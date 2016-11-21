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До и После: превращение мрачного чердака в зону отдыха

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Aménagement de combles, Benoit Viot Eirl Benoit Viot Eirl
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Многие задумываются над тем, что же сделать с чердаком, как придать ему уют и полностью преобразить это помещение. Сегодня представляем вам удивительное преображение старого чердака, который стал прекрасной зоной отдыха.

До: изоляция крыши

Aménagement de combles, Benoit Viot Eirl Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl

Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl

Благодаря хорошему состоянию балок крыша готова идти сразу к более серьезной модернизации. Теперь здесь сделан специалистами современный деревянный пол. Это было крайне необходимо! Также были проведены работы, связанные с повышением энергоэффективности. Заменены маленькие окна.

1. До: темно и мрачно

Aménagement de combles, Benoit Viot Eirl Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl

Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl

Тут ясно, что нужны кардинальные перемены. В помещении очень мало света, также необходима уборка. Кирпичная стена не вызывает доверия. Кровельный материал сам по себе, кажется, в хорошей форме, но все же нуждается в профессиональной изоляции.

3. До: первые очертания перемен

Aménagement de combles, Benoit Viot Eirl Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl

Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl

С новым полом и современной изоляцией видны первые очертания будущей комнаты. Гипсокартон профессионально установлен. Некоторые балки специально оставлены видимыми, это придает некий деревенский шарм.

4. После: какая красота…

Aménagement de combles, Benoit Viot Eirl Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl

Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl

Это первое впечатление настолько удивительно! Эта элегантная металлическая лестница поможет добраться до этого чудесного помещения. Балки отлично дополняют новый дизайн. Теперь хочется поскорее взглянуть на то, что же получилось внутри…

5. После: прекрасное преображение

Aménagement de combles, Benoit Viot Eirl Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl

Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl

Мы видим здесь уютную зону отдыха и развлечений. Чердак претерпел полную трансформацию, став роскошным помещением. Тут можно приятно провести время. В этом месте сочетается элегантность и комфорт.

6. После: уют и комфорт

Aménagement de combles, Benoit Viot Eirl Benoit Viot Eirl Медиа комната в стиле модерн
Benoit Viot Eirl

Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl
Benoit Viot Eirl

На последнем фото видно зону отдыха, мягкую мебель. В этом месте можно расслабиться, побеседовать, почитать книгу. Здесь тихо и хорошо, никто не будет отвлекать. Вот такое удивительное помещение можно создать и в своем доме.

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