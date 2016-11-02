До и после: эти 3 кухни вдохновят вас!

Ну как вам такая кухня? Достаточно было обновить краску на фасадах и добавить яркости стенам. Поскольку сам кухонный гарнитур был в хорошем состоянии, то его решили не менять, а только лишь обновить. Белый цвет шкафчиков выглядит свежо и стильно, а на фоне оранжевых стен смотрится очень эффектно. Замена кухонного стола также пошла на пользу – теперь он современный и необычный.