Как исправить ошибки в интерьере? 7 дизайнерских приемов!

Наверное у каждого из нас бывали такие просчеты в оформлении своего жилья, когда увлекшись экспериментами, мы не были довольны результатом? Новая ткань для штор выглядела эффектно в магазине, но не вписывается в интерьер комнаты, или такой нужный вам для работы письменный стол никак не находит себе удачного места в пространстве… Формируя интерьеры, дизайнеры часто сталкиваются с непримиримыми противоречиями функциональности и декоративности, необходимостью эффектно совместить в одной комнате стили комфортные для разных членов семьи, поэтому давайте воспользуемся их коллекцией решения таких проблем.
Проблема: вся мебель расставлена вдоль стен, а в центре комнаты образовалось пустое пространство, мешающее почувствовать уют домашней атмосферы.
Решение: сгруппируйте мебель небольшими композициями в пространстве комнаты подальше от стен.
Еще один интересный совет: если вы предпочитаете открытое пространство, просто отставьте мебель на несколько сантиментов от стен. Вы увидите, что комната покажется визуально несколько больше.
Проблема: вся комната украшена сложным сочетанием цветовой палитры тканей и узоров, что делает ее пространство маленьким и скованным.
Решение: сделайте гамму интерьера более упорядоченной, сгруппировав элементы декора по цвету и фактуре, замените по возможности текстиль или ковер на более нейтральные тона.
Совет по декору от homify: используйте для декорирования комнаты одну из поверхностей, например, пол или стены, но не все пространство сразу.
Проблема: отделка стен в комнат слишком темная и это делает ее визуально меньше.
Решение: используйте более светлые тона при выборе мебели и аксессуаров. Они сделают пространство открытым и просторным.
Проблема: все свободное пространство в комнате заполнено памятными сувенирами, красивым безделушками и другими аксессуарами, с которыми вам просто жаль расстаться, но украшению интерьера они в таком количестве никак не способствуют.
Решение: сложите все аксессуары в ящик на хранение, оставив лишь некоторые из них на полках и делайте периодическую смену – по сезону года, к какой то определенной дате или просто под настроение.
Совет от homify: если у вас накопилось слишком много лишних предметов, сдайте их в комиссионку или поделитесь с нуждающимися. Ведь мысль о том, что любимые вами вещи снова дарят кому-то радость, не менее приятна, чем складирование памятных сувениров у себя дома.
Проблема: вы прогадали с длиной штор и они оказались слишком короткими для вашей комнаты, из-за чего потолок кажется слишком низким.
Решение: всегда покупайте шторы с запасом длины. Эффектные складки на полу зрительно увеличивают высоту комнаты.
Совет от homify: если уж шторы оказались слишком короткими, можно поднять карниз вплотную к потолку, а длину штор сделать на уровне подоконника. Такой прием также визуально увеличивает высоту потолка.
Проблема: в комнате постепенно оказалось слишком много мебели и совсем нет пространства для передвижений.
Решение: определите какая мебель вам точно нужна именно в этой комнате, а какую можно убрать в другие места. Например, широкое кресло, занимающее в гостиной слишком много места, может стать хорошим дополнением интерьера спальни.
Совет от homify: не перекрывайте мебелью обзор окна в комнате. Если пейзаж за окном составляет часть интерьера, это придает комнате глубину и увеличивает пространство.
Проблема: в комнате есть только один светильник (обычно потолочный в центре) и остальное пространство теряется в полумраке.
Решение: сделайте дополнительное точечное освещение, чтобы в комнате было не меньше трех источников света. Так дополнительный свет будет отражаться от стен, раздвигая границы комнаты.
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