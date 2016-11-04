Красивые и оригинальные решения для хранения обуви

Для большой семьи шкафов не бывает слишком много. Поэтому дизайнеры этого проекта разместили в прихожей разноуровневые системы полок и ящиков, где можно хранить сумки, обувь, зонты, а также развесить одежду. Кроме того нижний ящик служит удобной вместительной скамейкой, что особенно важно для удобства детей.