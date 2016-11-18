6 советов для увеличения стоимости вашего дома

Если вы планируете продавать свой дом, то следует постараться максимизировать его цену. Для этого совсем необязательно использовать какие-то хитрые уловки, с помощью которых потенциальные покупатели согласятся заплатить больше. Существуют вполне рациональные и несложные методы увеличения стоимости дома, о которых и пойдет речь в этой статье.
Безусловно, есть параметры, которые влияют на ценообразование недвижимости в первую очередь. Это метраж строения, окружающая местность и месторасположение дома, прочность конструкции и универсальность дизайна. Далее мы расскажем о том, как повысить стоимость дома без особых затрат финансовых ресурсов и времени, своими силами.
Вы можете расширить пространство вашего дома несколькими способами. Очевидно, что это увеличит жилую площадь и, следовательно, стоимость недвижимости.
Например, можно реконструировать чердак, превратив его в дополнительную комнату с большими видовыми окнами. Или же создать на первом этаже красивый зимний сад с прилегающей террасой.
Исследования показали, что первое впечатление оказывает непосредственное влияние на на дальнейшую оценку чего-либо. Оно возникает только раз, в несколько первых секунд. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы ваш дом производил положительное впечатление с первого же взгляда на него!
Оцените состояние фасадов и, в зависимости от этого, планируйте работы по их улучшению. Иногда достаточно просто освежить краску, а в иных случаях требуется более радикальное вмешательство и частичное обновление отделки. Уделите особое внимание оконным конструкциям: хорошо ли смотрятся рамы, чистые ли окна? Крыша дома также имеет важное значение для визуальной оценки строения. Она должна быть надежной, современной и презентабельной.
Значение сада возле дома не следует недооценивать, это очень важный нюанс. И если вспомнить о первом впечатлении, которое бывает решающим, то именно ухоженный сад может стать решающим фактором в его формировании. Красивый сад поможет влюбить потенциальных покупателей в ваш дом. При этом, он должен соответствовать ряду требований.
Будущие собственники должны представить себя сидящими в саду. Поэтому убедитесь, что там есть место для отдыха с удобной мебелью и местом для барбекю. Аккуратный забор, подстриженный газон, со вкусом подобранные цветы, деревья и кусты станут не только вашим козырем при продаже дома, но и значительно увеличат его стоимость. Если вы не сильны в обустройстве придомовой территории – советуем обратиться к ландшафтным дизайнерам. Будьте уверены, что средства, потраченные на это, обязательно окупятся.
Вы должны знать, что фактические затраты на ремонт кухни и ванной комнаты, чаще всего, превышают те цифры, которые видят потенциальные покупатели. Поэтому не рекомендуем тратить слишком много денег на кухню вашей мечты, если вы планируете продавать дом.
Лучше отдавать предпочтение универсальному и простому дизайну с минимумом сложных элементов. Посудомоечная машина, встроенная техника и мощная вытяжка придутся по вкусу будущим хозяевам и увеличат стоимость дома в целом.
То, что касается кухни, подходит и для ванной комнаты. Здесь также простой дизайн в нейтральных тонах понравится большинству покупателей. Опять же, рекомендуем избегать плитки или мебели из массива с яркими, сочными цветами, узорами и принтами, ведь это по душе далеко не всем. Лучше потратиться на качественную сантехнику и удаление известкового налета на поверхностях, а также обеспечение влагостойкости и хорошей вентиляции.
Завершить эту статью хотелось бы рассказом о гостиной. В этой комнате, как правило, семья проводит большую часть своего времени, поэтому ее дизайн и планировка имеют огромное значение. Удобная мебель, грамотное освещение и мягкий ковер сделают комнату уютной и привлекательной. Подумайте о красивой лестницей и небольшом камине.
При продаже дома, помимо увеличения его стоимости, важно минимизировать налоги. Обо всех нюансах этого можно прочитать в Книге идей.