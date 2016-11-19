Стильное бунгало в 150 метров за 4,2 млн «под ключ»

Маленький, современный и компактный, этот проект от студии HomeKoncept под цифрой 39 похож на всю линейку авторских проектов. Тем не менее, именно этот можно назвать традиционным маленьким бунгало на одну семью.

Общая площадь дома – 150 кв. метров, кубатура (брутто) – 1071 куб. метров. Цена данного проекта в реализации «под ключ» (материалы, работа, отделка) – всего лишь 4,2 млн рублей с данным форматом остекления и отделки. Люксовый вариант стоит уже около 6 млн рублей «под ключ».