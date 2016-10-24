17 простых способов украсить сад

Как часто хочется сделать в своем саду что-то особенное, придать местам для отдыха уют и оригинальность, но не хватает времени для таких занятий! К счастью есть экономичные и незатейливые способы добавить оформлению сада нечто действительно особенное, не затратив при этом массу времени, средств и усилий. Мы подобрали несколько примеров работы ландшафтных дизайнеров, в которых подчеркнута изюминка сада, но сделано это достаточно просто и практично.