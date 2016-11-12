10 красивых кухонь в стиле кантри

Современный дизайн приемлет любые варианты обустройства кухни. Вы можете сделать ее похожей на «пункт выдачи средств, поддерживающих существование био-оболочки» на борту космического корабля или на средневековый уголок с печью на дровах и соответствующей утварью.
Но большинство тех, кто считает, что современные стили не подходят для кухни, выбирают вариации кантри из разных уголков нашего мира. Неизменным при этом остается максимальное использование натуральных материалов типа дерева и камня и цветовая гамма, основанная на теплых оттенках солнца, земли и зелени.
Столь яркий оттенок на стенах этой кухни, выбранный дизайнерами, рифмуется с посудой, салфетками и наверняка много чем еще на этой кухне. Обратите внимание, что рабочая столешница представлена традиционным столом с врезанной раковиной и открытыми полками. Раньше подобную конструкцию прикрывали текстильные занавески, здесь же решили от них отказаться.
Для большинства интерьеров в Бразилии вовсе не характерен такой вариант кантри. Сдержанная цветовая палитра выдают стремление к современному дизайну. Кухня расположена в зоне открытой планировки вместе с гостиной и столовой и, поддерживая целостность образа, выглядит именно так.
Цвет натурального дерева по-прежнему выбирает невероятно большое количество ценителей его теплоты и атмосферности. Главный тренд последних сезонов – слэбы для столешниц. А внося подобный элемент в современные стили, торцы иногда покрывают золотом или серебром, чтобы смягчить излишнюю брутальность.
Здесь нам представлена облегченная вариация средиземноморского кантри. Гранитное основание для рабочего стола прячет вполне современные шкафчики-ящички с плавным ходом и и функциональной фурнитурой внутри.
Невероятно эстетичная городская вариация стиля поражает гармоничной подборкой всех элементов дизайна от «дымохода», в который спрятана современная вытяжка, до изысканных мягких стульев с аристократичной полоской. Браво!
А вот и она – огромная печь, царица кухни. Сегодня уже не нужно самому валить деревья, чтобы заготовить дрова для нее. Можно обойтись биотопливом или вообще подвести к ней газ.
Изысканный классицизм превратил французский кантри в потрясающее пространство, абсолютно лишенное каких-либо недостатков. И даже традиционная ажурная салфетка под вазой кажется органичной частью этого невероятно современного интерьера.
Необычное сочетание уютного кантри с лофтовой тематикой сделало эту кухни-столовую запоминающимся интерьером. Фотопостеры на стенах и разноцветные пластиковые стулья дополняют эффектную комбинацию.
Стиль кантри уже давно выбирают, не рассчитывая на маленький бюджет реализации. Все уже знают, что качественно обработанное дерево (особенно если им облицовывают стены) и натуральный камень стоят весьма не дешево.
А эта кухня делалась с оглядкой на максимально функциональный немецкий модерн. И это тоже не означает, что вы не потратите на нее весомую часть своего бюджета.
Фанаты сериала о Шерлоке Холмсе с Джонни Ли Миллером мечтают, чтобы именно так выглядела его кухня в Нью-Йорке. Британская аскетичность на фоне современной отделки по-прежнему выглядит аристократично.
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