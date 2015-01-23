Площадки для коммерческих проектов

Проектирование торговых площадей включает в себя множество аспектов от вместительности и функциональности до брендинга. Безусловно, работа над таким большим и сложным проектом, как торговый центр – настоящий подвиг архитекторов и дизайнеров. Взгляните на работы британских специалистов, чтобы оценить масштабность и в то же время детальный подход, которые и создают этот удивительный баланс творчества и практичности.
Предметно-ориентированный подход помог Universal Design Studio подготовиться к проведению международной ярмарки современного искусства – 2014 London Frieze Festival. Работая с площадью около 20 400 кв.м в Риджентс-парк, специалистам студии пришлось создать настоящий город с множеством улочек, где располагались киоски и тенты с различными инсталляциями и современными художественными галереями. Также создатели позаботились и о зонах отдыха – вполне реалистичных скверах. Безусловно, при работе с таким большим пространством, ключевыми показателями результата являются удобство и функциональность. Расположение устойчивых симметричных конструкций позволяет беспрепятственно пройтись вдоль всех стендов, а в целях защиты от непогоды и смягчения акустики, архитекторы придумали тканевый настил.
Интерьеры офиса The Beats в Клеркенуэлле были созданы компанией K2 Space, которая специализируется на мебели и предметах декора. Сдержанный стиль, низкие кресла, стеклянные полки – все это создано для оптимальной демонстрации продукции компании.
Прямые линии, чистота и современный интерьер – это дизайн столовой в государственной школе, который демонстрирует студия MYA Consulting. Доводилось ли вам обедать в таком месте? Дизайнерское бюро сотрудничает с архитекторами, поставщиками торгового оборудования и органами по надзору строительства – все для того, чтобы воплотить в жизнь такие креативные и соответствующие всем нормам проекты.
Сомерсет-хаус – это общественное здание в классическом стиле, занимающее целый квартал между Стрэндом и Темзой в Лондоне. Перед английскими архитекторами из Forme U.K была поставлена непростая задача превратить бывшие налоговые ведомства в красивые площадки под коммерческие проекты. Пришлось изрядно потрудиться: снести некоторые перегородки, восстановить паркет, поработать над освещением – всё для того, чтобы воссоздать красоту прежнего убранства. В настоящее время здесь проводятся выставки и различные культурные мероприятия.
По сути целью бренда Arm & Eye является создание самобытного и поразительного продукта, который предельно точно передает пожелание клиента с некоей долей изобретательности. Компании предложили создать абсолютно новый бренд идентифицируемый как Salvation in Noodles. При оформлении стен и меню компания сделала выбор в пользу стиля панк, достигнув таким образом внушающий доверие имидж, который является беспроигрышным вариантом ультрамодного адресата.
Английское подразделение фонда Гулбенкяна располагалось в традиционном здании с террасами в Риджентс-парке, сейчас же организация переехала в современное здание. Первоначально помещение на первом этаже было мрачным и неприветливым. Требовался ремонт. Таким образом, к проекту была привлечена студия Theis & Khan, которая вплотную занялась не только перепланировкой помещения, но и дизайном освещения. Как видите, открытая планировка, зеркала и стеклянные перегородки обеспечивают сотрудникам и посетителям офиса необходимую порцию света.
King’s Cross Central – это один из самых крупных в Европе городских проектов. Все прекрасно знают это место, но мало кто задумывался об идеологии, заложенной в его создание. Ныне Кингс Кросс – людное место, которое с невероятной быстротой стало культурным центром. Оно стремительно возродилось к жизни благодаря стараниям множества английских архитекторов и дизайнеров, в том числе и бюро Allies & Morrison.