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Архитектурный оазис в лесной чаще

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Toy-Box, grupoarquitectura grupoarquitectura Рабочий кабинет в стиле минимализм
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Где-то в лесу от глаз простого обывателя прячется настоящее архитектурное чудо, которое не имеет ничего общего с нашим привычным представлением о доме, расположенном на лоне природы. Нет. Сегодня наша книга идей посвящена вовсе не величественному дворцу и прилагающемуся к нему живописному парку. Заинтригованы? Тогда давайте начнем нашу прогулку.

Продуманность и лаконичность

Toy-Box, grupoarquitectura grupoarquitectura Рабочий кабинет в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Выбранное место для строительства дома предполагало полную его интеграцию в природный ландшафт. Визуально простая геометрия и минималистичный дизайн позволили справиться с поставленной задачей. Может ли современная архитектура вписаться в пейзаж? Пожалуй да, если дом располагает всем необходимым для комфортного проживания.

Под открытым небом

Toy-Box, grupoarquitectura grupoarquitectura Рабочий кабинет в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Начнем нашу экскурсию с террасы. Открывающийся отсюда вид нас волнует не меньше, чем возможность наслаждаться гидромассажем в джакузи прямо под открытым небом в любое время суток. По просьбе заказчиков была разработана мебель практически для всех помещений. Архитекторы стремились спланировать дом таким образом, чтобы во все комнаты свободно проникал солнечный свет. Особенно это важно в той части, где находятся кухня и гостиная.

Все по правилам

Toy-Box, grupoarquitectura grupoarquitectura Рабочий кабинет в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Добраться до дома можно только на собственном автомобиле. Вряд ли обычный таксист возьмется заехать сюда даже в исключительном случае. Скорее всего, именно это и стало главной идеей создания собственного оазиса, где жизнь возможна исключительно по правилам матушки природы и её обитателей. Однако удаленность от цивилизации не стала препятствием для архитекторов.

Стекло, бетон, сталь и дерево

Toy-Box, grupoarquitectura grupoarquitectura Рабочий кабинет в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Для реализации задуманного использовалось стекло. Вытянутая форма окон и открывающийся за ними пейзаж подчеркивают красоту тандема бетона и стали. Стеклянные секции делают природу частью интерьера, а для акцентов используется яркая мебель и аксессуары сочных цветов. Многоуровневые потолки снимают визуальную нагрузку и помогают зонированию пространства.

Под покровом ночи

Toy-Box, grupoarquitectura grupoarquitectura Рабочий кабинет в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Лес настолько велик, что добраться до этого оазиса не так уж и просто. Однако цель оправдывает средства и, поплутав немного среди густорастущей зелени, мы оказываемся на поляне, в центре которой и находится прекрасная загородная резиденция. Многие километры отделяют ее от городской суеты, шумных магазинов, загазованных дорог. Именно здесь можно испугаться звучанию тишины и удивиться цвету ночного неба, не подсвеченного электрическим светом уличных фонарей. Казалось бы, оказавшись здесь, мы должны увидеть деревянный домик в стиле шале, или хотя бы избушку из клееного бруса… Фантазии смешиваются с реальностью, когда столичные архитекторы из Мексики рассказывают, что перед нами уже реализованный проект.

Для души и тела

Toy-Box, grupoarquitectura grupoarquitectura Рабочий кабинет в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Главный козырь приватных пространств — это, безусловно, небо над головой. Пожалуй, еще какие-либо слова здесь будут неуместны, так как авторам проекта действительно удалось создать дом, где человек способен счастливо жить и отдыхать и телом, и душой.

Вам будут интересны книги идей:

- Современная бетонная эстетика

- Яркий дом на лоне природы

6 шагов к более безопасному дому
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