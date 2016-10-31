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12 лучших дизайнов для интерьера спальни

Перла Вереника Перла Вереника
homify Спальня в колониальном стиле
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В чем секрет удачного интерьера спальни? Возможно оригинальность дизайну придает нестандартная расстановка мебели или яркие аксессуары? Скорее особую атмосферу интерьеру определяет индивидуальность характера хозяина комнаты. Для кого-то лучшим оформлением спальни станет простота и минимализм, теплота натуральных материалов, а для некоторых лучший дизайн спальни выглядит как покои госпожи Помпадур, украшенные мягкими подушками, палантином и изящными безделушками. 

Чтобы охватить разные варианты оформления интерьеров спальни, мы собрали для вас примеры яркие и практичные, компактные и современные. 

1. Просто и роскошно

homify Спальня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Наш первый пример интерьера спальни – это удивительно презентабельный, но в тоже время скромный и простой образ. Этот интерьер вне времени и стиля может похвастаться завидным сочетанием деревянной мебели и светлых тонов отделки. 

2. Тропическая пышность интерьера

homify Спальня в колониальном стиле
homify

homify
homify
homify

Такой интерьер, пропитанный колониальным гламуром, поможет вам каждое утро встречать в тропическом раю Кариб. Массивная темная мебель, сочная цветовая гамма и богатый текстиль подарят ощущение отдыха под шепот волн прибоя на побережье теплых морей. 

3. Компактная спальня

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio Спальня в скандинавском стиле Белый
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

Как видите, красивым и утонченным может быть дизайн и весьма компактной спальни. Светлая атмосфера, минимум деталей и функциональная мебель образуют образ комнаты легкой и весьма уютной. 

4. Романтичная изысканность

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Спальня в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Широкая кровать с легким балдахином – в центре спальни. И настроение интерьеру задает не столько цветовая гамма, как приятные текстуры материалов: мягкая обивка изголовья, полупрозрачная ткань балдахина вокруг кровати, фактурная древесина мебели. 

5. Многофункциональная кровать под потолком

Quintana 4598, IR arquitectura IR arquitectura Спальня в стиле модерн Дерево Белый
IR arquitectura

IR arquitectura
IR arquitectura
IR arquitectura

В детстве мы все, наверное, строили себе домики из подушек и одеял, ощущая себя защищенными в этом маленьком мире. Это ощущение своего угла в доме поможет воссоздать комплексное оформление кровати и шкафов. 

6. Спальня и рабочий кабинет

Decora Líder Belo Horizonte - Quarto da Blogueira de Moda, Lider Interiores Lider Interiores Спальня в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Пространство спальни можно использовать и как удобное место для работы вдали от суеты. В этом примере рабочий кабинет прекрасно вписывается в оформление интерьера, не придавая комнате офисный вид.

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7. Легкий, воздушный и безмятежный интерьер

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Спальня в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Цветная узорная плитка на полу спальни идеально подходит для жаркого климата, в котором расположен этот дом. Свежесть интерьеру придает светлое оформление и тропические растения на балконе.

8. Современный и изысканный стиль

2-к квартира для молодой семьи, BRO Design Studio BRO Design Studio Спальня в стиле минимализм
BRO Design Studio

2-к квартира для молодой семьи

BRO Design Studio
BRO Design Studio
BRO Design Studio

На фоне светло-серой цветовой гаммы интерьера монохромное настенное панно смотрится особенно стильно и создает ощущение глубины пространства в небольшой комнате. 

9. Комната на двоих

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Комната для двух подростков оформлена по-молодежному просто и динамично. Четкие линии светлой мебели создают ауру невесомости в интерьере, а яркие акценты помогают выразить индивидуальные интересы и настроение. 

10. Кровать на втором ярусе

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Детская комната в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Не хватает места в комнате для полноценной кровати? Как видите, спальное место можно разместить и на втором ярусе, например, над рабочим столом. Увеличивать пространство можно не только в ширину, но и в высоту. 

11. Идеальное игровое пространство

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work Детские спальни
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

Широкий подиум и двухярусная кровать образуют в этой детской очень удобный комплекс для отдыха и игры двух малышей. У окна – полки для игрушек и уютное место для игр, а крупные вещи можно убрать в выдвижные ящики подиума.

12. Красочная спальня для подростка

homify Детские комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Яркий образ этой комнаты придется по вкусу энергичным и творческим натурам. Креативный дизайн интерьера наполнен самыми разнообразными интересными деталями: узоры отделки, светильники и аксессуары. Каждая деталь словно ребус, который можно по-разному использовать и преобразовывать. 

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