Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 красивых кухонь в стиле кантри

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Нежное шале, Дизайнер Светлана Юркова Дизайнер Светлана Юркова Кухня в классическом стиле
Loading admin actions …

Современный дизайн приемлет любые варианты обустройства кухни. Вы можете сделать ее похожей на «пункт выдачи средств, поддерживающих существование био-оболочки» на борту космического корабля или на средневековый уголок с печью на дровах и соответствующей утварью.

Но большинство тех, кто считает, что современные стили не подходят для кухни, выбирают вариации кантри из разных уголков нашего мира. Неизменным при этом остается максимальное использование натуральных материалов типа дерева и камня и цветовая гамма, основанная на теплых оттенках солнца, земли и зелени.

Морковный

Cozinhas incríveis, Casa de Valentina Casa de Valentina КухняХранение
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

Столь яркий оттенок на стенах этой кухни, выбранный дизайнерами, рифмуется с посудой, салфетками и наверняка много чем еще на этой кухне. Обратите внимание, что рабочая столешница представлена традиционным столом с врезанной раковиной и открытыми полками. Раньше подобную конструкцию прикрывали текстильные занавески, здесь же решили от них отказаться.

Шоколадно-кофейный

Casa das Primaveras, 30/01/1986 30/01/1986 Кухня в рустикальном стиле
30/01/1986

30/01/1986
30/01/1986
30/01/1986

Для большинства интерьеров в Бразилии вовсе не характерен такой вариант кантри. Сдержанная цветовая палитра выдают стремление к современному дизайну. Кухня расположена в зоне открытой планировки вместе с гостиной и столовой и, поддерживая целостность образа, выглядит именно так.

Древесно-рыжий

Cobertura VL, Studio Novak Studio Novak Балкон и терраса в стиле модерн
Studio Novak

Studio Novak
Studio Novak
Studio Novak

Цвет натурального дерева по-прежнему выбирает невероятно большое количество ценителей его теплоты и атмосферности. Главный тренд последних сезонов – слэбы для столешниц. А внося подобный элемент в современные стили, торцы иногда покрывают золотом или серебром, чтобы смягчить излишнюю брутальность.

Каменно-серый

Espaço Gourmet, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura Кухни в эклектичном стиле
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

Здесь нам представлена облегченная вариация средиземноморского кантри. Гранитное основание для рабочего стола прячет вполне современные шкафчики-ящички с плавным ходом и и функциональной фурнитурой внутри.

Нежнейший

Нежное шале, Дизайнер Светлана Юркова Дизайнер Светлана Юркова Кухня в классическом стиле
Дизайнер Светлана Юркова

Нежное шале

Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова

Невероятно эстетичная городская вариация стиля поражает гармоничной подборкой всех элементов дизайна от «дымохода», в который спрятана современная вытяжка, до изысканных мягких стульев с аристократичной полоской. Браво!

Аутентичный

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Дома в рустикальном стиле
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

А вот и она – огромная печь, царица кухни. Сегодня уже не нужно самому валить деревья, чтобы заготовить дрова для нее. Можно обойтись биотопливом или вообще подвести к ней газ.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Парижский

Пастила, Дизайнер Светлана Юркова Дизайнер Светлана Юркова Кухня в классическом стиле
Дизайнер Светлана Юркова

Пастила

Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова

Изысканный классицизм превратил французский кантри в потрясающее пространство, абсолютно лишенное каких-либо недостатков. И даже традиционная ажурная салфетка под вазой кажется органичной частью этого невероятно современного интерьера.

В тандеме с лофтом

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Кухня в тропическом стиле
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

Необычное сочетание уютного кантри с лофтовой тематикой сделало эту кухни-столовую запоминающимся интерьером. Фотопостеры на стенах и разноцветные пластиковые стулья дополняют эффектную комбинацию.

Люксовый

casa CR, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura Кухня в стиле кантри
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

Стиль кантри уже давно выбирают, не рассчитывая на маленький бюджет реализации. Все уже знают, что качественно обработанное дерево (особенно если им облицовывают стены) и натуральный камень стоят весьма не дешево.

Скромный

Küchen / Massivholzküchen, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH Кухня в классическом стиле
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

А эта кухня делалась с оглядкой на максимально функциональный немецкий модерн. И это тоже не означает, что вы не потратите на нее весомую часть своего бюджета.

Британский

W10 Kitchen by British Standard British Standard by Plain English Кухня в рустикальном стиле Дерево Черный
British Standard by Plain English

W10 Kitchen by British Standard

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

Фанаты сериала о Шерлоке Холмсе с Джонни Ли Миллером мечтают, чтобы именно так выглядела его кухня в Нью-Йорке. Британская аскетичность на фоне современной отделки по-прежнему выглядит аристократично.

Далее на homify:

Все о строительстве дома на homify;

Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

Идеи дизайна красивой кухни

Два дома по цене одного!
А вам какой проект понравился больше всего?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо