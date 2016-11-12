10 красивых кухонь в стиле кантри

Современный дизайн приемлет любые варианты обустройства кухни. Вы можете сделать ее похожей на «пункт выдачи средств, поддерживающих существование био-оболочки» на борту космического корабля или на средневековый уголок с печью на дровах и соответствующей утварью.

Но большинство тех, кто считает, что современные стили не подходят для кухни, выбирают вариации кантри из разных уголков нашего мира. Неизменным при этом остается максимальное использование натуральных материалов типа дерева и камня и цветовая гамма, основанная на теплых оттенках солнца, земли и зелени.