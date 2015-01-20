Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дизайн интерьера для маленьких квартир

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Altbau Sanierung, Design Design Кухни в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Вчера мы познакомили вас с проектом однокомнатной квартиры, в которой дизайнеры удачно совместили кухню и гостиную. Для тех, кто живет в квартирах с небольшой площадью, тема большие возможности маленького пространства представляет особый интерес. Ограниченное количество квадратных метров – это вовсе не приговор, а наоборот – повод проявить фантазию и почувствовать себя проектировщиком своего собственного жилого помещения.  В помощь начинающим дизайнерам – несколько простых и полезных советов, как оформить интерьер в маленьких квартирах.

Скандинавский минимализм

Современная квартира в скандинавском стиле, Aleksander Grishov Aleksander Grishov
Aleksander Grishov

Современная квартира в скандинавском стиле

Aleksander Grishov
Aleksander Grishov
Aleksander Grishov

Надо признать, что проживание в малометражной квартире накладывает определенные стилевые ограничения. Если вам достались пресловутые 33 кв. м, не стоит планировать в них интерьер в дворцовом стиле. Выбирайте решения, которые визуально увеличивают размер помещения. В квартире, представленной на фото, доминирует скандинавский минимализм, в котором нет места помпезности и погоне за роскошью. Здесь предметы интерьера должны многофункциональны, а цвета рождают ощущение теплоты, спокойствия и защищенности. 

Дизайнер намеренно сделал белый главным цветом помещения – он оптически расширяет пространство, и кажется, что вы находитесь вовсе не в малометражной квартире, а в светлом и просторном помещении.

Используйте зеркала

Shoreditch Apartment 1 YAM Studios Гостиная в стиле модерн
YAM Studios

Shoreditch Apartment 1

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

Еще одним способом расширить пространство являются зеркала. В зависимости от композиции интерьера, можно повесить зеркальную плиту или обычное большое зеркало, которое будет отражать не только предметы интерьера, но и станет дополнительным источником света. Избегайте зеркал с рамами в стиле барокко. Несмотря на их роскошный внешний вид, причудливые завитки не смогут органично вписаться в минималистично оформленную квартиру.

Раздвижные двери

Altbau Sanierung, Design Design Кухни в эклектичном стиле
Design

Design
Design
Design

Раздвижные двери способны не только преобразить внешний вид квартиры, но и значительно сэкономить ее пространство. С их помощью можно не только отделить одну комнату от другой, но и оградить один из уголков квартиры, превратив его в  маленькую спальню или гардеробную.  Такое решение будет особенно полезно тем, кто живет в однокомнатных квартирах.

Модульная мебель

Çocuk odası Köşe koltuğu, iBRDESIGN iBRDESIGN Детская комнатаКровати
iBRDESIGN

iBRDESIGN
iBRDESIGN
iBRDESIGN

Большие предметы мебели, поглощающие пространство, лучше расставлять вдоль стен, оставив центр комнаты максимально свободным. Неоценимую помощь в экономии места окажет модульная мебель, которую можно легко  разделить на отдельные функциональные блоки.

Рациональное использование чердачного помещения

Warehouse Apartment Kitchen homify Кухня в классическом стиле
homify

Warehouse Apartment Kitchen

homify
homify
homify

Ограниченную площадь могут иметь не только городские квартиры, но и загородные дома. В этом случае на помощь приходят мансарды – жилые помещения, образуемые на последнем этаже дома с мансардной крышей. Использовать это пространство в качестве кладовки для хранения старых ненужных вещей – непростительная ошибка.  Мансарда – это универсальная часть дома, которую можно адаптировать под любую комнату. Чтобы скошенные стены не создавали угнетающего эффекта, покрасьте их в белый цвет и установите как можно больше мансардных окон.

Что спрятано под ковром?

Chelsea, Hélène Dabrowski Interiors Hélène Dabrowski Interiors Модерн
Hélène Dabrowski Interiors

Chelsea

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

За редким исключением использовать ковры в небольших комнатах не рекомендуется. Особенно это касается больших ковров с яркими узорами, которые зрительно уменьшают пространство. Для маленьких квартир лучше всего подойдет напольное покрытие из светлых досок.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Как можно больше света

"Reflect" for reading Anastassiya Leonova Спальная комната Освещение
Anastassiya Leonova

Reflect for reading

Anastassiya Leonova
Anastassiya Leonova
Anastassiya Leonova

Хорошо освещенные помещения зрительно кажутся просторнее. Маленьким квартирам категорически противопоказаны хрустальные люстры с множеством подсвечников. Вместо них лучше обзавестись небольшими светильниками, которые при необходимости можно перносить с места на место.

Добавьте немного зелени

Очарование природных материалов, ELENA AFONICHEVA ELENA AFONICHEVA Столовая комната в стиле кантри
ELENA AFONICHEVA

Очарование природных материалов

ELENA AFONICHEVA
ELENA AFONICHEVA
ELENA AFONICHEVA

Как мы уже выяснили, одно из важнейших правил оформления интерьера небольшого пространства – свести количество ярких и контрастных цветов к минимуму. Однако от ежедневного пребывания в помещении, палитра которого состоит из белого и пастельных цветов, также можно устать. В этом случае разнообразие в интерьер помогут внести несколько небольших комнатных растений. Они станут настоящим украшением комнаты и компенсируют отсутствие балкона. Теневыносливые и неприхотливые растения отлично впишутся в пространство небольшой комнаты.

Занавески

загородный дом 450 кв м, point-design.ru point-design.ru Столовая комната в стиле модерн
point-design.ru

загородный дом 450 кв м

point-design.ru
point-design.ru
point-design.ru

Одной из важнейших деталей правильно организованного интерьера являются занавески. Окна в квартирах с ограниченной площадью ни в коем случае не стоит занавешивать тяжелыми шторами из плотной ткани, которая еще больше сузит пространство. Идеальным вариантом будут легкие занавески из светлых полупрозрачных тканей с мелким рисунком приглушенного цвета.

Как совместить кухню с гостиной и жить комфортно?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо