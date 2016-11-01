Полезные советы, как избежать сырости в доме

В любом интерьере зелень домашних растений станет важным акцентом свежести и украсит комнату. Но, декорируя интерьер с помощью таких средств, нужно учитывать и правильную организацию полива растений.

Чтобы снизить уровень влажности, расположите растения возле окон, это будет способствовать проветриванию почвы, следите за уровнем наполнения водой поддонов. Также в сырых помещениях можно использовать растения, которые потребляют небольшое количество воды, например, Сансевиерии, Крассулы.