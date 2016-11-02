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Как исправить ошибки в интерьере? 7 дизайнерских приемов!

Перла Вереника Перла Вереника
Fulham 1, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd Гостиная в стиле модерн
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Наверное у каждого из нас бывали такие просчеты в оформлении своего жилья, когда увлекшись экспериментами, мы не были довольны результатом? Новая ткань для штор выглядела эффектно в магазине, но не вписывается в интерьер комнаты, или такой нужный вам для работы письменный стол никак не находит себе удачного места в пространстве… Формируя интерьеры, дизайнеры часто сталкиваются с непримиримыми противоречиями функциональности и декоративности, необходимостью эффектно совместить в одной комнате стили комфортные для разных членов семьи, поэтому давайте воспользуемся их коллекцией решения таких проблем. 

1. Мебель в неположенном месте

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Гостиная в стиле модерн
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Проблема: вся мебель расставлена вдоль стен, а в центре комнаты образовалось пустое пространство, мешающее почувствовать уют домашней атмосферы. 

Решение: сгруппируйте мебель небольшими композициями в пространстве комнаты подальше от стен. 

Еще один интересный совет: если вы предпочитаете открытое пространство, просто отставьте мебель на несколько сантиментов от стен. Вы увидите, что комната покажется визуально несколько больше. 

2. Все цвета радуги

Menora Residence Moda Interiors Спальня в стиле модерн
Moda Interiors

Menora Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Проблема: вся комната украшена сложным сочетанием цветовой палитры тканей и узоров, что делает ее пространство маленьким и скованным. 

Решение: сделайте гамму интерьера более упорядоченной, сгруппировав элементы декора по цвету и фактуре, замените по возможности текстиль или ковер на более нейтральные тона. 

Совет по декору от  homify: используйте для декорирования комнаты одну из поверхностей, например, пол или стены, но не все пространство сразу. 

3. Темные обои

Moods, Tektura Wallcoverings Tektura Wallcoverings Стены и полОбои
Tektura Wallcoverings

Moods

Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings

Проблема: отделка стен в комнат слишком темная и это делает ее визуально меньше.

Решение: используйте более светлые тона при выборе мебели и аксессуаров. Они сделают пространство открытым и просторным. 

4. Перебор с аксессуарами в интерьере

Dining Room homify Столовая комната в стиле модерн
homify

Dining Room

homify
homify
homify

Проблема: все свободное пространство в комнате заполнено памятными сувенирами, красивым безделушками и другими аксессуарами, с которыми вам просто жаль расстаться, но украшению интерьера они в таком количестве никак не способствуют.

Решение: сложите все аксессуары в ящик на хранение, оставив лишь некоторые из них на полках и делайте периодическую смену – по сезону года, к какой то определенной дате или просто под настроение. 

Совет от homify: если у вас накопилось слишком много лишних предметов, сдайте их в комиссионку или поделитесь с нуждающимися. Ведь мысль о том, что любимые вами вещи снова дарят кому-то радость, не менее приятна, чем складирование памятных сувениров у себя дома. 

5. Непропорциональный размер штор

homify Окна и двериШторы и драпировка
homify

homify
homify
homify

Проблема: вы прогадали с длиной штор и они оказались слишком короткими для вашей комнаты, из-за чего потолок кажется слишком низким. 

Решение: всегда покупайте шторы с запасом длины. Эффектные складки на полу зрительно увеличивают высоту комнаты. 

Совет от homify: если уж шторы оказались слишком короткими, можно поднять карниз вплотную к потолку, а длину штор сделать на уровне подоконника. Такой прием также визуально увеличивает высоту потолка. 

6. Слишком много мебели в комнате

Shoreditch , The Baked Tile Company The Baked Tile Company Спальня в эклектичном стиле
The Baked Tile Company

Shoreditch

The Baked Tile Company
The Baked Tile Company
The Baked Tile Company

Проблема: в комнате постепенно оказалось слишком много мебели и совсем нет пространства для передвижений.

Решение: определите какая мебель вам точно нужна именно в этой комнате, а какую можно убрать в другие места. Например, широкое кресло, занимающее в гостиной слишком много места, может стать хорошим дополнением интерьера спальни. 

Совет от homify: не перекрывайте мебелью обзор окна в комнате. Если пейзаж за окном составляет часть интерьера, это придает комнате глубину и увеличивает пространство. 

7. Плохое освещение

Fulham 1, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd Гостиная в стиле модерн
MDSX Contractors Ltd

Fulham 1

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

Проблема: в комнате есть только один светильник (обычно потолочный в центре) и остальное пространство теряется в полумраке. 

Решение: сделайте дополнительное точечное освещение, чтобы в комнате было не меньше трех источников света. Так дополнительный свет будет отражаться от стен, раздвигая границы комнаты. 

Не получается исправить ошибки в интерьере самостоятельно? Наши специалисты всегда будут рады вам помочь!

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