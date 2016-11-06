До и После: Из настоящего деревенского дома в коттедж!

Чего только ни делают специалисты homify! Просматривая рубрику «До и после» просто поражаешься тому, сколь многообразен новый мир, создаваемый ими. То на месте полуразрушенного амбара, от которого остались одни только стены, построят шикарный отель с историческим антуражем. То офисное помещение, никогда не использовавшееся для жилья, превратят в такую уютную квартирку, что собрал бы чемоданы да и поехал бы жить туда. Кажется, что невыполнимых задач для них попросту нет.

Сегодня мы представляем вариант обустройства деревенского дома из блоков, после которого там появился шикарный коттедж с двумя спальнями, двумя ванными, открытой зоной для кухни-столовой-гостиной и просторной террасой на крыше. Поздравления за столь удачную реализацию будет принимать итальянский дизайнер интерьера Francesca Ravida. Именно ее идеи воплощены на этих квадратных метрах.