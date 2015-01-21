Семь необычных гаражей

Гараж – это гораздо больше, чем просто дом для вашего автомобиля. В этой комнате можно спрятаться от домашних забот и побыть наедине с собой, она также подойдет на роли мини-мастерской или помещения для шумных студенческих вечеринок. Гаражи, которые мы собрали в этой Книге идей, отличаются многофукнциональностью и необычным оформлением, максимально интегрированным в общую концепцию дизайна дома. Давайте посмотрим как выглядят гаражи богатых и знаменитых.