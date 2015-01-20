До & После: квартира в Лондоне

Как и большинство районов Лондона, район Бэйсуотер (административный округ Вестминстер) переживал свои взлеты и падения. Тем не менее, соседство с Гайд-парком и центром Лондона вынуждают его обитателей смириться с непрерывным ростом цен на арендное жилье. Не за горами тот день, когда стоимость квадратного метра причислит Бэйсуотер к тройке самых дорогих районов британской столицы. Однако, если поторопиться, то в нем все еще можно найти заброшенные квартиры, остро нуждающиеся в капитальном ремонте, которые хозяева готовы сдать за копейки в обмен на полноценную реконструкцию помещения.
Специалистам из архитектурного бюро The Lady Builder квартира досталась в плачевном состоянии – ее окна были разбиты, краска на полу частично стерлась, отопление не работало, на бетонных стенах кое-где виднелись трещины, по углам были разбросаны ненужные предыдущим хозяевам вещи.
Через шесть месяцев квартира в Бэйсуотер изменилась до неузнаваемости, превратившись из полуразрушенного помещения в просторные апартаменты, оснащенные встроенной в потолок акустической системой и дубовым полом с подогревом. Поскольку владельцы планируют в ближайшем будущем выставить квартиру на продажу, дабы не сузить круг потенциальных покупателей, в качестве цветовой гаммы были выбраны спокойные, нейтральный цвета.
Крошечная кухня, расположенная рядом с гостиной, также находилась в плачевном состоянии. Давно вышедшая из моды мебель занимала слишком много места, старая керамическая плитка и потрескавшийся плинтус требовали немедленной замены.
От депрессивной обстановки на кухне не осталось и следа. Теперь
сердце дома ярко освещается светодиодными лампочками. Старомодный сервант был заменен на современную мебель и встроенную в стену духовку. Набор разноцветных ножей украшает ослепительно белый интерьер.
Принимать ванну в этой квартире было небезопасно. Того и гляди со стены могли упасть куски старой керамической плитки. Вся сантехника нуждалась в срочной замене. Кто бы мог подумать, что недалеко от центра Лондона могут находиться квартиры в настолько заброшенном состоянии.
На примере этой ванной можно с уверенностью утверждать, что современные технологии способны творить чудеса. Ничто в этой комнате не напоминает жуткое помещение, покрытое пылью и плесенью. Идеальная чистота, современная сантехника, пол и стены покрыты крупной керамической плиткой.
Спальня в этой квартире мало чем отличалась от комнат, описанных нами выше. Все те же обшарпанные стены, голый бетон на полу и старые оконные рамы. Помещение явно было недостаточно освещено, что, как правило, самым негативным образом сказывается на настроении жителей дома.
Еще одно невероятное преображение! Дизайнеры заметно осторожничали с выбором отделочных материалов и мебели, стараясь максимально приблизить интерьер к классическому стилю, чтобы облегчить поиск будущих владельцев теперь уже стильной и современной квартиры.
Этот проект является наилучшим примером того, что в этой жизни возможно все. Когда на пути к достижении своих целей, вас посетят сомнения, вспомните про этот невероятный проект реконструкции заброшенной квартиры. Любая, даже самая сложная задача может быть решена, стоит только приложить усилия.
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