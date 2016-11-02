Как исправить ошибки в интерьере? 7 дизайнерских приемов!

Проблема: все свободное пространство в комнате заполнено памятными сувенирами, красивым безделушками и другими аксессуарами, с которыми вам просто жаль расстаться, но украшению интерьера они в таком количестве никак не способствуют.

Решение: сложите все аксессуары в ящик на хранение, оставив лишь некоторые из них на полках и делайте периодическую смену – по сезону года, к какой то определенной дате или просто под настроение.

Совет от homify: если у вас накопилось слишком много лишних предметов, сдайте их в комиссионку или поделитесь с нуждающимися. Ведь мысль о том, что любимые вами вещи снова дарят кому-то радость, не менее приятна, чем складирование памятных сувениров у себя дома.