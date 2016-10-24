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17 простых способов украсить сад

Перла Вереника Перла Вереника
Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Сад в стиле кантри
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Как часто хочется сделать в своем саду что-то особенное, придать местам для отдыха уют и оригинальность, но не хватает времени для таких занятий! К счастью есть экономичные и незатейливые способы добавить оформлению сада нечто действительно особенное, не затратив при этом массу времени, средств и усилий. Мы подобрали несколько примеров работы ландшафтных дизайнеров, в которых подчеркнута изюминка сада, но сделано это достаточно просто и практично.

1. Ряд деревянных панелей создают волнистую линию вдоль газона и формируют уютный дворик.

Eco Fencing project Atkinsons Fencing Ltd Сад в скандинавском стиле
Atkinsons Fencing Ltd

Eco Fencing project

Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd

2. Дорожка, вымощенная камнями и плитками будет аккуратной и красивой на протяжении долгого времени.

Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Сад в стиле кантри
Unique Landscapes

Traditional Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

3. Металлические опоры помогут закрепить плети растений в саду и украсить ландшафт

Vegetable garden witihn a country estate Roeder Landscape Design Ltd Сад в стиле кантри
Roeder Landscape Design Ltd

Vegetable garden witihn a country estate

Roeder Landscape Design Ltd
Roeder Landscape Design Ltd
Roeder Landscape Design Ltd

4. Душистые цветы наполнят атмосферу сада неповторимыми ароматами

homify Сад в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

5. Изогнутые края газона потребуют чуть больше усилий, но результат того стоит

Traditional Garden - Decked Seating Area Unique Landscapes Сад в стиле кантри
Unique Landscapes

Traditional Garden – Decked Seating Area

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

6. Использование небольших фонтанов и ручьев преображает сад

Serene Gravel Garden, Cornus Garden Design Cornus Garden Design Сад в стиле модерн
Cornus Garden Design

Serene Gravel Garden

Cornus Garden Design
Cornus Garden Design
Cornus Garden Design

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7. Растения в вазах украсят площадку для отдыха

Contemporary Split level terrace, Gardenplan Design Gardenplan Design Сад в стиле модерн
Gardenplan Design

Contemporary Split level terrace

Gardenplan Design
Gardenplan Design
Gardenplan Design

8. Объемные архитектурные украшения сделают ваш сад более оригинальным

Private family garden, Viridian Landscape Studio Viridian Landscape Studio Сад в стиле кантри
Viridian Landscape Studio

Private family garden

Viridian Landscape Studio
Viridian Landscape Studio
Viridian Landscape Studio

9. Очень стильно смотрится минимализм в саду – белые конструкции и компактная зелень

Small, low maintenance garden Yorkshire Gardens Сад в стиле минимализм ДПК eco deck,simple garden,artificial lawn
Yorkshire Gardens

Small, low maintenance garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

10. Каменная печь для барбекю – впечатляющий элемент садового декора

Felsted Place Aralia Сад в стиле минимализм Шифер Металлический / Серебристый
Aralia

Felsted Place

Aralia
Aralia
Aralia

11. Ни одной лишней детали и пространство выглядит очень элегантно

Small, low maintenance garden Yorkshire Gardens Сад в стиле минимализм Дерево artifical lawn,eco deck,simple garden
Yorkshire Gardens

Small, low maintenance garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

12. Соблюдайте пропорции в выборе растений. Так, небольшие деревья смотрятся гармонично в ограниченном пространстве и не требуют особого ухода

minimal city courtyard Claire Potter Design Сад в стиле минимализм
Claire Potter Design

minimal city courtyard

Claire Potter Design
Claire Potter Design
Claire Potter Design

13. Узорная плитка для оформления двора и террасы

Unique tiles upgrade patio Ecotile Flooring Сад в скандинавском стиле
Ecotile Flooring

Unique tiles upgrade patio

Ecotile Flooring
Ecotile Flooring
Ecotile Flooring

14. Большие каменные глыбы придадут саду фактурность и яркий стиль

Detalle de Jardinera Forma Taller Сад в стиле лофт
Forma Taller

Detalle de Jardinera

Forma Taller
Forma Taller
Forma Taller

15. Садовая мебель ярких цветов – солнечный акцент для сада в любую погоду

casa SP, studio vtx studio vtx Сад в стиле лофт
studio vtx

studio vtx
studio vtx
studio vtx

16. Добавьте декору сада несколько забавных деталей в виде гирлянды из ярких лампочек или цветных шаров, придав настроению непосредственность и гостеприимность

Pom Pom Garlands in the Garden , PomPom Galore PomPom Galore Сад в эклектичном стиле
PomPom Galore

Pom Pom Garlands in the Garden

PomPom Galore
PomPom Galore
PomPom Galore

17. Гравийное покрытие площадки сделает ваш дворик чистым и сухим при любой погоде

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design Сад в эклектичном стиле
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

Еще ряд интересных идей можно увидеть в материалах Homify.

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