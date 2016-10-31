12 лучших дизайнов для интерьера спальни

В чем секрет удачного интерьера спальни? Возможно оригинальность дизайну придает нестандартная расстановка мебели или яркие аксессуары? Скорее особую атмосферу интерьеру определяет индивидуальность характера хозяина комнаты. Для кого-то лучшим оформлением спальни станет простота и минимализм, теплота натуральных материалов, а для некоторых лучший дизайн спальни выглядит как покои госпожи Помпадур, украшенные мягкими подушками, палантином и изящными безделушками.

Чтобы охватить разные варианты оформления интерьеров спальни, мы собрали для вас примеры яркие и практичные, компактные и современные.