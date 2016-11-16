8 популярных ошибок в дизайне маленькой ванной

Не вся экономия бывает вредна интерьеру. Тем не менее, та, что основана на предрассудках – очень даже. Например, вы не решаетесь потратить 15 тысяч вместо 5 на тумбочку под раковину, организовать встроенные сливы для всего за лишние 20 тысяч или купить зеркало во всю стену просто потому, что кто-то говорит вам, что это непрактично. Как раз таки наоборот, а помогут вам отделить одно от другого современные, трендовые и модные интерьеры, в которых уже все испробовано на деле! Это вовсе не «картинки в глянце», как можно подумать изначально, а наоборот – работающие концепции удобного быта!