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Гениальный проект для 22-метровой коммуналки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн
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Судьба не всех балует настолько, что готова предоставить в пользование коттедж в 200 квадратов. Многие из нас довольствуются «роскошью» 30 квадратов (а то и меньше), стараясь выжать из доступной площади максимум, который не будет отвлекать чрезмерной необустроенностью (это программа-минимум). Счастливчиками считаются те, у кого в вертикальной плоскости есть фора в виде высоты потолков, достаточной для полуэтажа хотя бы со спальным местом.

Примеры подобных новаций известны еще со времен коммуналок Питера, Москвы и других достаточно крупных городов, где были дома старой постройки. На таких антресолях создавался уголок для приватной спальни или рабочего кабинета, то есть то, что не требовало полноразмерной высоты пространства.

А сегодня мы показывает вам подобный вариант из Парижа, где тоже квадратные метры ценятся невероятно высоко. Работа архитектора-дизайнера Marion Rocher впечатляет!

Гениальная расстановка

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Гениальная расстановка полезных объемов этой студии использует пространство не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной, создавая приватное пространство для спальни над ванной комнатой и кухней. Это очень разумно, если учесть, что именно в кухне и ванной комнате внимание человека находится на уровне от 60 до 150 см от пола, потому высокие потолки там ни к чему. А вот в зоне гостиной они дарят невероятное ощущение простора, обманывая в этот момент разум человека, потому что гостиная так и осталась, пожалуй, самой маленькой из виденных нами.

Гостиная с видом на сад

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Помогают и два больших окна на уютный балкон с искусственным газоном на полу.  Открывающийся пейзаж позволяет забыть о том, что площадь этой студии всего 22 квадратных метра.

Читальный уголок

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Беда всех маленьких квартир – недостаток шкафов и полное отсутствие подсобных помещений типа кладовок, которые существенно уменьшили бы захламленность и прессинг надвигающейся клаустрофобии. Потому создание подиумов с ящиками – вовсе не дизайнерский изыск, хотя и не лишен креативности, а суровая необходимость. А сверху появилось удобное местечко для чтения с лампой и книжным стеллажом. Ну, а лыжам с санями, так любимым нашими соотечественниками, придется остаться на балконе.

Невероятная кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мы уже не раз убеждались в том, что гению человеческой мысли подвластно и на маленьком пространстве разместить необходимый функционал, особенно если владельцы ведут современный образ жизни, заменяющий семейные ужины и званые обеды фастфудом и прочей едой с доставкой на дом.

Стильная ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Изысканный монохром этой ванной комнаты просто восхищает. Из признаков недостатка площади – ванная чаша уменьшенного формата.

Приватная спальня

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Да, здесь нет традиционных прикроватных тумбочек и подхода с обеих сторон кровати, да и сама кровать, похоже , тоже отсутствует. Но не будем излишне придирчивы, а порадуемся, что спальня все-таки есть и владельцам не приходится проводить ночи на раскладном диване, а потом прятать постельное белье в шкаф. Кстати, на этом уровне он есть.

Сад на балконе

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

А вот и балкончик, дополненный высоким реечным экраном и неприхотливыми кустарниками. Здесь, на улице, можно позволить и яркую фуксию для окраски стульев.

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