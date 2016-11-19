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Стильное бунгало в 150 метров за 4,2 млн «под ключ»

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu HomeKONCEPT 39, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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Маленький, современный и компактный, этот проект от студии HomeKoncept под цифрой 39 похож на всю линейку авторских проектов. Тем не менее, именно этот можно назвать традиционным маленьким бунгало на одну семью.

Общая площадь дома – 150 кв. метров, кубатура (брутто) – 1071 куб. метров. Цена данного проекта в реализации «под ключ» (материалы, работа, отделка) – всего лишь 4,2 млн рублей с данным форматом остекления и отделки. Люксовый вариант стоит уже около 6 млн рублей «под ключ».

Дизайн в люксовом стиле

Projekt domu HomeKONCEPT 39, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Данная студия особенным образом подходит к дизайну экстерьера маленьких бюджетных домов. С ее помощью и благодаря вкусу архитектора каждый маленький и обычный дом становится просто произведением искусства. Здесь используют модные материалы, трендовые оттенки, а формат остекления и архитектурные конструкции подчеркивают необычный облик здания и создают совершенно особенный образ. Тем не менее, отделка фасадов не выходит за рамки ограничений средней семьи.

Вид с улицы

Projekt domu HomeKONCEPT 39, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Вот так дом выглядит с улицы, если его дополнить ландшафтным проектом в стиле минимализм. Здесь стриженые кустарники, мульчирование щебнем и стильные осоки создают особенную, очень аккуратную картинку палисадника, который красиво подчеркивает геометричные формы здания.

Характеристика дома

Projekt domu HomeKONCEPT 39, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Сам дом построен из керамических блоков, имеет отопление на газовом котле, который подключен к системе «теплого пола». Между этажами – железобетонные плиты перекрытия. На официальном сайте фирмы вы найдете полную смету по работе строителей и по материалам, какие только можно найти в интернете. Здесь есть все, что нужно, чтобы действительно построить этот дом. Площадь 150 кв. метров визуально разделена на две зоны – приватную и общественную. Первая имеет три спальни и ванную комнату с гардеробной, а вторая составлена из гостиной и кухни. В доме также есть гардеробная при прихожей, кладовая при кухне, большая котельная и гостевой туалет

Энергоэффективный дом!

Projekt domu HomeKONCEPT 39, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

С января 2014 года данная фирма проектирует лишь энергоэффективные дома, которые способны противостоять холодам на высшем уровне. Так и данный проект относится к новой линейке домов, на отопление которых не будет тратиться огромное количество средств, несмотря на любой размер и площадь остекления. Параметры энергоэффективности HomeKONCEPT-39: Euco = 29,14 kWh/m2/год, Ep = 90,97 kWh/m2/год.

Планировка дома

homify
homify

homify
homify
homify

Как вы видите, слева легко найти кухню, столовую, гостиную и расположенную рядом с ними террасу на углу дома. Справа вверху есть три спальни с ванной комнатой и гардеробной, а справа внизу находится котельная, прихожая, кладовая и гостевой туалет. Планировка очень проста и понятна с первого взгляда!

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