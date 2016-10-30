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11 фото рустикальных домов, которые вдохновят вас построить свой

Перла Вереника Перла Вереника
Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura Дома в стиле кантри
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Слияние различных стилей – это всегда большой вызов для профессионалов в мире архитектуры, потому что результатом такого проекта станет предложение инновационное и современное, сочетающее в себе контрастные формы и приемы оформления пространства.  Проект, предлагаемый сегодня на ваше рассмотрение – хороший пример разумного использования возможностей старого дома и качественной перепланировки помещений. 

Дом в деревенском стиле сохранил в себе аутентичные элементы природных материалов и открытый диалог с окружающей средой. При этом в интерьерах сочетаются традиционные конструкции и современные технологии, что повышает уровень комфорта. 

Четкая геометрия линий фасада

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura Дома в стиле кантри
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

Основной целью преобразования этого дома было увеличение полезной площади жилых помещений и реконструкция места для совместного отдыха  семьей и многочисленными родственниками. Кантри-стилистка дома была,  как видите, в определенной мере сохранена, так как без этого современные технологичные решения могли показаться слишком сдержанными. Важно было сохранить гостеприимную атмосферу этого любимого всеми домика на природе. 

Высокие своды крыши и панорамные окна

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura Дома в стиле кантри
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

Широкая панель панорамных окон огибает угловую часть фасада, что украшает дом снаружи, а интерьеру гостиной придает особый шик и красоту. Отдых в этом доме хорош, как летней веранде под навесом, так в светлой открытой гостиной, наполненной простором и воздухом.

Интеграция внутренней сред с окружающей природой

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura Дома в стиле кантри
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

Жить в доме, окруженном зелеными садами и лужайками, и не иметь возможности свободно включить эти прекрасные пейзажи в интерьеры комнат – печальная картина. Чтобы избежать таких недочетов, архитекторы проекта окружили фасад дома навесами и верандами. Ничто не помешает вам в любую погоду открыть дверь или окно, выйти в сад и насладиться впечатляющей чистотой окружающей природы!

Уютная зона для отдыха

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura Дома в стиле кантри
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

В небольшом углублении фасада перед крыльцом расположилась весьма уютная беседка под навесом. Здесь можно и приготовить жаркое на огне, барбекю для гостей, и сразу же расположиться за широким деревянным столом. 

Балкон навстречу солнцу

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura Дома в стиле кантри
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

Остекленный балкон верхнего этажа выходит открывает солнечным лучам свободный доступ в интерьеры спален, делая их более теплыми и уютными.

Внутренние комнаты – просторные и открытые

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura Столовая комната в стиле кантри
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

Внутри дома поддерживается атмосфера гостеприимства  и домашнего уюта. Для этого зоны гостиной, кухни и столовой соединены в общее пространство, а из окон открывается широкий обзор окружающей природы, зелени сада. 

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Умные решения

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura Дома в стиле кантри
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

Мы уже отмечали, что дом претерпел значительные технологические доработки. Одной из таковых является система естественной вентиляции. Небольшие окна-форточки, расположенные под потолком, открываются по вертикали и доставляют в помещение нужное количество свежего воздуха, не образуя холодных сквозняков на полу. 

Кухня в стиле американского бара

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura Кухня в стиле минимализм
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

Дизайн кухни очень интересен своими технологичными решениями и минималистичным стилем. Тонкие линии, отточенные детали – все это напоминает профессиональную кухню шикарного ресторана. 

Декор в стиле кантри

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura Ванная комната в стиле минимализм
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

Как мы уже упомянули, дом этот имеет богатую историю, которая словно отдельные пазлы включена архитекторами в единую картину стиля. Так, в ванной комнате были сохранены отдельные элементы старой кирпичной отделки стен. Согласитесь, рядом с ультрасовременной гладкой столешницей и сантехникой, такая раритетная стена смотрится особенно интересно. 

Ночное освещение дома – эффектно и просто

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura Дома в стиле кантри
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

Дом на фоне черного ночного неба смотрится как никогда уютно – светлая терраса, гостиная, все выглядит безупречно стильно и радушно. 

Подсветка фасада

Casa CL, BAM! arquitectura BAM! arquitectura Дома в стиле кантри
BAM! arquitectura

BAM! arquitectura
BAM! arquitectura
BAM! arquitectura

Чтобы на фасада освещенного дома не было темных пятен, ломающих архитектурную форму здания, применяется точечное освещение, контрастно подчеркивающее текстуру отделки. 

Энергоэффектнивный дом нового уровня

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