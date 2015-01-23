Площадки для коммерческих проектов

Проектирование торговых площадей включает в себя множество аспектов от вместительности и функциональности до брендинга. Безусловно, работа над таким большим и сложным проектом, как торговый центр – настоящий подвиг архитекторов и дизайнеров. Взгляните на работы британских специалистов, чтобы оценить масштабность и в то же время детальный подход, которые и создают этот удивительный баланс творчества и практичности.