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Кухни без верхних шкафов

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Reforma Vivienda Unifamiliar Sant Vicenç de Montalt., Morgui Súnico Morgui Súnico Кухня в средиземноморском стиле
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Многие хозяева домов и квартир, когда им предлагают интерьер кухни без навесных шкафов, задумываются, уместна ли эта идея для их кухни. Конечно для маленькой кухни такой интерьер может быть рискованным, поэтому  не стоит спешить с принятием такого  решения. Сначала нужно взвесить все достоинства и оценить недостатки. Ведь кухня без навесных шкафов – явление довольно индивидуальное и оно не всегда может стать лучшей идеей. 

Стоит помнить, что самое важное в кухонном гарнитуре — это достаточное количество рабочих поверхностей и мест хранения. Если все необходимое на кухне умещается в тумбах, наличие навесных шкафчиков не является обязательным. Зачем перегружать рабочую зону тяжелой и давящей мебелью, если в ней нет особой нужды? 

Давайте рассмотрим объективные плюсы и минусы кухонь без верхних шкафов.

Большое количество света

neues Musterhaus Simmern, massa haus GmbH massa haus GmbH Кухня в стиле модерн
massa haus GmbH

massa haus GmbH
massa haus GmbH
massa haus GmbH

В первую очередь кухня без верхних шкафов обладает одним весьма важным достоинством: она способствует созданию легкой, просторной атмосферы. Рабочая зона на кухне без верхних шкафов действительно становится светлее, что делает процесс приготовления пищи более приятным и комфортным. Благодаря отсутствию нависающих шкафчиков, нет ощущения нагроможденности, а, напротив, возникает ощущение простора и свободы. Это, пожалуй, главная отличительная особенность, которая и создает по большей части современную атмосферу. Особенно актуальным подобный вариант обустройства кухни будет для стилей минимализм, модерн хай-тек.

Больше дневного света

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Кухня в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

В домах индивидуальной постройки, планировка которых производится хозяином самостоятельно без навязывания типовых квартирных шаблонов комнат, распространенным явлением является снабжение кухни большим количеством дневного света и  установкой кухонной мебели непосредственно у источников света. В данном случае представляется очевидным оборудование кухни тумбами исключительно в нижнем ярусе, без навесных шкафов. Такая планировка вкупе с достаточным количеством дневного света сделает процесс готовки максимально удобным.

Спасение для узких кухонь

Reforma Vivienda Unifamiliar Sant Vicenç de Montalt., Morgui Súnico Morgui Súnico Кухня в средиземноморском стиле
Morgui Súnico

Morgui Súnico
Morgui Súnico
Morgui Súnico

Кухонный гарнитур без верхних шкафов отлично впишется в узких, небольших по размеру кухоньках. Так к примеру для вытянутой кухни будет весьма кстати такой гарнитур, ведь свободное верхнее пространство будет делать ее  более широкой. То же касается малогабаритных кухонь, разгруженная верхняя часть сделает маленькую кухню чуть свободнее.

Рейлинг

LARA RIOS HOUSE, miba architects miba architects Кухня в стиле лофт
miba architects

miba architects
miba architects
miba architects

К недостаткам кухонь без навесных шкафов дизайнеры и хозяйки относят возможный недостаток мест для хранения утвари. Если Вас особенно волнует проблема нехватки функционального пространства на кухне. Чтобы отчасти решить проблемы хранения на одноуровневой кухне помогут рейлинги и навесные элементы. Рейлинг представляет собой  декоративную трубу, которую можно разместить вдоль стены. На такую трубу можно вешать все что угодно: от прихватки до посуды. На вертикальных рейлингах можно разместить сетчатые корзины, бокалы.

П-образные кухни

Wohnhaus in Dresden, Architekturfotografie Steffen Spitzner Architekturfotografie Steffen Spitzner Кухня в стиле модерн
Architekturfotografie Steffen Spitzner

Architekturfotografie Steffen Spitzner
Architekturfotografie Steffen Spitzner
Architekturfotografie Steffen Spitzner

Теперь рассмотрим вопрос конструкции основной части самой кухни. Следует сказать, что если есть возможность, то вы можете заказать угловую кухню или П-образную, такая планировка кухни компенсирует потерю функционального пространства с отсутствием верхних шкафов. Однако стоит учесть, что такие гарнитуры более актуальны для больших просторных помещений.

Применение полок

Cuisine rénovée, Pixcity Pixcity Кухня в стиле модерн
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Не стоит забывать об использовании верхней части — над столешницей можно добавить небольшое количество полок. Это хоть немного но поможет разгрузить кухню. Но не стоит слишком усердствовать, иначе эффект легкости и минимализма может весьма сильно пострадать, достаточно разместить 2-3 полки. На них можно разместить красивый чайный сервиз, красивые тарелки, вазы или еще что-либо, что помогло бы еще и украсить интерьер кухни. Отличной замыслом является идея связанная с кухонным фартуком - полка на всю его длину лежащая прямо на нем. Это поможет не только повысить функциональность, но и так же поможет красиво и логично завершить дизайн кухонного гарнитура.

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Дополнительная атрибутика

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Если у вас просторная кухня, по мимо основного гарнитура, к ней можно заказать дополнительные модули и расположить их у других стен. Это может быть буфет, посудный стеллаж, комод и др. Такая мебель довольно вместительна, и кухонные атрибуты, которые не каждый день используются с успехом могут там разместиться. Здесь отдельным пунктом можно выделить кухню с островом, нижнюю часть такого острова вполне можно задействовать под хранение кухонной атрибутики. То же касается кухни с барной стойкой, если заранее заказать ее с ящиками или полочками в нижней части.

За или против?

DOM - BOCHNIA, stabrawa.pl stabrawa.pl Кухня в скандинавском стиле
stabrawa.pl

stabrawa.pl
stabrawa.pl
stabrawa.pl

Весомым аргументом против установки кухни без верхних шкафов может стать нехватка функционального пространства и вместительных шкафов. Ведь в верхних ярусах может свободно уместиться добрая половина кухонной атрибутики и продуктов. Но благодаря современным кухонным аксессуарам, и технологиям даже без верхних шкафов такие гарнитуры не уступают двухрядным.

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А каково Ваше отношение к кухням без верхних шкафов?

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