренность. В этой Книге Идей мы собрали для вас эталонные гостиные, которые наверняка вдохновят вас на мысли о том, как должна выглядеть ваша гостиная мечты.

Эти эффектные гостиные прекрасно иллюстрируют нам возможности настоящего профессионального дизайна. Студия Vitta Group и ее сотрудники являются авторами всех данных проектов, и вы легко можете увидеть в них авторский почерк – люксовую атмосферу, которая является не акцентом, а самой основой безукоризненного стиля.

Элегантная эклектика

homify ГостинаяДиваны и кресла Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

Капелька 60-х с намеком на футуризм 22-ого века, люксовый и минималистичный – это современная эклектика в загородном доме, больше похожем на люксовый лайнер. Здесь панорамное остекление, отделка глянцем и стеклом позволяют создать ощущение простора и многослойности для интерьера, который призван в первую очередь быть ультра-функциональным.

Такая гостиная идеально подойдет для загородного дома молодой семьи или для пентхауса в новом небоскребе в центре города.

Нью-йоркский стиль

Гостиная в Севастополе homify Гостиная в стиле модерн
homify

Гостиная в Севастополе

homify
homify
homify

Всегда удивительный и неповторимый нью-йорский стиль идеально подходит для дизайна совмещенной с кухней гостиной. В нем есть невероятное изящество, благородство дорогих тканей и при этом – современный образ жизни человека или семьи в мегаполисе.

Аристократичность и современность в нью-йоркском стиле идут рука об руку. Когда глянец эффектным образом подчеркивает нейтральные тона в дизайне интерьера, атмосфера апартаментов становится действительно особенной.

Несмотря на то, что в нью-йоркском стиле легко заметить французский ар-деко, все же в первую очередь он показывает развитие именно голландской культуры с ее монохромной палитрой, сдержанной динамикой и утонченной скромностью. Если помните, сам Нью-Йорк ранее назывался Новым Амстердамом, как главная голландская колония в Новом Свете.

В нью-йоркском стиле, наряду с роскошью 30-х и эпохи Гетсби, вы найдете почти меланхоличные серые, пепельные, бледно-коричневые и песочные оттенки, которые показывают нам родину данного стиля – всегда слегка пасмурные и исключительно спокойные Нидерланды. Во многих современных вариациях в таком интерьере есть и акцент – золото, изумрудный или алый бархат, темно-синий плюш или, как в данном интерьере, эффектный трюфельный оттенок в текстиле.

Ар-деко цвета лаванды

Квартира ар-деко homify Гостиная в классическом стиле
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Квартира ар-деко

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homify
homify

Потрясающая кухня-гостиная в стиле ар-деко имеет особенно роскошный и эффектный формат. К ар-деко здесь добавлена практически арабская роскошь и колоритность. Тем не менее, сводчатые арки, потрясающее оформление модуля для TV с золочением, элегантная столовая группа и дорогие ткани – то, что делает ар-деко узнаваемым именно в этой люксовой гостиной.

Канадский лофт

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Если вы обратите внимание на канадский вариант стиля лофт, то найдете в нем шикарную мягкую мебель, приглушенные оттенки, любовь к серому и темно-коричневому, а также к теплым охристым оттенкам. В противовес американскому лофту, который особенно любит винтаж, канадский лофт более перфекционистичный, аккуратный и современный.

Нежное барокко

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Еще один вариант интересной и по-своему богемной гостиной – барокко, здесь он реализован в контексте отделки под классику с трендовыми аксессуарами. Так, интересные подушки с фотопринтами соседствуют здесь с хрустальной люстрой, а торшер в стиле винтажного прожектора для съемок фильмов – с изысканным оформлением каминного портала. При этом паркетная «елочка» и отделка стен и библиотеки в этой гостиной в целом задают классический, аристократичный тон в этом интерьере.

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