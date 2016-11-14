Перевоплощение квартиры в старом доме

Сегодня мы приглашаем вас в Лиссабон, где просторная квартира, отремонтированная и декорированная в лучших традициях португальской культуры, расскажет вам очень многое о самой стране и ее людях. Она – как краткий справочник о самом главном, что ценят и любят сами португальцы. Квартира подготовлена студией Alma Portuguesa для сдачи в аренду туристам.