Красивые и оригинальные решения для хранения обуви

Чаще всего мы снимаем уличную обувь на входе в дом и поэтому здесь необходимо удобное место хранения повседневных пар. Мобильные и компактные системы хранения помогут разместить все необходимое, даже если у вас многочисленная семья и широкий круг друзей.
Для большой семьи шкафов не бывает слишком много. Поэтому дизайнеры этого проекта разместили в прихожей разноуровневые системы полок и ящиков, где можно хранить сумки, обувь, зонты, а также развесить одежду. Кроме того нижний ящик служит удобной вместительной скамейкой, что особенно важно для удобства детей.
Выбирая мебель для хранения мебели, мы часто делаем упор на функциональность этого элемента, но упускаем из виду эстетическую составляющую. Решить эту проблему поможет яркое оформление шкафчиков для обуви. Простая форма этой обиходной мебели буквально преображается, если вы используете краску сочных, насыщенных оттенков.
Мобильные решения для хранения мебели чрезвычайно удобны в прихожей, вы сможете быстро убрать все по местам. Поэтому вместо основательного шкафа можно использовать комбинацию открытых полок и интересных контейнеров для обуви, например в виде плетенных ящичков.
Вот уж, действительно, неиссякаемый кладезь идей для практичного хранения самых разнообразных предметов в доме – пространство под лестницей. Если в вашем доме этот предмет интерьера расположен сразу в прихожей, недалеко от входной двери, займите место под ступенями полками для обуви.
Легкая передвижная конструкция поможет вам организовать дополнительное место для хранения вещей, если неожиданно в гости пришла большая компания друзей. Ну а кроме всего прочего, такая милая легкая тренога с подставкой для обуви придаст интерьеру свежесть и незатейливость в стиле индастриал.
Практичные места для хранения обуви организовать достаточно легко и найти для них достаточно пространства в прихожей тоже возможно. Небольшой, простой формы шкаф вместит всю обувь, которая обычно бывает расставлена на коврике у двери.
Для оптимизации использования пространства, можно использовать компактный, высокой и узкий шкафчик, главный секрет которого – в зеркальной дверце. Во-первых, зеркало в прихожей далеко не лишний элемент. Ну и кроме того, такой шкафчик способствует визуальному расширению пространства.
Винтажные вещи неизменно украсят ваш интерьер, поэтому не спешите выбрасывать старые бабушкины сундуки и чемоданы. Эти вместительные предметы можно использовать и в качестве практичных систем хранения, например как небольшой шкафчик для обуви.
Дизайн детского конструктора послужил вдохновением для создания такой яркой и функциональной системы хранения.