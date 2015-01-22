Кафе-бар в Перми, оформленный в рустикальном стиле

Рустикальный стиль вошел в моду несколько лет назад и до сих пор пребывает на пике популярности. Рустика особенно любима теми, кто ценит экологически чистые материалы и простоту провинциального стиля с его наспех изготовленной мебелью и украшениями. Сегодня мы представляем интерьер уютного кафе-бара в городе Пермь, редизайн которого выполнила студия дизайна интерьеров ALLARTSDESIGN.
Главное отличие таверны от обычного кабака в том, что в ней подают полноценный обед. В пермском кафе-баре можно не только выпить чашечку кофе или пропустить пару стаканов виски, но и откушать обед из трех блюд. В рамках редизайна помещения была открыта старая кирпичная кладка, изменена конструкция барной стойки, увеличено количество столиков и добавлена гардеробная комната.
Рустикальный стиль прочно вошел в нашу жизнь. Есть некоторая особенная романтика в посещении современного, оборудованного по последнему слову техники кафе, интерьер которого при этом выглядит как деревенская изба. Посуда, мебель и аксессуары в этом уютном заведении словно пришли к нам из прошлого столетия –
бабушкин сервант, маленькие бидоны для молока, часы с деревянным каркасом и плетеные солонки станут настоящей отдушиной для тех, кто устал от окружающих нас повсюду искусственных материалов.
Едва ли найдется материал, способный к перевоплощению больше, чем дерево. Оно может быть светлым и темным, гладким и грубым. Древесина никогда не выходит из моды и является, пожалуй, одним из самых универсальных и популярных материалов в мире. Она традиционно считается одним из важнейших строительных материалов, благодаря легкости добычи, высоким показателям прочности, малому объемному весу и прекрасным декоративным свойствам. Помимо прочих достоинств, древесина – теплый материал, и ее присутствие в помещении способствует созданию гостеприимной и уютной атмосферы.
Все, кто помнят времена, когда широкие серванты из массивного дерева стояли практически в каждой квартире, наверняка не забыли и про дорогие сервизы, которые хозяева квартиры демонстративно помещали за стекла сервантов. Мещанскому фарфору не нашлось места в стильном рустикальном интерьере, выступающем за естественность во всем, в том числе и в элементах декора. Украсить полки массивного шкафа дизайнеры решили множеством цветов в глиняных горшочках.
Создать рустикальный стиль в ванной комнате значительно сложнее, нежели в любом другом помещении. Согласитесь, что мало кому захочется пользоваться состаренными раковиной и туалетом. Здесь на помощь придут винтажные зеркала и светильники, а также характерная для рустикального стиля цветовая гамма из оттенков пастели и приглушенной зелени.
Хотели бы вы отобедать в этом кафе-баре?