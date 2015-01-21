Семь необычных гаражей

Гараж – это гораздо больше, чем просто дом для вашего автомобиля. В этой комнате можно спрятаться от домашних забот и побыть наедине с собой, она также подойдет на роли мини-мастерской или помещения для шумных студенческих вечеринок. Гаражи, которые мы собрали в этой Книге идей, отличаются многофукнциональностью и необычным оформлением, максимально интегрированным в общую концепцию дизайна дома. Давайте посмотрим как выглядят гаражи богатых и знаменитых.
Некоторые владельцы авто настолько привязаны к своему четырехколесному другу, что держат его прямо в гостиной. Изображение, которое вы видите перед собой, это вовсе не фотомонтаж. За стеклянной стеной находится настоящий красный Ferrari. Хозяин этой виллы в пригороде Гонконга является успешным бизнесменом, нередко проводит деловые встречи прямо у себя дома, и шикарный автомобиль является своего рода символом его успеха и финансового благополучия. Статью, посвященную этой вилле, можно прочесть здесь.
Богатые и знаменитые не мучают себя вопросом, какой Porsche лучше, черный или белый, они сразу покупают оба. Однако площадь гаражей даже в домах состоятельных людей бывает ограниченной. В этом случае на помощь придет гидравлический автоподъемник, который будет жонглировать Porsche как фокусник картами. Если сегодня вы хотите покинуть гараж на черном Porsche, стоящим сверху, щелкните по переключателю, и подъемник за считанные секунды поменяет машины местами.
Этот экстравагантно оформленный современный гараж в одной из щвейцарских вилл служит не только подиумом для многочисленных автомобилей, которыми владеет хозяин дома, но и местом для проведения веселых вечеринок. В течении дня контуры света, отражающиеся на глянцевом напольном покрытии, служат в качестве разграничительных линий для парковки авто, а когда наступает ночь, они превращаются в яркие огни импровизированного ночного клуба.
Этот гараж находится в одном из небольших голландских городков. Он был построен в наши дни, но стилизован под деревянные дома с соломенной крышей, характерные для архитектуры Нидерландов прошлых веков. Несмотря на традиционный внешний вид, гараж оснащен ультрасовременными системами безопасности.
В этом гараже, оснащенном по последнему слову техники, собрана коллекция красных винтажных Ferrari. Солнечные лучи щедро освещают раритетные авто, благодаря огромному стеклянному окну на потолке. Случайные прохожие также могут полюбоваться на эту уникальную коллекцию.
Владельцы мотоциклов также переживают за своих двухколесных коней и изобретают самые невероятные способы, чтобы уберечь их от уличных воров. Хозяин квартиры, представленной на фото, в страхе за свой мотоцикл решил переоборудовать кладовку под гараж для двухколесного друга.
Когда произведений изобразительного искусства в домах коллекционеров становится слишком много, хозяевам приходится искать альтернативные способы их хранения. Владелец этого дома нашел необычный способ продемонстрировать часть своей коллекции, повесив картины на стены гаража. Таким образом, была открыта первая в мире картинная галерея в гараже.