Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: преобразование ванной комнаты

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA Ванная комната в скандинавском стиле
Loading admin actions …

Дизайн ванной комнаты имеет немаловажное значение. Ее отделка должна быть приятной, расслабляющей, не сильно броской. Сегодня представляем вам преобразование ванной комнаты, которое без сомнений достойно внимания.

До: старое покрытие удалено

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA Ванная комната в скандинавском стиле
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

Старомодная плитка убрана. Затем пол и стены были подготовлены к реализации нового покрытия. Этот процесс довольно сложен и отнимает много времени. Стоит помнить, что демонтаж должен производиться с соблюдением определенных правил во избежание несчастных случаев.

До: продолжение демонтажа

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA Ванная комната в скандинавском стиле
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

Здесь мы видим, как сносились стены. Создание интерьера начнется практически с нуля, что само по себе хорошо, так как это позволит избежать многих проблем. Но зато отделка будет современной и модифицированной.

Преобразование – начало

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA Ванная комната в скандинавском стиле
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

Все плитки, покрывающие поверхности, демонтированы. Чтобы сформировать основу для реализации нового покрытия, специалисты использовали гипс. Этот период ремонтных работ требует много времени и труда. Где идет скошенный потолок, вмонтировано окошко, достаточное по размеру для получения естественного света.

Стильно!

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA Ванная комната в скандинавском стиле
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

Теперь мы видим впечатляющие результаты работы! Как гармонично смотрятся новые полы и стены, отлично подобраны цвета. Для достижения ощущения простора использованы гладкие и четкие линии. Немаловажную роль в этом играют и осветительные аксессуары, осветительные элементы.

Естественные цвета

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA Ванная комната в скандинавском стиле
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

Оттенки коричневого, кремового и бежевого цвета выглядят естественно. Особенно если вы хотите создать успокаивающую атмосферу. Кажется, что здесь дизайн простой, но имеется и функциональный подход.

Дизайн под другим углом

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA Ванная комната в скандинавском стиле
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

Ванная комната теперь имеет совершенно другую атмосферу, она просторная и современная. Зеркала имеют декоративную круглую форму, причем разных размеров, что придает оригинальности. В целом светлые тона ванной смотрятся выигрышно.

Элегантные линии

Remont łazienki małym kosztem, ANIEA ANIEA Ванная комната в скандинавском стиле
ANIEA

ANIEA
ANIEA
ANIEA

Белая кирпичная стена, которая сочетает в себе современный вид с элегантными линиями, является акцентом этого помещения. Матовое стекло и белый цвет придают элегантность ванной, создают довольно стильную и просторную атмосферу. 

35 фото барбекю и мангалов в стиле рустик

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо