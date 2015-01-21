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Превращение графской усадьбы в роскошную гостиницу

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Реконструкция с проведением реставрационных работ памятника архитектуры "Бывшая графская усадьба", Павел Авсюкевич Павел Авсюкевич Дома в классическом стиле
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В Витебской области, расположенной на севере Беларуси, есть небольшой агрогородок Опса, одной из главных достопримечательностей которого является усадьба Плятеров – памятник усадебно-парковой архитектуры, заложенный в начале XX века помещиком Феликсом Плятером. На протяжении многих десятилетий имение находилось в заброшенном состоянии, однако несколько лет назад администрация области разглядела туристический потенциал агрогородка и приняла решение  превратить этот чудный дом в стиле неоклассицизма в гостиницу с номерами разной ценовой категории.

Инфраструктура комплекса

Перспектива Павел Авсюкевич Дома в классическом стиле
Павел Авсюкевич

Перспектива

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Внешний вид графской усадьбы будет полностью соответствовать своему первоначальному историческому облику. Фасады здания оштукатурят заново и утеплят, а старые окна заменят на новые. Интерьер гостиницы придется разрабатывать с нуля, в соответствии со стилистикой фасадов и объемом здания.

На первом этаже гостиничного комплекса расположатся зона регистрации, лобби-бар и  тринадцать жилых номеров, один из которых запроектирован в габаритах помещений пригодных для инвалида-колясочника. На втором этаже будет размещено шесть жилых номеров, два улучшенных и три президентских номера. Здесь также появятся пивной ресторан, ресторан с европейской и белорусской кухней и лобби-бар, в котором можно будет быстро перекусить и отправиться по своим делам.

Интерьер гостиницы

Президентский номер Павел Авсюкевич Спальня в классическом стиле
Павел Авсюкевич

Президентский номер

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Доминирующим стилем в оформлении интерьера была избрана неоклассика с характерной для нее солидностью, продиктованной четкими и спокойными формами, соблюдением пропорций и отсутсвием помпезных украшений. Из-за широкого использования мебели из натурального дерева с виньетками, резными ножками и удлинненными дугообразными спинками, неоклассический стиль иногда ошибочно принимают за викторианский. Однако в отличие от последнего, неоклассический интерьер более сдержан. Его приверженцы предпочитают элегантность и функциональность и отрицают вычурность и размашистость. Неоклассический стиль – это классика, адаптированная под нужды современного мира.

Вестибюль

Вестибюль Павел Авсюкевич Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Павел Авсюкевич

Вестибюль

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Посетителей гостиницы встречает парадный вестибюль. В его интерьере мы найдем присущие неоклассике прямоугольные арки, пилястры и мягкую мебель со стежкой капитоне. Центральным элементом композиции является полукруглый стол-ресепшн из темного дерева.

Вестибюль Павел Авсюкевич Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Павел Авсюкевич

Вестибюль

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Напротив зоны регистрации расположены диван и несколько кресел. Здесь постояльцы смогут отдохнуть, выпить чашечку кофе и пообщаться. Неотъемлемым атрибутом неоклассического интерьера является камин. В соответствии с требованиями стиля, его обрамление перекликается со стоящими рядом пилястрами и фигурной панелью на стене.

Ресторан

Ресторан Павел Авсюкевич Столовая комната в классическом стиле
Павел Авсюкевич

Ресторан

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Неоклассический стиль не любит маленьких пространств, он хорошо смотрится в просторных помещениях с высокими потолками. Размер комнаты, выделенной под ресторан, был небольшим. Чтобы помещение выглядело органично, дизайнерам потребовалось изменить его пропорции. Задача была решена с помощью зеркал, которыми покрыли стену за барной стойкой, стену напротив окон и часть потолка. Это интерьерное решение позволило не только визуально увеличить пространство ресторана, но и увеличить уровень естественного освещения.

Стандартный гостиничный номер

Гостиничный номер Павел Авсюкевич Спальня в классическом стиле
Павел Авсюкевич

Гостиничный номер

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

По своей природе неоклассический интерьер консервативен, при этом ему не чужды элементы современности. Адепты этого стиля любят сдержанность, но не противятся ярким цветам и тканям с богатой фактурой. В цветовой палитре гостиничного номера были использованы кремовый, золотистый и бордовый цвета. Хрустальная люстра и два светильника у изголовья кровати помогают создать обстановку торжественности и величия. Резная мебель из натурального дерева светлых пород выглядит респектабельно и оставляет достаточное количество свободного пространства для передвижения.

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Президентский номер

Президентский номер Павел Авсюкевич Спальня в классическом стиле
Павел Авсюкевич

Президентский номер

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Интересно, что по завершению реконструкции гостинице не будет присвоена категория, то есть у нее не будет так называемых звезд, поскольку в историческом здании нет возможности предусмотреть все, что требуется по стандартам „звездности“. Однако это не означает, что в ней не будет VIP-номеров. Для приема особо важных гостей в коплексе предусмотрены роскошные президентские апартаменты. 

Скошенные потолки мансарды, в которой расположатся президентские номера, подарят им неповторимую атмосферу. Дизайнеры удачно обыграли сложную конструкцию крыши, частично оголив кирпичную кладку и дополнив композицию обоями с классическим рисунком.

Президентский номер Павел Авсюкевич Спальня в классическом стиле
Павел Авсюкевич

Президентский номер

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Спальня президентского номера отделена от других функциональных зон деревянной перегородкой в форме гормошки, месторасположение которой менять по своему усмотрению.

Комната звездочета

Комната звездочета Павел Авсюкевич Столовая комната в классическом стиле
Павел Авсюкевич

Комната звездочета

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

Настоящим сюрпризом для тех, кто может часами любоваться на ночным небом, стала комната звездочета, расположенная на втором этаже над главным входом здания. Здесь посетители смогут поужинать в необычной, мистической атмосфере. Эта уникальная комната будет особенно полезна тем, кто планирует провести в гостинице романтичекий уикэнд. В нее также будет интересно заглянуть парам, путешествующим с маленькими детьми, которым непременно понравится считать звезды над усадьбой Плятеров.

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