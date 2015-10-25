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Модерн и колониальная роскошь от дизайнеров из Бразилии

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Decora Líder Belo Horizonte - Sala de Estar, Lider Interiores Lider Interiores Гостиная в стиле модерн
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Сегодня мы хотим познакомить любимых читателей с проектом, который создавался коллегами из Бразилии — студией LIDER INTERIORES. Как поведали авторы, интерьер планировался для немолодой, но очень веселой пары, любящей встречаться с друзьями и принимать шумные компании у себя дома. С учетом всех пожеланий, декораторы и архитекторы направили все усилия на создание и реализацию максимально комфортного, функционального и стильного пространства. Результат, стоит сказать, оправдал все ожидания… Давайте посмотрим поближе, что придумали и реализовали в итоге авторы.

Натуральные ценности

Decora Líder Belo Horizonte - Sala de Estar, Lider Interiores Lider Interiores Гостиная в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Стилистический характер интерьера – модерн с классическими элементами колониальной роскоши. В основной цветовой палитре были использованы нейтральные оттенки: коричневый, серый, черный и бежевый. В отделке присутствует много дерева, кожи, натуральные ткани и даже мрамор.

Творческий полет

Decora Líder Belo Horizonte - Sala de Estar, Lider Interiores Lider Interiores Гостиная в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

В глаза бросается любовь декораторов к изящным деталям, которые наполняют интерьер благородной эстетикой. Кажется, что специалисты LIDER INTERIORES хотели, чтобы заказчик признал: «Они чувствуют глубоко, они чувствуют тонко».

Философия декора

Decora Líder Belo Horizonte - Sala de Estar, Lider Interiores Lider Interiores Гостиная в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

В интерьере большое внимание уделено декору. Все эти многочисленные статуэтки, диванные подушечки, прозрачные вазы и колбы с растениями смотрятся невероятно гармонично. Помещения наполнены эксклюзивными деталями, дополняющими цельный образ элегантного пространства.

Лаконичный контраст

Decora Líder Belo Horizonte - Sala de Estar, Lider Interiores Lider Interiores Гостиная в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Интересный и оригинальный двухцветный орнамент коврового покрытия создаёт необычный трехмерный эффект за счет игры сета и теней. Этот рисунок добавляет комнате глубину, зрительно делает пол более основательным, вселяет уверенность в любого человека, создает ощущение стабильности.

Украшение стола

Decora Líder Belo Horizonte - Sala de Estar, Lider Interiores Lider Interiores Гостиная в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Вы не можете отрицать, что есть нечто особенное в стоящем на столе блюде.  Если мы оглянемся  в глубь истории искусств, то увидим, что римляне, греки, а также древние боги зачастую изображались с большим блюдом в руках. Конечно, не херувим и не экзотической красоты рука кормит вас фруктами из него, но сам образ чаши напоминает о достатке её обладателей.

Органичная композиция

Decora Líder Belo Horizonte - Sala de Estar, Lider Interiores Lider Interiores Гостиная в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Есть что-то особенное в этой торжественной и в то же время в уютной домашней атмосфере. Такие простые и в то же время изящные детали, как натуральные растения, способны придать любому помещению очаровательную элегантность. В сочетании со спокойной классической обстановкой такие простые, но изящные решения делают пространство еще более привлекательным.

Книжная гавань

Decora Líder Belo Horizonte - Sala de Estar, Lider Interiores Lider Interiores Столовая комната в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Очень часто книжные стеллажи становятся участниками процесса декорирования гостиной. Хаотичная расстановка любимых томов – один из самых популярных приемов, который доступен каждому.  Не бойтесь поставить две-три книги на каждую полку, разместить рядом с ними рамки с фотографиями, небольшие вазы, предметы декора, сертификаты и так далее. Результат вас не разочарует: привычный скучный стеллаж моментально преобразится.

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