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Красивые и оригинальные решения для хранения обуви

Перла Вереника Перла Вереника
homify Прихожая, коридор и лестницыХранение
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Чаще всего мы снимаем уличную обувь на входе в дом и поэтому здесь необходимо удобное место хранения повседневных пар. Мобильные и компактные системы хранения помогут разместить все необходимое, даже если у вас многочисленная семья и широкий круг друзей. 

Многофункциональное оформление прихожей

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Для большой семьи шкафов не бывает слишком много. Поэтому дизайнеры этого проекта разместили в прихожей разноуровневые системы полок и ящиков, где можно хранить сумки, обувь, зонты, а также развесить одежду. Кроме того нижний ящик служит удобной вместительной скамейкой, что особенно важно для удобства детей. 

Ставка на цвет

Equilibre, Lucile Roybier Lucile Roybier Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды
Lucile Roybier

Lucile Roybier
Lucile Roybier
Lucile Roybier

Выбирая мебель для хранения мебели, мы часто делаем упор на функциональность этого элемента, но упускаем из виду эстетическую составляющую. Решить эту проблему поможет яркое оформление шкафчиков для обуви. Простая форма этой обиходной мебели буквально преображается, если вы используете краску сочных, насыщенных оттенков. 

Ящики – корзины

Salle a manger villa de Founex, LAdesign LAdesign Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

Мобильные решения для хранения мебели чрезвычайно удобны в прихожей, вы сможете быстро убрать все по местам. Поэтому вместо основательного шкафа можно использовать комбинацию открытых полок и интересных контейнеров для обуви, например в виде плетенных ящичков. 

Пространство под лестницей

Storage under stairs Fraher and Findlay Прихожая, коридор и лестницыХранение
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

Вот уж, действительно, неиссякаемый кладезь идей для практичного хранения самых разнообразных предметов в доме – пространство под лестницей. Если в вашем доме этот предмет интерьера расположен сразу в прихожей, недалеко от входной двери, займите место под ступенями полками для обуви. 

Мобильная подставка для вещей

homify Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
homify

homify
homify
homify

Легкая передвижная конструкция поможет вам организовать дополнительное место для хранения вещей, если неожиданно в гости пришла большая компания друзей. Ну а кроме всего прочего, такая милая легкая тренога с подставкой для обуви придаст интерьеру свежесть и незатейливость в стиле индастриал. 

Простой и функциональный шкаф под зеркалом

Commode basse avec miroir, A-A Dimension SARL A-A Dimension SARL Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды
A-A Dimension SARL

A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL

Практичные места для хранения обуви организовать достаточно легко и найти для них достаточно пространства в прихожей тоже возможно. Небольшой, простой формы шкаф вместит всю обувь, которая обычно бывает расставлена на коврике у двери. 

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Шкаф за зеркалом

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex homify Прихожая, коридор и лестницыХранение
homify

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex

homify
homify
homify

Для оптимизации использования пространства, можно использовать компактный, высокой и узкий шкафчик, главный секрет которого – в зеркальной дверце. Во-первых, зеркало в прихожей далеко не лишний элемент. Ну и кроме того, такой шкафчик способствует визуальному расширению пространства. 

Сундук для обуви

Koffertische, FrauSchrader FrauSchrader ГостинаяДиваны и журнальные столики
FrauSchrader

FrauSchrader
FrauSchrader
FrauSchrader

Винтажные  вещи неизменно украсят ваш интерьер, поэтому не спешите выбрасывать старые бабушкины сундуки и чемоданы. Эти вместительные предметы можно использовать и в качестве практичных систем хранения, например как небольшой шкафчик для обуви. 

Конструктор для детей и взрослых

GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN Домашнее хозяйство Хранение
YU HIRAOKA DESIGN

GIOCHIAMO

YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN

Дизайн детского конструктора послужил вдохновением для создания такой яркой и функциональной системы хранения. 

​До и После: Как строился особняк в стиле ар-деко
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