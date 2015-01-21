Превращение графской усадьбы в роскошную гостиницу

Внешний вид графской усадьбы будет полностью соответствовать своему первоначальному историческому облику. Фасады здания оштукатурят заново и утеплят, а старые окна заменят на новые. Интерьер гостиницы придется разрабатывать с нуля, в соответствии со стилистикой фасадов и объемом здания.

На первом этаже гостиничного комплекса расположатся зона регистрации, лобби-бар и тринадцать жилых номеров, один из которых запроектирован в габаритах помещений пригодных для инвалида-колясочника. На втором этаже будет размещено шесть жилых номеров, два улучшенных и три президентских номера. Здесь также появятся пивной ресторан, ресторан с европейской и белорусской кухней и лобби-бар, в котором можно будет быстро перекусить и отправиться по своим делам.