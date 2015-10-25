Модерн и колониальная роскошь от дизайнеров из Бразилии

Вы не можете отрицать, что есть нечто особенное в стоящем на столе блюде. Если мы оглянемся в глубь истории искусств, то увидим, что римляне, греки, а также древние боги зачастую изображались с большим блюдом в руках. Конечно, не херувим и не экзотической красоты рука кормит вас фруктами из него, но сам образ чаши напоминает о достатке её обладателей.