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Сделано в Германии – красивая и качественная мебель из дерева

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel Спальная комната Кровати и изголовья
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На протяжении нескольких десятилетий дерево было незаслуженно забыто дизайнерами, увлекшимися созданием мебели из пластика и металла. Однако на смену холодному глянцу функционального минимализма приходят стили кантри и рустикальный, излюбленным материалом которых является теплое и долговечное дерево. Представляем подборку предметов мебели, выполненных немецкими дизайнерами.

Противоположности притягиваются

Kollektion NATURA / Esstisch Baumkante / Waldkante / Naturkante / Nussbaum mit Zinneinlage / Profile Edelstahl, ROSE-HANDWERK ROSE-HANDWERK Столовая комнатаСтолы
ROSE-HANDWERK

ROSE-HANDWERK
ROSE-HANDWERK
ROSE-HANDWERK

Этот обеденный стол выполнен из орехового дерева и стали. Его главным преимуществом является универсальный внешний вид. Стол будет одинаково уместно смотреться как в доме, оформленном в стиле кантри, так и в городской квартире в стиле хай-тек.

Деревянные качели

Schaukelstuhl OWEN aus Massiv - Holz, Holzarbeiten André Findeisen Holzarbeiten André Findeisen Зимний сад в скандинавском стиле Дерево
Holzarbeiten André Findeisen

Holzarbeiten André Findeisen
Holzarbeiten André Findeisen
Holzarbeiten André Findeisen

Этот стул обладает поистине уникальным дизайном. Благодаря плавным переходам одних частей стула в другие, кажется, что он целиком выточен из массива дерева. Длинная спинка стула и сиденье, повторяющее контуры тела, обеспечат максимальный комфорт его обладателю. В отличие от традиционного кресла-качалки, которое так и наровит опрокинуться назад в самый неподходящий момент, длинные лыжи деревянного стула обеспечат должную безопасность.

Двуспальная кровать с возможностями комода

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel Спальная комната Кровати и изголовья
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

Приготовьтесь к тому, что эта двуспальная кровать из массивного дерева займет львиную доля свободного пространства спальной комнаты. Тем не менее, в качестве компенсации она сможет выступить в качестве вместительного комода, в который при желании можно уместить значительную часть гардероба. Все предметы мебели, представленные на изображении, созданы немецкими дизайнерами из студии Massive Naturmöbel, которые гарантируют высочайшее качество древесины и использование новейших технологий сборки.

За семейным столом

Esszimmerstühle, Sunchairs GmbH & Co.KG Sunchairs GmbH & Co.KG Столовая комната в классическом стиле
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG

Sunchairs GmbH & Co.KG
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG
Sunchairs GmbH & Co.KG

Этот широкий обеденный стол и окружившие его со всех сторон стулья выполнены из палисандра. Как правило, палисандром называют древесину деревьев, принадлежащих к роду дальбергия, распространенному в лесах Южной Америки.  Благодаря высокому содержанию эфирных масел, древесина дальбергия славится уникальным цветочным запахом. По прочности она в полтора раза превосходит дуб. Древесина палисандра широко используется не только в производстве предметов мебели, из нее также изготавливают напольные покрытия, музыкальные инструменты и даже бильярдные кии.

В ожидании лета

bunte strandpiraten , purista purista Сад Мебель
purista

purista
purista
purista

Кто сказал, что мебель из дерева обязательно должна быть коричневого цвета? В ожидании лета дизайнеры из студии Purista смастерили несколько деревянных кресел и маленький столик, идеально подходящий для пикника на природе. Забавные цветные полоски наверняка придутся по вкусу маленьким детям.

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