Дизайн интерьера для маленьких квартир

Вчера мы познакомили вас с проектом однокомнатной квартиры, в которой дизайнеры удачно совместили кухню и гостиную. Для тех, кто живет в квартирах с небольшой площадью, тема
большие возможности маленького пространства представляет особый интерес. Ограниченное количество квадратных метров – это вовсе не приговор, а наоборот – повод проявить фантазию и почувствовать себя проектировщиком своего собственного жилого помещения. В помощь начинающим дизайнерам – несколько простых и полезных советов, как оформить интерьер в маленьких квартирах.
Надо признать, что проживание в малометражной квартире накладывает определенные стилевые ограничения. Если вам достались пресловутые 33 кв. м, не стоит планировать в них интерьер в дворцовом стиле. Выбирайте решения, которые визуально увеличивают размер помещения. В квартире, представленной на фото, доминирует скандинавский минимализм, в котором нет места помпезности и погоне за роскошью. Здесь предметы интерьера должны многофункциональны, а цвета рождают ощущение теплоты, спокойствия и защищенности.
Дизайнер намеренно сделал
белый главным цветом помещения – он оптически расширяет пространство, и кажется, что вы находитесь вовсе не в малометражной квартире, а в светлом и просторном помещении.
Еще одним способом расширить пространство являются зеркала. В зависимости от композиции интерьера, можно повесить зеркальную плиту или обычное большое зеркало, которое будет отражать не только предметы интерьера, но и станет дополнительным источником света. Избегайте зеркал с рамами в стиле барокко. Несмотря на их роскошный внешний вид, причудливые завитки не смогут органично вписаться в минималистично оформленную квартиру.
Раздвижные двери способны не только преобразить внешний вид квартиры, но и значительно сэкономить ее пространство. С их помощью можно не только отделить одну комнату от другой, но и оградить один из уголков квартиры, превратив его в маленькую спальню или гардеробную. Такое решение будет особенно полезно тем, кто живет в однокомнатных квартирах.
Большие предметы мебели, поглощающие пространство, лучше расставлять вдоль стен, оставив центр комнаты максимально свободным. Неоценимую помощь в экономии места окажет модульная мебель, которую можно легко разделить на отдельные функциональные блоки.
Ограниченную площадь могут иметь не только городские квартиры, но и загородные дома. В этом случае на помощь приходят мансарды – жилые помещения, образуемые на последнем этаже дома с мансардной крышей. Использовать это пространство в качестве кладовки для хранения старых ненужных вещей – непростительная ошибка. Мансарда – это универсальная часть дома, которую можно адаптировать под любую комнату. Чтобы скошенные стены не создавали угнетающего эффекта, покрасьте их в белый цвет и установите как можно больше мансардных окон.
За редким исключением использовать ковры в небольших комнатах не рекомендуется. Особенно это касается больших ковров с яркими узорами, которые зрительно уменьшают пространство. Для маленьких квартир лучше всего подойдет напольное покрытие из светлых досок.
Reflectfor reading
Хорошо освещенные помещения зрительно кажутся просторнее. Маленьким квартирам категорически противопоказаны хрустальные люстры с множеством подсвечников. Вместо них лучше обзавестись небольшими светильниками, которые при необходимости можно перносить с места на место.
Как мы уже выяснили, одно из важнейших правил оформления интерьера небольшого пространства – свести количество ярких и контрастных цветов к минимуму. Однако от ежедневного пребывания в помещении, палитра которого состоит из белого и пастельных цветов, также можно устать. В этом случае разнообразие в интерьер помогут внести несколько небольших комнатных растений. Они станут настоящим украшением комнаты и компенсируют отсутствие балкона. Теневыносливые и неприхотливые растения отлично впишутся в пространство небольшой комнаты.
Одной из важнейших деталей правильно организованного интерьера являются занавески. Окна в квартирах с ограниченной площадью ни в коем случае не стоит занавешивать тяжелыми шторами из плотной ткани, которая еще больше сузит пространство. Идеальным вариантом будут легкие занавески из светлых полупрозрачных тканей с мелким рисунком приглушенного цвета.