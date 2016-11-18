6 советов для увеличения стоимости вашего дома

Если вы планируете продавать свой дом, то следует постараться максимизировать его цену. Для этого совсем необязательно использовать какие-то хитрые уловки, с помощью которых потенциальные покупатели согласятся заплатить больше. Существуют вполне рациональные и несложные методы увеличения стоимости дома, о которых и пойдет речь в этой статье.

Безусловно, есть параметры, которые влияют на ценообразование недвижимости в первую очередь. Это метраж строения, окружающая местность и месторасположение дома, прочность конструкции и универсальность дизайна. Далее мы расскажем о том, как повысить стоимость дома без особых затрат финансовых ресурсов и времени, своими силами.