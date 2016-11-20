До и После: преобразование ванной комнаты

Дизайн ванной комнаты имеет немаловажное значение. Ее отделка должна быть приятной, расслабляющей, не сильно броской. Сегодня представляем вам преобразование ванной комнаты, которое без сомнений достойно внимания.
Старомодная плитка убрана. Затем пол и стены были подготовлены к реализации нового покрытия. Этот процесс довольно сложен и отнимает много времени. Стоит помнить, что демонтаж должен производиться с соблюдением определенных правил во избежание несчастных случаев.
Здесь мы видим, как сносились стены. Создание интерьера начнется практически с нуля, что само по себе хорошо, так как это позволит избежать многих проблем. Но зато отделка будет современной и модифицированной.
Все плитки, покрывающие поверхности, демонтированы. Чтобы сформировать основу для реализации нового покрытия, специалисты использовали гипс. Этот период ремонтных работ требует много времени и труда. Где идет скошенный потолок, вмонтировано окошко, достаточное по размеру для получения естественного света.
Теперь мы видим впечатляющие результаты работы! Как гармонично смотрятся новые полы и стены, отлично подобраны цвета. Для достижения ощущения простора использованы гладкие и четкие линии. Немаловажную роль в этом играют и осветительные аксессуары, осветительные элементы.
Оттенки коричневого, кремового и бежевого цвета выглядят естественно. Особенно если вы хотите создать успокаивающую атмосферу. Кажется, что здесь дизайн простой, но имеется и функциональный подход.
Ванная комната теперь имеет совершенно другую атмосферу, она просторная и современная. Зеркала имеют декоративную круглую форму, причем разных размеров, что придает оригинальности. В целом светлые тона ванной смотрятся выигрышно.