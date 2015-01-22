Кафе-бар в Перми, оформленный в рустикальном стиле

Создать рустикальный стиль в ванной комнате значительно сложнее, нежели в любом другом помещении. Согласитесь, что мало кому захочется пользоваться состаренными раковиной и туалетом. Здесь на помощь придут винтажные зеркала и светильники, а также характерная для рустикального стиля цветовая гамма из оттенков пастели и приглушенной зелени.

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