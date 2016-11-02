До и после: эти 3 кухни вдохновят вас!

Все мы мечтаем о кухне, дизайн которой бы располагал к общению, был функциональным и при этом не утратил своей актуальности с годами. Но технологии не стоят на месте, поэтому со временем все равно хочется каких-то обновлений. Предлагаем вам рассмотреть три примера кухонь, которым подарили вторую жизнь.
Выше мы уже упоминали о том, что кухни в рустикальном стиле встречаются довольно часто. Вот еще один пример такого дизайна. Обилия дерева и плитка похожего оттенка делают интерьер скучным и угрюмым. Давайте посмотрим, как удалось обновить эту кухню.
В этот раз также спас ситуацию белый цвет. Благодаря такому покрытию мебель обрела классические очертания и заметно посвежела. В дополнение к этому, была произведена замена плитки над рабочей областью и раковины, перемещена микроволновая печь, чтобы освободить пространство. Новый обеденный стол удивительно гармонирует с белой кухней, делая дизайн целостным и ультрасовременным!
Подобная стилистика оформления кухонь в деревенском стиле была в моде не так давно, поэтому встречается довольно часто. Натуральное дерево дает ощущение уюта и тепла, но со временем подобный дизайн надоедает. Давайте посмотрим, как можно без особых затрат и усилий изменить такую кухню до неузнаваемости!
Ну как вам такая кухня? Достаточно было обновить краску на фасадах и добавить яркости стенам. Поскольку сам кухонный гарнитур был в хорошем состоянии, то его решили не менять, а только лишь обновить. Белый цвет шкафчиков выглядит свежо и стильно, а на фоне оранжевых стен смотрится очень эффектно. Замена кухонного стола также пошла на пользу – теперь он современный и необычный.
Белый цвет – отличный вариант для кухни. Но если с этим нейтральным цветом не сочетать какой-то более выразительный, то интерьер становится безликим и скучным. Интересно, что именно произошло с данной кухней?
Добавив в белому цвету приятный фиолетовый, мы получили абсолютно новую кухню! Теперь она вполне сойдет за дизайнерский образец, поскольку обзавелась неповторимым стилем. Темная столешница, которая ранее была светлой, теперь задает интересный акцент всей кухне. Обновленный оттенок кухонного фартука также визуально улучшил стилистику комнаты, гармонично сочетаясь с остальными элементами.