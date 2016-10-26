Архитектурный оазис в лесной чаще

Лес настолько велик, что добраться до этого оазиса не так уж и просто. Однако цель оправдывает средства и, поплутав немного среди густорастущей зелени, мы оказываемся на поляне, в центре которой и находится прекрасная загородная резиденция. Многие километры отделяют ее от городской суеты, шумных магазинов, загазованных дорог. Именно здесь можно испугаться звучанию тишины и удивиться цвету ночного неба, не подсвеченного электрическим светом уличных фонарей. Казалось бы, оказавшись здесь, мы должны увидеть деревянный домик в стиле шале, или хотя бы избушку из клееного бруса… Фантазии смешиваются с реальностью, когда столичные архитекторы из Мексики рассказывают, что перед нами уже реализованный проект.