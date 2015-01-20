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До & После: квартира в Лондоне

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Спальня в стиле модерн
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Как и большинство районов Лондона, район Бэйсуотер (административный округ Вестминстер) переживал свои взлеты и падения. Тем не менее, соседство с Гайд-парком и центром Лондона вынуждают его обитателей смириться с непрерывным ростом цен на арендное жилье. Не за горами тот день, когда стоимость квадратного метра причислит Бэйсуотер к тройке самых дорогих районов британской столицы. Однако, если поторопиться, то в нем все еще можно найти заброшенные квартиры, остро нуждающиеся в капитальном ремонте, которые хозяева готовы сдать за копейки в обмен на полноценную реконструкцию помещения.

До: Старая и полуразрушенная гостиная

Before - Living Room homify
homify

Before – Living Room

homify
homify
homify

Специалистам из архитектурного бюро The Lady Builder квартира досталась в плачевном состоянии – ее окна были разбиты, краска на полу частично стерлась, отопление не работало, на бетонных стенах кое-где виднелись трещины, по углам были разбросаны ненужные предыдущим хозяевам вещи.

После: Светлая современная квартира

Living Room homify Гостиная в стиле модерн
homify

Living Room

homify
homify
homify

Через шесть месяцев квартира в Бэйсуотер изменилась до неузнаваемости, превратившись из полуразрушенного помещения в просторные апартаменты, оснащенные встроенной в потолок акустической системой и дубовым полом с подогревом. Поскольку владельцы планируют в ближайшем будущем выставить квартиру на продажу, дабы не сузить круг потенциальных покупателей, в качестве цветовой гаммы были выбраны спокойные, нейтральный цвета.

До: бабушкина кухня

Before - Kitchen homify
homify

Before – Kitchen

homify
homify
homify

Крошечная кухня, расположенная рядом с гостиной, также находилась в плачевном состоянии. Давно вышедшая из моды мебель занимала слишком много места, старая керамическая плитка и потрескавшийся плинтус требовали немедленной замены.

После: кухня чемпионов

Kitchen homify Кухня в стиле модерн
homify

Kitchen

homify
homify
homify

От депрессивной обстановки на кухне не осталось и следа. Теперь сердце дома ярко освещается светодиодными лампочками. Старомодный сервант был заменен на современную мебель и встроенную в стену духовку. Набор разноцветных ножей украшает ослепительно белый интерьер.

До: пришедшая в непригодность ванная комната

Before - Bathroom homify
homify

Before – Bathroom

homify
homify
homify

Принимать ванну в этой квартире было небезопасно. Того и гляди со стены могли упасть куски старой керамической плитки. Вся сантехника нуждалась в срочной замене. Кто бы мог подумать, что недалеко от центра Лондона могут находиться квартиры в настолько заброшенном состоянии.

После: ванная класса люкс

На примере этой ванной можно с уверенностью утверждать, что современные технологии способны творить чудеса. Ничто в этой комнате не напоминает жуткое помещение, покрытое пылью и плесенью. Идеальная чистота, современная сантехника, пол и стены покрыты крупной керамической плиткой.

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До: Спальня

Before - Bedroom homify
homify

Before – Bedroom

homify
homify
homify

Спальня в этой квартире мало чем отличалась от комнат, описанных нами выше. Все те же обшарпанные стены, голый бетон на полу и старые оконные рамы. Помещение явно было недостаточно освещено, что, как правило, самым негативным образом сказывается на настроении жителей дома.

После: Приятных снов, Леди и Джентельмены

Bedroom homify Спальня в стиле модерн
homify

Bedroom

homify
homify
homify

Еще одно невероятное преображение! Дизайнеры заметно осторожничали с выбором отделочных материалов и мебели, стараясь максимально приблизить интерьер к классическому стилю, чтобы облегчить поиск будущих владельцев теперь уже стильной и современной квартиры. 

Этот проект является наилучшим примером того, что в этой жизни возможно все. Когда на пути к достижении своих целей, вас посетят сомнения, вспомните про этот невероятный проект реконструкции заброшенной квартиры. Любая, даже самая сложная задача может быть решена, стоит только приложить усилия.

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