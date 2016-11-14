Перевоплощение квартиры в старом доме

Сегодня мы приглашаем вас в Лиссабон, где просторная квартира, отремонтированная и декорированная в лучших традициях португальской культуры, расскажет вам очень многое о самой стране и ее людях. Она – как краткий справочник о самом главном, что ценят и любят сами португальцы. Квартира подготовлена студией Alma Portuguesa для сдачи в аренду туристам.
Несколько комнат, выходящих в просторный длинный коридор, оформлено в разной тематике. Отделка представлена белоснежными стенами, деревом орехового оттенка на дверях, откосах и плинтусах и рыжеватым полом из натуральной паркетной доски.
На фоне белых стен привлекают внимание картины маслом с изображениями города. Здесь, на отреставрированных и покрашенных в белый стульях, гости этого мини-отеля могут обменяться впечатлениями, рассказать о том, что не заметили другие, и удивиться многообразию образов, в которых предстает город для каждого отдельного путешественника.
Просторная кухня оснащена всей необходимой современной мебелью и техникой. Она спланирована так, чтобы ей было удобно пользоваться и нескольким людям одновременно. Изысканность этого синего оттенка, столь любимого в Португалии, гости этого отеля не забудут.
Все комнаты декорированы в определенной тематике. Здесь за основу взят набросок одного из главных достопримечательностей и символов, Лиссабонского Собора. Обратите внимание и на надписи на кроватях. Шиаду – один из старейших районов города, который стал заселяться еще в 12 веке!
Эта спальня рассказывает еще об одном символе португальской культуры. Народная музыка фадо, объединяющая песню и танец, ярче всего была представлена Амалией Родригес. Именно ее фотография – на старинном чемодане на шкафу, декорированном традиционной шалью исполнителей фадо.
Не обошли вниманием дизайнеры и португальскую поэзию, выделив для этого несколько стен. Одно из самых известных имен – Фернанду Песоа, его стихи стали основой декора этой спальни.
Вся мебель представлена отреставрированной и новой в соответствующем стиле. Каждый элемент декора рассказывает свою историю о величии португальской культуры. Но дизайнеры не стали увлекаться пустым декораторством. Все использованные атрибуты очень удобны и красивы, убеждая нас в том, что в современность Лиссабон взял только самое лучшее.
Этот расписной красавец рассказывает еще одну историю, очень любимую португальцами и увековеченную в миллионах фигурок, продающихся на улицах Лиссабона и увезенных туристами со всего света в свой дом.
Эта картинка кажется почти нереальной. Но Лиссабон в его отреставрированной части действительно красив.
Не забыли дизайнеры и о необходимых удобствах в виде парочки стиральных машин, ведь при таком запоминающемся дизайне заполняемость мини-отеля обеспечена.
Почти каждая из комнат имеет выход на балкон, где присутствуют небольшие столики с удобными плетеными креслами.
Маршрут 28 этого желтенького трамвая провезет вас по самым главным достопримечательностям португальской столицы и покажет вам тысячи уголков, которые люди не поленились сохранить для потомков.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— 10 фантастичных современных домов;