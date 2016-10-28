10 домиков для любителей уюта и отдыха на природе

Многие из нас мечтают, устав от городской суеты, отдыхать с семьей на природе, в тихом и уютном небольшом домике, наполненным радостью и уютом. Такой милый домик в окружении природы – это совсем не обязательно роскошная вилла или солидный особняк. Достаточно, чтобы он был комфортным для всей семьи, простым в обслуживании и гостеприимным. Сегодня мы хотели рассказать вам о примерах таких домов, где на площади 50-60 метров нашлось место для нескольких жилых комнат и для веранды в саду, отличного места для отдыха всей семьей на природе.