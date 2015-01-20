Дизайн интерьера для маленьких квартир

Надо признать, что проживание в малометражной квартире накладывает определенные стилевые ограничения. Если вам достались пресловутые 33 кв. м, не стоит планировать в них интерьер в дворцовом стиле. Выбирайте решения, которые визуально увеличивают размер помещения. В квартире, представленной на фото, доминирует скандинавский минимализм, в котором нет места помпезности и погоне за роскошью. Здесь предметы интерьера должны многофункциональны, а цвета рождают ощущение теплоты, спокойствия и защищенности.

Дизайнер намеренно сделал белый главным цветом помещения – он оптически расширяет пространство, и кажется, что вы находитесь вовсе не в малометражной квартире, а в светлом и просторном помещении.