Кухни без верхних шкафов

Многие хозяева домов и квартир, когда им предлагают интерьер кухни без навесных шкафов, задумываются, уместна ли эта идея для их кухни. Конечно для маленькой кухни такой интерьер может быть рискованным, поэтому не стоит спешить с принятием такого решения. Сначала нужно взвесить все достоинства и оценить недостатки. Ведь кухня без навесных шкафов – явление довольно индивидуальное и оно не всегда может стать лучшей идеей.

Стоит помнить, что самое важное в кухонном гарнитуре — это достаточное количество рабочих поверхностей и мест хранения. Если все необходимое на кухне умещается в тумбах, наличие навесных шкафчиков не является обязательным. Зачем перегружать рабочую зону тяжелой и давящей мебелью, если в ней нет особой нужды?

Давайте рассмотрим объективные плюсы и минусы кухонь без верхних шкафов.