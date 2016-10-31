12 лучших дизайнов для интерьера спальни

В чем секрет удачного интерьера спальни? Возможно оригинальность дизайну придает нестандартная расстановка мебели или яркие аксессуары? Скорее особую атмосферу интерьеру определяет индивидуальность характера хозяина комнаты. Для кого-то лучшим оформлением спальни станет простота и минимализм, теплота натуральных материалов, а для некоторых лучший дизайн спальни выглядит как покои госпожи Помпадур, украшенные мягкими подушками, палантином и изящными безделушками.
Чтобы охватить разные варианты оформления интерьеров спальни, мы собрали для вас примеры яркие и практичные, компактные и современные.
Наш первый пример интерьера спальни – это удивительно презентабельный, но в тоже время скромный и простой образ. Этот интерьер вне времени и стиля может похвастаться завидным сочетанием деревянной мебели и светлых тонов отделки.
Такой интерьер, пропитанный колониальным гламуром, поможет вам каждое утро встречать в тропическом раю Кариб. Массивная темная мебель, сочная цветовая гамма и богатый текстиль подарят ощущение отдыха под шепот волн прибоя на побережье теплых морей.
Как видите, красивым и утонченным может быть дизайн и весьма компактной спальни. Светлая атмосфера, минимум деталей и функциональная мебель образуют образ комнаты легкой и весьма уютной.
Широкая кровать с легким балдахином – в центре спальни. И настроение интерьеру задает не столько цветовая гамма, как приятные текстуры материалов: мягкая обивка изголовья, полупрозрачная ткань балдахина вокруг кровати, фактурная древесина мебели.
В детстве мы все, наверное, строили себе домики из подушек и одеял, ощущая себя защищенными в этом маленьком мире. Это ощущение
своего угла в доме поможет воссоздать комплексное оформление кровати и шкафов.
Пространство спальни можно использовать и как удобное место для работы вдали от суеты. В этом примере рабочий кабинет прекрасно вписывается в оформление интерьера, не придавая комнате офисный вид.
Цветная узорная плитка на полу спальни идеально подходит для жаркого климата, в котором расположен этот дом. Свежесть интерьеру придает светлое оформление и тропические растения на балконе.
На фоне светло-серой цветовой гаммы интерьера монохромное настенное панно смотрится особенно стильно и создает ощущение глубины пространства в небольшой комнате.
Комната для двух подростков оформлена по-молодежному просто и динамично. Четкие линии светлой мебели создают ауру невесомости в интерьере, а яркие акценты помогают выразить индивидуальные интересы и настроение.
Не хватает места в комнате для полноценной кровати? Как видите, спальное место можно разместить и на втором ярусе, например, над рабочим столом. Увеличивать пространство можно не только в ширину, но и в высоту.
Широкий подиум и двухярусная кровать образуют в этой детской очень удобный комплекс для отдыха и игры двух малышей. У окна – полки для игрушек и уютное место для игр, а крупные вещи можно убрать в выдвижные ящики подиума.
Яркий образ этой комнаты придется по вкусу энергичным и творческим натурам. Креативный дизайн интерьера наполнен самыми разнообразными интересными деталями: узоры отделки, светильники и аксессуары. Каждая деталь словно ребус, который можно по-разному использовать и преобразовывать.