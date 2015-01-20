До & После: квартира в Лондоне

Еще одно невероятное преображение! Дизайнеры заметно осторожничали с выбором отделочных материалов и мебели, стараясь максимально приблизить интерьер к классическому стилю, чтобы облегчить поиск будущих владельцев теперь уже стильной и современной квартиры.

Этот проект является наилучшим примером того, что в этой жизни возможно все. Когда на пути к достижении своих целей, вас посетят сомнения, вспомните про этот невероятный проект реконструкции заброшенной квартиры. Любая, даже самая сложная задача может быть решена, стоит только приложить усилия.

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