11 фото рустикальных домов, которые вдохновят вас построить свой

Слияние различных стилей – это всегда большой вызов для профессионалов в мире архитектуры, потому что результатом такого проекта станет предложение инновационное и современное, сочетающее в себе контрастные формы и приемы оформления пространства. Проект, предлагаемый сегодня на ваше рассмотрение – хороший пример разумного использования возможностей старого дома и качественной перепланировки помещений.
Дом в деревенском стиле сохранил в себе аутентичные элементы природных материалов и открытый диалог с окружающей средой. При этом в интерьерах сочетаются традиционные конструкции и современные технологии, что повышает уровень комфорта.
Основной целью преобразования этого дома было увеличение полезной площади жилых помещений и реконструкция места для совместного отдыха семьей и многочисленными родственниками. Кантри-стилистка дома была, как видите, в определенной мере сохранена, так как без этого современные технологичные решения могли показаться слишком сдержанными. Важно было сохранить гостеприимную атмосферу этого любимого всеми домика на природе.
Широкая панель панорамных окон огибает угловую часть фасада, что украшает дом снаружи, а интерьеру гостиной придает особый шик и красоту. Отдых в этом доме хорош, как летней веранде под навесом, так в светлой открытой гостиной, наполненной простором и воздухом.
Жить в доме, окруженном зелеными садами и лужайками, и не иметь возможности свободно включить эти прекрасные пейзажи в интерьеры комнат – печальная картина. Чтобы избежать таких недочетов, архитекторы проекта окружили фасад дома навесами и верандами. Ничто не помешает вам в любую погоду открыть дверь или окно, выйти в сад и насладиться впечатляющей чистотой окружающей природы!
В небольшом углублении фасада перед крыльцом расположилась весьма уютная беседка под навесом. Здесь можно и приготовить жаркое на огне, барбекю для гостей, и сразу же расположиться за широким деревянным столом.
Остекленный балкон верхнего этажа выходит открывает солнечным лучам свободный доступ в интерьеры спален, делая их более теплыми и уютными.
Внутри дома поддерживается атмосфера гостеприимства и домашнего уюта. Для этого зоны гостиной, кухни и столовой соединены в общее пространство, а из окон открывается широкий обзор окружающей природы, зелени сада.
Мы уже отмечали, что дом претерпел значительные технологические доработки. Одной из таковых является система естественной вентиляции. Небольшие окна-форточки, расположенные под потолком, открываются по вертикали и доставляют в помещение нужное количество свежего воздуха, не образуя холодных сквозняков на полу.
Дизайн кухни очень интересен своими технологичными решениями и минималистичным стилем. Тонкие линии, отточенные детали – все это напоминает профессиональную кухню шикарного ресторана.
Как мы уже упомянули, дом этот имеет богатую историю, которая словно отдельные пазлы включена архитекторами в единую картину стиля. Так, в ванной комнате были сохранены отдельные элементы старой кирпичной отделки стен. Согласитесь, рядом с ультрасовременной гладкой столешницей и сантехникой, такая раритетная стена смотрится особенно интересно.
Дом на фоне черного ночного неба смотрится как никогда уютно – светлая терраса, гостиная, все выглядит безупречно стильно и радушно.
Чтобы на фасада освещенного дома не было
темных пятен, ломающих архитектурную форму здания, применяется точечное освещение, контрастно подчеркивающее текстуру отделки.