Модерн и колониальная роскошь от дизайнеров из Бразилии

Сегодня мы хотим познакомить любимых читателей с проектом, который создавался коллегами из Бразилии — студией LIDER INTERIORES. Как поведали авторы, интерьер планировался для немолодой, но очень веселой пары, любящей встречаться с друзьями и принимать шумные компании у себя дома. С учетом всех пожеланий, декораторы и архитекторы направили все усилия на создание и реализацию максимально комфортного, функционального и стильного пространства. Результат, стоит сказать, оправдал все ожидания… Давайте посмотрим поближе, что придумали и реализовали в итоге авторы.
Стилистический характер интерьера – модерн с классическими элементами колониальной роскоши. В основной цветовой палитре были использованы нейтральные оттенки: коричневый, серый, черный и бежевый. В отделке присутствует много дерева, кожи, натуральные ткани и даже мрамор.
В глаза бросается любовь декораторов к изящным деталям, которые наполняют интерьер благородной эстетикой. Кажется, что специалисты LIDER INTERIORES хотели, чтобы заказчик признал: «Они чувствуют глубоко, они чувствуют тонко».
В интерьере большое внимание уделено декору. Все эти многочисленные статуэтки, диванные подушечки, прозрачные вазы и колбы с растениями смотрятся невероятно гармонично. Помещения наполнены эксклюзивными деталями, дополняющими цельный образ элегантного пространства.
Интересный и оригинальный двухцветный орнамент коврового покрытия создаёт необычный трехмерный эффект за счет игры сета и теней. Этот рисунок добавляет комнате глубину, зрительно делает пол более основательным, вселяет уверенность в любого человека, создает ощущение стабильности.
Вы не можете отрицать, что есть нечто особенное в стоящем на столе блюде. Если мы оглянемся в глубь истории искусств, то увидим, что римляне, греки, а также древние боги зачастую изображались с большим блюдом в руках. Конечно, не херувим и не экзотической красоты рука кормит вас фруктами из него, но сам образ чаши напоминает о достатке её обладателей.
Есть что-то особенное в этой торжественной и в то же время в уютной домашней атмосфере. Такие простые и в то же время изящные детали, как натуральные растения, способны придать любому помещению очаровательную элегантность. В сочетании со спокойной классической обстановкой такие простые, но изящные решения делают пространство еще более привлекательным.
Очень часто книжные стеллажи становятся участниками процесса декорирования гостиной. Хаотичная расстановка любимых томов – один из самых популярных приемов, который доступен каждому. Не бойтесь поставить две-три книги на каждую полку, разместить рядом с ними рамки с фотографиями, небольшие вазы, предметы декора, сертификаты и так далее. Результат вас не разочарует: привычный скучный стеллаж моментально преобразится.