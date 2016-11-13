Тусклый пустырь стал садом чудес

Грустный, заброшенный садовый участок – это потенциальная площадка для осуществления удивительных превращений, способных радикально изменить пространство, которым ранее кто-то пренебрег. Бесполезное место во дворе вашего дома может обрести смысл и наполниться максимальной функциональностью, при этом появится идеальный уголок в саду, любимый каждым членом семьи.

Если проявить немного фантазии или подключить к этому процессу команду профессиональных озеленителей можно создать прекрасное место на открытом воздухе рядом с домом для полноценного отдыха и приятных развлечений в кругу семьи или в приятной, большой компании.

Сегодняшний проект, приготовленный для вас, показывает, что любое, даже очень заброшенное место во дворе или в саду может стать чем-то совершенно другим, более значимым и интересным.

От никому не нужного, захламленного участка с выгоревшей травой и кучей ненужного хлама, до ошеломляющего, роскошного, современного сада – такой сложный путь пришлось преодолеть в этом проекте заброшенному садовому участку возле дома.

Давайте посмотрим, что было и что в результате получилось.