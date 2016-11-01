Полезные советы, как избежать сырости в доме

Когда мы покупаем или арендуем дом, массу усилий мы тратим, чтобы сделать это жилище уютным, комфортным и безопасным для всей семьи. Правда, не все недостатки можно сразу заметить и устранить. К таковым относится повышенная влажность, сырость в помещениях, которая грозит размножением плесени и грибка. Идеальный уровень влажности для жилых помещений должен находится на уровне 40-50%. Если вы замечаете, что дом или отдельные помещения более сырые, чем вам хотелось бы, необходимо сразу принимать меры. Можно как в целом снизить уровень влажности в доме, применив высокотехнологичные влагостойкие материалы, или точечно заняться уничтожение источников сырости в отдельных его частях.
При строительстве любого здания важным этапом является гидроизоляция стен дома снаружи. Поскольку в процессе длительной эксплуатации стены периодически подвергаются воздействию осадков, то они должны быть защищены от разрушения влагой. Вода, проникая в бетон, кирпич или природный камень через микротрещины вступает в реакцию с химическими элементами, входящими в состав стенового материала. Это вызывает преждевременное старение и разрушение на вид монолитной поверхности. Отсутствие наружной гидроизоляции стен является одной из причин сырости и плесени в доме.
Система вентиляции в доме обеспечит приток свежего воздуха и, что не маловажно, удалит избыточную влагу из помещений. Вентиляция может быть как естественная, так и принудительная – для особо нуждающихся в этом комнат. Принудительная вентиляция поможет сделать более чистым и сухим воздух в ванных комнатах, на кухне, в подвальных помещениях и убережет стены от появления плесени и грибков.
В любом интерьере зелень домашних растений станет важным акцентом свежести и украсит комнату. Но, декорируя интерьер с помощью таких средств, нужно учитывать и правильную организацию полива растений.
Чтобы снизить уровень влажности, расположите растения возле окон, это будет способствовать проветриванию почвы, следите за уровнем наполнения водой поддонов. Также в сырых помещениях можно использовать растения, которые потребляют небольшое количество воды, например, Сансевиерии, Крассулы.
Надежный способ поддержания комфортной атмосферы в доме – установка датчиков влажности. Они могут быть интегрированы с системой
умный дом или кондиционирования воздуха. Кроме автоматических датчиков можно также использовать менее дорогостоящие влагомеры.
Для контроля влажности в доме много людей, использующих типичный осушитель воздуха. Помимо этого современные системы кондиционирования воздуха также контролирует влажность в помещении. На сегодняшний день существует множество систем кондиционирования воздуха, которые интегрируется с системой отопления и вентиляции, что позволяет объединить функции климат-контроля температуры и удаления избытка влаги из помещений, экономя тепло и электроэнергию.
Если есть возможность использовать в помещениях с повышенной влажностью естественную вентиляцию, не стоит избегать такого простого и эффективного решения. Небольшое окно в ванной комнате позволит наполнить пространство солнечным светом и теплом, а также – контролировать избыток влаги.