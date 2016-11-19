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8 домов для счастливых людей

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
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Красивое и комфортное жилье – это одно из условий беззаботной и счастливой жизни. Роскошные сады, удивительные террасы, бассейны и дизайнерские инновации – все это сегодня вполне реально. Если у вас есть вкус, финансовые ресурсы и желание обзавестись потрясающим домом – то сделать это не так уж сложно.

В этой статье мы продемонстрируем вам 8 образцовых домов, жизнь в которых наполнена яркими красками и счастьем. Возможно, это вдохновит вас на что-то подобное для своей семьи?

1. Необычная форма

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этом проекте ставка сделана на дизайн дома. Треугольная крыша и необычный фасад смотрятся восхитительно! Небольшой бассейн позволит освежиться в жаркую погоду, а хвойные деревья вокруг позволят дышать полной грудью! Что еще нужно для счастья?!

2. Дом для мечтаний

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Уехать подальше от шумной толпы и городской суеты для спокойно и неторопливой жизни – че не мечта? Воплотить ее можно в живописном лесу. Потрясающий дом из натурального дерева с камином на террасе подарит вам уют и душевную гармонию. 

3. Спокойный и размеренный

PROJETO CASA DA REPRESA, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura Дома в стиле кантри
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

Создать успокаивающее воздействие и приятную атмосферу можно с помощью природных материалов. Натуральный камень и дерево для отделки дома – это правильный выбор! В сочетании с яркой зеленью и теплым солнцем, такой дом превращается в идеальное пространство для жизни. Стильная и функциональная терраса позволит вам приглашать в гости друзей и проводить незабываемые вечера в теплое время года. 

4. Чудесный пейзаж и удивительное освещение

Private Caribbean Villa Wilkinson Beven Design Дома в стиле модерн
Wilkinson Beven Design

Private Caribbean Villa

Wilkinson Beven Design
Wilkinson Beven Design
Wilkinson Beven Design

Кто же не мечтает иметь дом с изысканным пейзажем и огромным бассейном? Панорамные окна позволят вам вдоволь наслаждаться этой красотой и обеспечат мощный поток естественного света.  В этом проекте особое настроение придает стильная подсветка у дома и бассейна. В вечернее время дом выглядит просто потрясающе! 

5. Современный дом

дом на склоне ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

дом на склоне

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Современные линии, практичный дизайн и зеленое окружение – вот залог идеального дома в стиле модерн. В этом проекте архитекторы использовали нейтральные цвета, большие окна и теплый свет, чтобы атмосфера была домашней и уютной. 

6. Фантастический дом

Yalikavak Ev , inci cuhadar inci cuhadar
inci cuhadar

inci cuhadar
inci cuhadar
inci cuhadar

Этот огромный дом просто создан для праздника души и тела! Только представьте, как замечательно принимать в нем многочисленных гостей и наслаждаться теплыми лучами солнца у бассейна! Пестрая отделка фасада и большие балконы делают дизайн ультрасовременным и стильным. 

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7. Дом для отдыха

#1, TEGET Mimarlık TEGET Mimarlık Балкон и терраса в стиле модерн
TEGET Mimarlık

TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık
TEGET Mimarlık

Этот дом позволит вам насладиться прекрасными минутами на террасе. Природная текстура, которая использована в отделке, окутает всех присутствующих домашним теплом и позволит отдохнуть по-настоящему. 

8. Комфорт и эстетика

SE Konutu, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Дома в стиле модерн
VEN MİMARLIK

VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK

В этом проекте все продумано до мелочей. Современные линии строения и бассейн с шезлонгами порадуют глаз и позволят окунутся в атмосферу релакса. Беззаботная жизнь и море положительных эмоций в таком доме гарантированы!

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