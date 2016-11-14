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Перевоплощение квартиры в старом доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa Спальня в рустикальном стиле
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Сегодня мы приглашаем вас в Лиссабон, где просторная квартира, отремонтированная и декорированная в лучших традициях португальской культуры, расскажет вам очень многое о самой стране и ее людях. Она – как краткий справочник о самом главном, что ценят и любят сами португальцы. Квартира подготовлена  студией Alma Portuguesa для сдачи в аренду туристам.

Длинный коридор

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

Несколько комнат, выходящих в просторный длинный коридор, оформлено в разной тематике. Отделка представлена белоснежными стенами, деревом орехового оттенка на дверях, откосах и плинтусах и рыжеватым полом из натуральной паркетной доски.

Общая столовая

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa Столовая комната в рустикальном стиле
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

На фоне белых стен привлекают внимание картины маслом с изображениями города. Здесь, на отреставрированных и покрашенных в белый стульях, гости этого мини-отеля могут обменяться впечатлениями, рассказать о том, что не заметили другие, и удивиться многообразию образов, в которых предстает город для каждого отдельного путешественника.

Кухня

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa Кухня в рустикальном стиле
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

Просторная кухня оснащена всей необходимой современной мебелью и техникой. Она спланирована так, чтобы ей было удобно пользоваться и нескольким людям одновременно. Изысканность этого синего оттенка, столь любимого в Португалии, гости этого отеля не забудут.

Первая спальня, архитектурная

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa Спальня в рустикальном стиле
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

Все комнаты декорированы в определенной тематике. Здесь за основу взят набросок одного из главных достопримечательностей и символов, Лиссабонского Собора. Обратите внимание и на надписи на кроватях. Шиаду – один из старейших районов города, который стал заселяться еще в 12 веке!

Вторая спальня, музыкальная

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa Спальня в рустикальном стиле
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

Эта спальня рассказывает еще об одном символе португальской культуры. Народная музыка фадо, объединяющая песню и танец, ярче всего была представлена Амалией Родригес. Именно ее фотография – на старинном чемодане на шкафу, декорированном традиционной шалью исполнителей фадо.

Третья спальня, поэтическая

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa Спальня в рустикальном стиле
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

Не обошли вниманием дизайнеры и португальскую поэзию, выделив для этого несколько стен. Одно из самых известных имен – Фернанду Песоа, его стихи стали основой декора этой спальни.

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Эффектные элементы

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa Спальня в рустикальном стиле
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

Вся мебель представлена отреставрированной и новой в соответствующем стиле. Каждый элемент декора рассказывает свою историю о величии португальской культуры. Но дизайнеры не стали увлекаться пустым декораторством. Все использованные атрибуты очень удобны и красивы, убеждая нас в том, что в современность Лиссабон взял только самое лучшее.

Петух из Барселуша

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa Спальня в рустикальном стиле
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

Этот расписной красавец рассказывает еще одну историю, очень любимую португальцами и увековеченную в миллионах фигурок, продающихся на улицах Лиссабона и увезенных туристами со всего света в свой дом.

Город за окном

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa Спальня в рустикальном стиле
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

Эта картинка кажется почти нереальной. Но Лиссабон в его отреставрированной части действительно красив.

Современные удобства

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa Ванная комната в рустикальном стиле
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

Не забыли дизайнеры и о необходимых удобствах в виде парочки стиральных машин, ведь при таком запоминающемся дизайне заполняемость мини-отеля обеспечена.

Балкон

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa Гостиная в рустикальном стиле
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

Почти каждая из комнат имеет выход на балкон, где присутствуют небольшие столики с удобными плетеными креслами.

Самый знаменитый трамвай Лиссабона

Um apartamento com um toque descontraído de campo em plena cidade., alma portuguesa alma portuguesa Дома в стиле кантри
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

Маршрут 28 этого желтенького трамвая провезет вас по самым главным достопримечательностям португальской столицы и покажет вам тысячи уголков, которые люди не поленились сохранить для потомков.

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