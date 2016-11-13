Тусклый пустырь стал садом чудес

Грустный, заброшенный садовый участок – это потенциальная площадка для осуществления удивительных превращений, способных радикально изменить пространство, которым ранее кто-то пренебрег. Бесполезное место во дворе вашего дома может обрести смысл и наполниться максимальной функциональностью, при этом появится идеальный уголок в саду, любимый каждым членом семьи.
Если проявить немного фантазии или подключить к этому процессу команду профессиональных озеленителей можно создать прекрасное место на открытом воздухе рядом с домом для полноценного отдыха и приятных развлечений в кругу семьи или в приятной, большой компании.
Сегодняшний проект, приготовленный для вас, показывает, что любое, даже очень заброшенное место во дворе или в саду может стать чем-то совершенно другим, более значимым и интересным.
От никому не нужного, захламленного участка с выгоревшей травой и кучей ненужного хлама, до ошеломляющего, роскошного, современного сада – такой сложный путь пришлось преодолеть в этом проекте заброшенному садовому участку возле дома.
Давайте посмотрим, что было и что в результате получилось.
Мы думаем, что здесь в какой-то момент пытались создать патио, но эта идея с треском провалилась. Попытка выровнять землю и создать основу для будущего строительства оказалась не под силу собственникам этой площадки.
Единственное, что можно сказать об этом проекте – само пространство участка огромное, оно имеет серьезный потенциал. И воспользоваться этими преимуществами можно очень эффективно, если владеть навыками ландшафтного дизайнера. Здесь открывается обширное поле для фантазии и реализации самых смелых идей.
Мы приветствуем владельцев этого дома за то, что они решились сделать свой сад немного более дружественным и приятным. Но по началу попытки самостоятельного проведения работ по изменению внешнего вида садового участка все же, не возымели должного результата. При этом хозяевам сада не удалось создать ничего удивительного и умопомрачительного.
После удаления хлама, если быть честным, можно констатировать что битва за красоту была проиграна. С таким непростым ландшафтом, большими размерами и неровными поверхностями с перепадами по высоте непросто справиться самостоятельно. Чтобы все спланировать и переделать самостоятельно, понадобилось бы приложить слишком много усилий. При этом нет никакой гарантии на положительный результат, так как любительская рука не всегда способна придумать и осуществить достойный план реконструкции подобного участка. Поэтому понадобилось прибегнуть к услугам профессионала – ландшафтного дизайнера.
Теперь это просторная открытая терраса! Она расположилась на определенном возвышении и выглядит очень эффектно. Такое преимущество позволяет присутствующим, находясь на этой площадке в полной мере наслаждаться великолепным видом, открывающимся на остальную часть пространства.
Терраса оформлена в строгом стиле, здесь чувствуется умиротворение и спокойствие. На этой открытой площадке расположилась элегантная мебель для обедов на свежем воздухе, легкие и воздушные очертания которой уравновешивают строгость обстановки, добавляя в нее элементы изысканности.
Восхитительное впечатление производит металлический стол со стеклянной поверхностью, и изысканные стулья с вычурными узорами. Это великолепие наполняет террасу особым настроением!
Нижний уровень этого недавно обновленного сада впечатляет не меньше, чем терраса, расположенная на возвышении. Здесь также есть чем полюбоваться. Площадка перед домом выложена с интересным, загадочным узором, который напоминает по форме ковер. Это отличное место для патио, в дизайне которого было достигнуто того, что это пространство стало в результате уникальным и неповторимым. Каждая пядь земли в этом обновленном саду использована по максимуму.
Здесь есть место для отдыха на лужайке, покрытой травой, на патио в тени деревьев или на террасе, за роскошным столом. Патио и террасу окаймляют клумбы с высаженными на них садовыми растениями. Они служат идеальным украшением сада, наполняют его естественными цветами и теперь эта часть двора выглядит гармонично, стильно и аккуратно. Никаких следов былого беспорядка, разрухи и заброшенности! Все пространство нового сада выглядит уютным, ухоженным и облагороженным.
По всей длине террасы на некотором возвышении размещены эти потрясающие встроенные клумбы, которые являются идеальным местом для посадки определенных видов растений. Они, при желании хозяев, могут быть высажены не только в специальных квадратных емкостях, но и непосредственно в самих клумбах. Это позволит максимально наполнить их роскошными растениями различной формы и самых разнообразных видов. Все зависит от фантазии собственников этой террасы и их предпочтений.
Что делает эту клумбу еще более особенной, так это специальная разводка воды, которая поступает для орошения клумбы и газона. Благодаря капельному поливу растения, высаженные таким способом, всегда будут благоухать и активно развиваться, радуя окружающих своей естественной красотой и ароматами.
Кроме того, боковые поверхности стенок клумбы оснащены встроенной подсветкой. Только представьте себе, как невероятно красиво становится здесь в вечернее время, когда включается этот дополнительный свет!
Законченный вид террасы создается при помощи идеально расположенной, потрясающей лестницы, имеющей два пролета. Спокойное, уравновешенное настроение создается на этом участке сада благодаря пастельной цветовой гамме, подобранной при отделке ступеней, их равномерному расположению, четким и ровным контурам лестничных пролетов. Шикарная подсветка террасы продолжена также и на лестнице, она служит не только для освещения ступеней, но и создает эффект уюта и спокойствия.
И если раньше в заброшенном саду было трудно сориентироваться, то сейчас в «семейном саду» создан совершенно потрясающий уголок рая и блаженства, которым каждый имеет возможность наслаждаться в полной мере. Потрясающее впечатление, шикарные ощущения!