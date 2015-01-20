Сделано в Германии – красивая и качественная мебель из дерева

На протяжении нескольких десятилетий дерево было незаслуженно забыто дизайнерами, увлекшимися созданием мебели из пластика и металла. Однако на смену холодному глянцу функционального минимализма приходят стили кантри и рустикальный, излюбленным материалом которых является теплое и долговечное дерево. Представляем подборку предметов мебели, выполненных немецкими дизайнерами.
Этот обеденный стол выполнен из орехового дерева и стали. Его главным преимуществом является универсальный внешний вид. Стол будет одинаково уместно смотреться как в доме, оформленном в стиле кантри, так и в городской квартире в стиле хай-тек.
Этот стул обладает поистине уникальным дизайном. Благодаря плавным переходам одних частей стула в другие, кажется, что он целиком выточен из массива дерева. Длинная спинка стула и сиденье, повторяющее контуры тела, обеспечат максимальный комфорт его обладателю. В отличие от традиционного кресла-качалки, которое так и наровит опрокинуться назад в самый неподходящий момент, длинные
лыжи деревянного стула обеспечат должную безопасность.
Приготовьтесь к тому, что эта двуспальная кровать из массивного дерева займет львиную доля свободного пространства спальной комнаты. Тем не менее, в качестве компенсации она сможет выступить в качестве вместительного комода, в который при желании можно уместить значительную часть гардероба. Все предметы мебели, представленные на изображении, созданы немецкими дизайнерами из студии Massive Naturmöbel, которые гарантируют высочайшее качество древесины и использование новейших технологий сборки.
Этот широкий обеденный стол и окружившие его со всех сторон стулья выполнены из палисандра. Как правило, палисандром называют древесину деревьев, принадлежащих к роду дальбергия, распространенному в лесах Южной Америки. Благодаря высокому содержанию эфирных масел, древесина дальбергия славится уникальным цветочным запахом. По прочности она в полтора раза превосходит дуб. Древесина палисандра широко используется не только в производстве предметов мебели, из нее также изготавливают напольные покрытия, музыкальные инструменты и даже бильярдные кии.
Кто сказал, что мебель из дерева обязательно должна быть коричневого цвета? В ожидании лета дизайнеры из студии Purista смастерили несколько деревянных кресел и маленький столик, идеально подходящий для пикника на природе. Забавные цветные полоски наверняка придутся по вкусу маленьким детям.