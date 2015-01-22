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Кафе-бар в Перми, оформленный в рустикальном стиле

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
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Рустикальный стиль вошел в моду несколько лет назад и до сих пор пребывает на пике популярности. Рустика особенно любима теми, кто ценит экологически чистые материалы и простоту провинциального стиля с его наспех изготовленной мебелью и украшениями.  Сегодня мы представляем интерьер уютного кафе-бара в городе Пермь, редизайн которого выполнила студия дизайна интерьеров ALLARTSDESIGN.

Романтика таверны

New interior for the cafe Nautilus in Perm ALLARTSDESIGN homify
homify

New interior for the cafe Nautilus in Perm ALLARTSDESIGN

homify
homify
homify

Главное отличие таверны от обычного кабака в том, что в ней подают полноценный обед. В пермском кафе-баре можно не только выпить чашечку кофе или пропустить пару стаканов виски, но и откушать обед из трех блюд. В рамках редизайна помещения была открыта старая кирпичная кладка, изменена конструкция барной стойки, увеличено количество столиков и добавлена гардеробная комната.

Детали, подчеркивающие стиль

New interior for the cafe Nautilus in Perm ALLARTSDESIGN homify
homify

New interior for the cafe Nautilus in Perm ALLARTSDESIGN

homify
homify
homify

Рустикальный стиль прочно вошел в нашу жизнь. Есть некоторая особенная романтика в посещении современного, оборудованного по последнему слову техники кафе, интерьер которого при этом выглядит как деревенская изба. Посуда, мебель и аксессуары в этом уютном заведении словно пришли к нам из прошлого столетия – бабушкин сервант, маленькие бидоны для молока, часы с деревянным каркасом и плетеные солонки станут настоящей отдушиной для тех, кто устал от окружающих нас повсюду искусственных материалов.

Деревянный рай

New interior for the cafe Nautilus in Perm ALLARTSDESIGN homify
homify

New interior for the cafe Nautilus in Perm ALLARTSDESIGN

homify
homify
homify

Едва ли найдется материал, способный к перевоплощению больше, чем дерево. Оно может быть светлым и темным, гладким и грубым. Древесина никогда не выходит из моды и является, пожалуй, одним из самых универсальных и популярных материалов в мире. Она традиционно считается одним из важнейших строительных материалов, благодаря легкости добычи, высоким показателям прочности, малому объемному весу и прекрасным декоративным свойствам. Помимо прочих достоинств, древесина – теплый материал, и ее присутствие в помещении способствует созданию гостеприимной и уютной атмосферы.

Цветы вместо фарфоровых сервизов

New interior for the cafe Nautilus in Perm ALLARTSDESIGN homify
homify

New interior for the cafe Nautilus in Perm ALLARTSDESIGN

homify
homify
homify

Все, кто помнят времена, когда широкие серванты из массивного дерева стояли практически в каждой квартире, наверняка не забыли и про дорогие сервизы, которые хозяева квартиры демонстративно помещали за стекла сервантов. Мещанскому фарфору не нашлось места в стильном рустикальном интерьере, выступающем за естественность во всем, в том числе и в элементах декора. Украсить полки массивного шкафа дизайнеры решили множеством цветов в глиняных горшочках.

Ванная комната

WC interior for the cafe Nautilus in Perm ALLARTSDESIGN homify Ванная комнатаОсвещение
homify

WC interior for the cafe Nautilus in Perm ALLARTSDESIGN

homify
homify
homify

Создать рустикальный стиль в ванной комнате значительно сложнее, нежели в любом другом помещении. Согласитесь, что мало кому захочется пользоваться состаренными раковиной и туалетом. Здесь на помощь придут винтажные зеркала и светильники, а также характерная для рустикального стиля цветовая гамма из оттенков пастели и приглушенной зелени.

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