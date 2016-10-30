11 фото рустикальных домов, которые вдохновят вас построить свой

Слияние различных стилей – это всегда большой вызов для профессионалов в мире архитектуры, потому что результатом такого проекта станет предложение инновационное и современное, сочетающее в себе контрастные формы и приемы оформления пространства. Проект, предлагаемый сегодня на ваше рассмотрение – хороший пример разумного использования возможностей старого дома и качественной перепланировки помещений.

Дом в деревенском стиле сохранил в себе аутентичные элементы природных материалов и открытый диалог с окружающей средой. При этом в интерьерах сочетаются традиционные конструкции и современные технологии, что повышает уровень комфорта.