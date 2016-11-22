Шикарные люксовые гостиные

Дизайн интерьера люксовой гостиной – это настоящее искусство, позволяющее раскрыться таланту дизайнера, предоставляющее ему достаточно большую свободу действий и маневренность. В этой Книге Идей мы собрали для вас эталонные гостиные, которые наверняка вдохновят вас на мысли о том, как должна выглядеть ваша гостиная мечты.
Эти эффектные гостиные прекрасно иллюстрируют нам возможности настоящего профессионального дизайна. Студия Vitta Group и ее сотрудники являются авторами всех данных проектов, и вы легко можете увидеть в них авторский почерк – люксовую атмосферу, которая является не акцентом, а самой основой безукоризненного стиля.
Капелька 60-х с намеком на футуризм 22-ого века, люксовый и минималистичный – это современная эклектика в загородном доме, больше похожем на люксовый лайнер. Здесь панорамное остекление, отделка глянцем и стеклом позволяют создать ощущение простора и многослойности для интерьера, который призван в первую очередь быть ультра-функциональным.
Такая гостиная идеально подойдет для загородного дома молодой семьи или для пентхауса в новом небоскребе в центре города.
Всегда удивительный и неповторимый нью-йорский стиль идеально подходит для дизайна совмещенной с кухней гостиной. В нем есть невероятное изящество, благородство дорогих тканей и при этом – современный образ жизни человека или семьи в мегаполисе.
Аристократичность и современность в нью-йоркском стиле идут рука об руку. Когда глянец эффектным образом подчеркивает нейтральные тона в дизайне интерьера, атмосфера апартаментов становится действительно особенной.
Несмотря на то, что в нью-йоркском стиле легко заметить французский ар-деко, все же в первую очередь он показывает развитие именно голландской культуры с ее монохромной палитрой, сдержанной динамикой и утонченной скромностью. Если помните, сам Нью-Йорк ранее назывался Новым Амстердамом, как главная голландская колония в Новом Свете.
В нью-йоркском стиле, наряду с роскошью 30-х и эпохи Гетсби, вы найдете почти меланхоличные серые, пепельные, бледно-коричневые и песочные оттенки, которые показывают нам родину данного стиля – всегда слегка пасмурные и исключительно спокойные Нидерланды. Во многих современных вариациях в таком интерьере есть и акцент – золото, изумрудный или алый бархат, темно-синий плюш или, как в данном интерьере, эффектный трюфельный оттенок в текстиле.
Потрясающая кухня-гостиная в стиле ар-деко имеет особенно роскошный и эффектный формат. К ар-деко здесь добавлена практически арабская роскошь и колоритность. Тем не менее, сводчатые арки, потрясающее оформление модуля для TV с золочением, элегантная столовая группа и дорогие ткани – то, что делает ар-деко узнаваемым именно в этой люксовой гостиной.
Если вы обратите внимание на канадский вариант стиля лофт, то найдете в нем шикарную мягкую мебель, приглушенные оттенки, любовь к серому и темно-коричневому, а также к теплым охристым оттенкам. В противовес американскому лофту, который особенно любит винтаж, канадский лофт более перфекционистичный, аккуратный и современный.
Еще один вариант интересной и по-своему богемной гостиной – барокко, здесь он реализован в контексте отделки под классику с трендовыми аксессуарами. Так, интересные подушки с фотопринтами соседствуют здесь с хрустальной люстрой, а торшер в стиле винтажного прожектора для съемок фильмов – с изысканным оформлением каминного портала. При этом паркетная «елочка» и отделка стен и библиотеки в этой гостиной в целом задают классический, аристократичный тон в этом интерьере.
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