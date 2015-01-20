Сделано в Германии – красивая и качественная мебель из дерева

Приготовьтесь к тому, что эта двуспальная кровать из массивного дерева займет львиную доля свободного пространства спальной комнаты. Тем не менее, в качестве компенсации она сможет выступить в качестве вместительного комода, в который при желании можно уместить значительную часть гардероба. Все предметы мебели, представленные на изображении, созданы немецкими дизайнерами из студии Massive Naturmöbel, которые гарантируют высочайшее качество древесины и использование новейших технологий сборки.