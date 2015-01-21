Превращение графской усадьбы в роскошную гостиницу

В Витебской области, расположенной на севере Беларуси, есть небольшой агрогородок Опса, одной из главных достопримечательностей которого является усадьба Плятеров – памятник усадебно-парковой архитектуры, заложенный в начале XX века помещиком Феликсом Плятером. На протяжении многих десятилетий имение находилось в заброшенном состоянии, однако несколько лет назад администрация области разглядела туристический потенциал агрогородка и приняла решение превратить этот чудный дом в стиле неоклассицизма в гостиницу с номерами разной ценовой категории.
Внешний вид графской усадьбы будет полностью соответствовать своему первоначальному историческому облику. Фасады здания оштукатурят заново и утеплят, а старые окна заменят на новые. Интерьер гостиницы придется разрабатывать с нуля, в соответствии со стилистикой фасадов и объемом здания.
На первом этаже гостиничного комплекса расположатся зона регистрации, лобби-бар и тринадцать жилых номеров, один из которых запроектирован в габаритах помещений пригодных для инвалида-колясочника. На втором этаже будет размещено шесть жилых номеров, два улучшенных и три
президентских номера. Здесь также появятся пивной ресторан, ресторан с европейской и белорусской кухней и лобби-бар, в котором можно будет быстро перекусить и отправиться по своим делам.
Доминирующим стилем в оформлении интерьера была избрана неоклассика с характерной для нее солидностью, продиктованной четкими и спокойными формами, соблюдением пропорций и отсутсвием помпезных украшений. Из-за широкого использования мебели из натурального дерева с виньетками, резными ножками и удлинненными дугообразными спинками, неоклассический стиль иногда ошибочно принимают за викторианский. Однако в отличие от последнего, неоклассический интерьер более сдержан. Его приверженцы предпочитают элегантность и функциональность и отрицают вычурность и размашистость. Неоклассический стиль – это классика, адаптированная под нужды современного мира.
Посетителей гостиницы встречает парадный вестибюль. В его интерьере мы найдем присущие неоклассике прямоугольные арки, пилястры и мягкую мебель со стежкой капитоне. Центральным элементом композиции является полукруглый стол-ресепшн из темного дерева.
Напротив зоны регистрации расположены диван и несколько кресел. Здесь постояльцы смогут отдохнуть, выпить чашечку кофе и пообщаться. Неотъемлемым атрибутом неоклассического интерьера является камин. В соответствии с требованиями стиля, его обрамление перекликается со стоящими рядом пилястрами и фигурной панелью на стене.
Неоклассический стиль не любит маленьких пространств, он хорошо смотрится в просторных помещениях с высокими потолками. Размер комнаты, выделенной под ресторан, был небольшим. Чтобы помещение выглядело органично, дизайнерам потребовалось изменить его пропорции. Задача была решена с помощью зеркал, которыми покрыли стену за барной стойкой, стену напротив окон и часть потолка. Это интерьерное решение позволило не только визуально увеличить пространство ресторана, но и увеличить уровень естественного освещения.
По своей природе неоклассический интерьер консервативен, при этом ему не чужды элементы современности. Адепты этого стиля любят сдержанность, но не противятся ярким цветам и тканям с богатой фактурой. В цветовой палитре гостиничного номера были использованы кремовый, золотистый и бордовый цвета. Хрустальная люстра и два светильника у изголовья кровати помогают создать обстановку торжественности и величия. Резная мебель из натурального дерева светлых пород выглядит респектабельно и оставляет достаточное количество свободного пространства для передвижения.
Интересно, что по завершению реконструкции гостинице не будет присвоена категория, то есть у нее не будет так называемых
звезд, поскольку в историческом здании нет возможности предусмотреть все, что требуется по стандартам „звездности“. Однако это не означает, что в ней не будет VIP-номеров. Для приема особо важных гостей в коплексе предусмотрены роскошные президентские апартаменты.
Скошенные потолки мансарды, в которой расположатся президентские номера, подарят им неповторимую атмосферу. Дизайнеры удачно обыграли сложную конструкцию крыши, частично оголив кирпичную кладку и дополнив композицию обоями с классическим рисунком.
Спальня президентского номера отделена от других функциональных зон деревянной перегородкой в форме гормошки, месторасположение которой менять по своему усмотрению.
Настоящим сюрпризом для тех, кто может часами любоваться на ночным небом, стала комната звездочета, расположенная на втором этаже над главным входом здания. Здесь посетители смогут поужинать в необычной, мистической атмосфере. Эта уникальная комната будет особенно полезна тем, кто планирует провести в гостинице романтичекий уикэнд. В нее также будет интересно заглянуть парам, путешествующим с маленькими детьми, которым непременно понравится считать звезды над усадьбой Плятеров.