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До и После: Из настоящего деревенского дома в коттедж!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer Гостиные в эклектичном стиле
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Чего только ни делают специалисты homify! Просматривая рубрику «До и после» просто поражаешься тому, сколь многообразен новый мир, создаваемый ими. То на месте полуразрушенного амбара, от которого остались одни только стены, построят шикарный отель с историческим антуражем. То офисное помещение, никогда не использовавшееся для жилья, превратят в такую уютную квартирку, что собрал бы чемоданы да и поехал бы жить туда. Кажется, что невыполнимых задач для них попросту нет.

Сегодня мы представляем вариант обустройства деревенского дома из блоков, после которого там появился шикарный коттедж с двумя спальнями, двумя ванными, открытой зоной для кухни-столовой-гостиной и просторной террасой на крыше. Поздравления за столь удачную реализацию будет принимать итальянский дизайнер интерьера Francesca Ravida. Именно ее идеи воплощены на этих квадратных метрах.

До: детали чердачного пространства

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

Работы по ремонту уже начались.

После: коридор

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer Гостиные в эклектичном стиле
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

В конце коридора мы как раз видим входы в спальни: слева для родителей и справа для детей.

До и после: все и сразу

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer Гостиные в эклектичном стиле
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

Для своего портфолио дизайнер Франческа Равида подготовила наглядную презентацию того, что было выполнено в итоге, на площади того, что было раньше. Шикарный дом получился!

До: пустующий чердак

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer Гостиные в эклектичном стиле
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

Огромное пространство этого этажа работало процентов на 20, не больше. Дополнительный туалет и комната для стирки, конечно же, нужны, но неужели это все? По обеим сторонам от них есть 52 и 72 кв. метра бонусного пространства. Да, высота потолков здесь нестандартная плюс они имеют неудобные скосы, но разве мало примеров мансардных помещений с большей полезностью.

До: в процессе

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

Пока ничего интересного не произошло. Лишь завезены необходимые инструменты.

После: план переобустройства

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer Гостиные в эклектичном стиле
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

Планировка проста и почти гениальна. Приватные спальни (детская с двумя кроватями и для родителей) расположены на одной стороне от ванных комнат, а кухня-столовая-гостиная в формате открытой планировки – на другой. Из родительской спальни есть вход в ванную комнату, а вторая ванная доступна из общего коридора. На этом же «пятачке» нашлось место и для дополнительной гардеробной для верхней одежды плюс к просторным системам хранения в обеих спальнях.

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После: зона гостиной

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer Гостиные в эклектичном стиле
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

Обратите внимание, что гостиная находится уже в месте с понижением высоты потолков, но это пока не мешает.

После: уголок в спальне родителей

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer Гостиные в эклектичном стиле
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

Планировка учла все нюансы нестандартного потолка. В спальне родителей под скосом находится стеллаж, а рядом – письменный стол и удобное полукресло с модными капитоне.

После: ванная комната для родителей

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer Ванная в средиземноморском стиле
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

Функциональность и простоту дополняет интересная цветовая гамма и изысканная орхидея.

После: ванная для детей

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer Ванная в средиземноморском стиле
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

Заметьте, для монтажа «теплого пола» уровень пола в ванных комнатах поднят. Учитывайте это в своих расчетах при ремонте.

После: терраса

Da sottotetto ad abitazione privata, francesca ravidà architetto | interior designer francesca ravidà architetto | interior designer Терраса в средиземноморском стиле
francesca ravidà architetto | interior designer

francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer
francesca ravidà architetto | interior designer

Чтобы наиболее полно использовать пространство чердака, было принято решение «урезать» жилую площадь, а далее сделать навес для просторной террасы. Стеклянная стена между зоной столовой и пространством террасы превращает все в единый оазис, который особенно эффектно выглядит вечером.

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