8 популярных ошибок в дизайне маленькой ванной

Маленькая или большая, современная или с оттенком прованса – ошибки в дизайне можно найти почти в любой ванной комнате.
Многие душевые кабины, даже унитазы и раковины отличаются артистичной или просто ретро-громоздкостью. В отличие от ванной комнаты на фотографии выше (где душевая кабина заменена сливом в полу и стеклянными экранами, зеркала не имеют обрамлений, а унитаз – предельно минималистичен), другие интерьеры выглядят вовсе не так красиво с площадью в 3,9 кв. метра!
Большинство вариантов плитки в обычном магазине предлагают акценты в виде двух цветов плитки для низа и верха стены, а также декоративный бордюр и декоративные плитки-панно. Традиционный акцент очень часто приводит к ощущению «суженности» пространства, особенно если ванная комната и так меньше 4-5 кв. метров! Современный акцент – это насыщенный декоративный орнамент на белом, легкий морской преппи блю на сером или золочение для сантехники в бежевом интерьере.
Многие из нас, собирая коллекцию полотенец и аксессуаров для ванной, забывают о единой цветовой гамме. Нет, мы конечно же, стараемся, но получается все все-таки не так «как на картинке». Подумайте еще раз, что следует убрать, а что добавить, чтобы цветовая гамма аксессуаров подходила к плитке и дизайну и была вам по нраву.
Многие из нас любят яркие цвета – кто-то с ума сходит по модному оттенку чирок, кто-то с детства обожает апельсиновый или цвет бирюзы/морской волны. Тем не менее, если вы не создаете индийский или арабский интерьер, стоит обратить внимание на приглушенную палитру серых, белых, древесных (приглушенных, таких как у венге, зебрано, палисандра) оттенков. Осину, бук, дуб и другие светлые и светло-рыжие оттенки древесины мы не рекомендуем.
Мечтали о сливе в пол для душа? Так почему же вы опять при ремонте покупаете ванную? Решите проблемы по вопросам приоритетов и выбирайте все самое стильное, современное и красивое! Иногда кажется, что оно менее удобно, но это всего лишь предрассудки
Любой дизайнер вам скажет, что для ванной комнаты площадью в 2,5 кв. метров можно создать такой же шикарный интерьер, как на фотографии выше, и стоить он будет не дороже обычного ремонта! Любой дизайнер мечты не просто покажет вам возможности, но еще и убедит вас в том, что внедрять инновации – это не страшно, душ – удобнее ванной, унитаз со сливом в стене – спасает, а не съедает место, а душ без стеклянных стенок и со сливом в пол не так неопрятен, как принято думать!
Не вся экономия бывает вредна интерьеру. Тем не менее, та, что основана на предрассудках – очень даже. Например, вы не решаетесь потратить 15 тысяч вместо 5 на тумбочку под раковину, организовать встроенные сливы для всего за лишние 20 тысяч или купить зеркало во всю стену просто потому, что кто-то говорит вам, что это непрактично. Как раз таки наоборот, а помогут вам отделить одно от другого современные, трендовые и модные интерьеры, в которых уже все испробовано на деле! Это вовсе не «картинки в глянце», как можно подумать изначально, а наоборот – работающие концепции удобного быта!
Иногда предрассудки делают нас не только прижимистыми, но и, наоборот, слишком свободными в тратах. Так, вам может почему-то казаться, что дорогая итальянская плитка – это залог успеха, а штукатурить стены и оставлять их «в краске» в ванной нельзя – это смотрится бедно, вредно и т.п. Современный дизайн еще и более экономичен в половине аспектов и не дает вам тратить крупные суммы на то, что вам на самом деле совсем не нужно.
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