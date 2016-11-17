Гениальный проект для 22-метровой коммуналки

Судьба не всех балует настолько, что готова предоставить в пользование коттедж в 200 квадратов. Многие из нас довольствуются «роскошью» 30 квадратов (а то и меньше), стараясь выжать из доступной площади максимум, который не будет отвлекать чрезмерной необустроенностью (это программа-минимум). Счастливчиками считаются те, у кого в вертикальной плоскости есть фора в виде высоты потолков, достаточной для полуэтажа хотя бы со спальным местом.

Примеры подобных новаций известны еще со времен коммуналок Питера, Москвы и других достаточно крупных городов, где были дома старой постройки. На таких антресолях создавался уголок для приватной спальни или рабочего кабинета, то есть то, что не требовало полноразмерной высоты пространства.

А сегодня мы показывает вам подобный вариант из Парижа, где тоже квадратные метры ценятся невероятно высоко. Работа архитектора-дизайнера Marion Rocher впечатляет!