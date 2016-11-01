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Полезные советы, как избежать сырости в доме

Перла Вереника Перла Вереника
Edelstahl und Kunststoff. Zeitlos elegant., euflora Begrünungskonzepte euflora Begrünungskonzepte Коммерческие помещения
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Когда мы покупаем или арендуем дом, массу усилий мы тратим, чтобы сделать это жилище уютным, комфортным и безопасным для всей семьи. Правда, не все недостатки можно сразу заметить и устранить. К таковым относится повышенная влажность, сырость в помещениях, которая грозит размножением плесени и грибка.  Идеальный уровень влажности для жилых помещений должен находится на уровне 40-50%. Если вы замечаете, что дом или отдельные помещения более сырые, чем вам хотелось бы, необходимо сразу принимать меры. Можно как в целом снизить уровень влажности в доме, применив высокотехнологичные влагостойкие материалы, или точечно заняться уничтожение источников сырости в отдельных его частях. 

Технологии гидроизоляции

External Thermal Insulation (ETICS) RenoBuild Algarve Дома в средиземноморском стиле
RenoBuild Algarve

External Thermal Insulation (ETICS)

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

При строительстве любого здания важным этапом является гидроизоляция стен дома снаружи. Поскольку в процессе длительной эксплуатации стены периодически подвергаются воздействию осадков, то они должны быть защищены от разрушения влагой. Вода, проникая в бетон, кирпич или природный камень через микротрещины вступает в реакцию с химическими элементами, входящими в состав стенового материала. Это вызывает преждевременное старение и разрушение на вид монолитной поверхности. Отсутствие наружной гидроизоляции стен является одной из причин сырости и плесени в доме.

Хорошая вентиляция

homify Ванная комната в стиле модерн Мрамор Белый
homify

homify
homify
homify

Система вентиляции в доме обеспечит приток свежего воздуха и, что не маловажно, удалит избыточную влагу из помещений. Вентиляция может быть как естественная, так и принудительная – для особо нуждающихся в этом комнат. Принудительная вентиляция поможет сделать более чистым и сухим воздух в ванных комнатах, на кухне, в подвальных помещениях и убережет стены от появления плесени и грибков. 

Следите за поливом домашних растений

Edelstahl und Kunststoff. Zeitlos elegant., euflora Begrünungskonzepte euflora Begrünungskonzepte Коммерческие помещения Офисы и магазины
euflora Begrünungskonzepte

euflora Begrünungskonzepte
euflora Begrünungskonzepte
euflora Begrünungskonzepte

В любом интерьере зелень домашних растений станет важным акцентом свежести и украсит комнату. Но, декорируя интерьер с помощью таких средств, нужно учитывать и правильную организацию полива растений. 

Чтобы снизить уровень влажности, расположите растения возле окон, это будет способствовать проветриванию почвы, следите за уровнем наполнения водой поддонов. Также в сырых помещениях можно использовать растения, которые потребляют небольшое количество воды, например, Сансевиерии, Крассулы. 

Установите датчики влажности

Control Sytems Inspire Audio Visual Ванная комнатаОсвещение
Inspire Audio Visual

Control Sytems

Inspire Audio Visual
Inspire Audio Visual
Inspire Audio Visual

Надежный способ поддержания комфортной атмосферы в доме – установка датчиков влажности. Они могут быть интегрированы с системой умный дом или кондиционирования воздуха. Кроме автоматических датчиков можно также использовать менее дорогостоящие влагомеры. 

Контроль влажности с помощью системы кондиционирования

MORADIA RESTELO, Artica by CSS Artica by CSS Спальня в стиле модерн
Artica by CSS

Artica by CSS
Artica by CSS
Artica by CSS

Для контроля влажности в доме много людей, использующих типичный осушитель воздуха. Помимо этого современные  системы кондиционирования воздуха также контролирует влажность в помещении. На сегодняшний день существует множество систем кондиционирования воздуха, которые интегрируется с системой отопления и вентиляции, что позволяет объединить функции климат-контроля температуры и удаления избытка влаги из помещений, экономя тепло и электроэнергию.

Естественная вентиляция

Kinderbad Metro, Berlin Interior Design Berlin Interior Design Ванная комната в эклектичном стиле
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

Если есть возможность использовать в помещениях с повышенной влажностью естественную вентиляцию, не стоит избегать такого простого и эффективного решения. Небольшое окно в ванной комнате позволит наполнить пространство солнечным светом и теплом, а также – контролировать избыток влаги. 

До и После: Из деревенского дома в инновационный!
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