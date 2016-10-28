10 домиков для любителей уюта и отдыха на природе

Многие из нас мечтают, устав от городской суеты, отдыхать с семьей на природе, в тихом и уютном небольшом домике, наполненным радостью и уютом. Такой милый домик в окружении природы – это совсем не обязательно роскошная вилла или солидный особняк. Достаточно, чтобы он был комфортным для всей семьи, простым в обслуживании и гостеприимным. Сегодня мы хотели рассказать вам о примерах таких домов, где на площади 50-60 метров нашлось место для нескольких жилых комнат и для веранды в саду, отличного места для отдыха всей семьей на природе.
Архитектура этого небольшого дома проста, но имеет свою
изюминку – ассиметричную крышу, что позволило на ограниченной площади совместить двухэтажную часть с балкончиком и просторную гостиную с мансардой. Отделка фасада также построена на сочетании двух видов материалов, что гармонично балансирует форму дома. Деревянные панели отлично подчеркивают белизну фасада и выделяют квадраты окон. Фотографии других видов этого уютного домика можно более подробно рассмотреть по этой ссылке.
Такое строение из модульных деревянных конструкций – очень экономично и результат получился весьма впечатляющий. Небольшой деревянный домик, уютный и теплый, быстро строится и сможет стать достойным местом для отдыха и размеренной жизни в пригороде.
Это дом – пример экологичного и экономичного строительства по одной из наиболее традиционных технологий. Стены дома саманные – из соломы и глины, что хотя и непривычно для современного человека, но по-прежнему очень практично с точки зрения использования натуральных материалов для строительства теплый и надежных жилищ.
Известно, что средиземноморский стиль архитектуры отличается особо теплым настроением и архитектурным разнообразием форм. В этом примере для придания такого ощущения использованы арочные проемы окон, открытые террасы и балконы и контраст белого фасада с темным деревом отделки и глиняной черепицей.
Современное бунгало в тропическом стиле отличается высокой технологичностью. Плоская крыша дома использована для размещения солнечных батарей, а перед террасами расположился большой бассейн с площадкой для летнего отдыха.
Солнечные, насыщенные оттенки фасада делают этот маленьких домик неповторимо уютным. Даже на фоне безоблачного неба ярко-голубой фасад с желтыми ставнями выделяется своей сочной палитрой.
Скромная конструкция небольшого дома смотрится весьма респектабельно – темно серый фасад, современные материалы, минималистичное оформление террасы. Отдых в пригороде может быть и вполне стильным.
Архитектура этого дома простая, использованы классические линии прямоугольного здания и двускатной крыши. Но! Современные технологичные материалы, открытая линия террас вдоль фасада, стильный ландшафтный дизайн сада вокруг дома – все это дает совершенно иное прочтение традиционного домика в пригороде.
Конструкция этого дома включает ряд деталей, характерных для деревенского азиатского строительства, что придает зданию своеобразие и особый колорит. Темная древесина фасада, выступающая линия балкона на втором этаже, интересная конструкция односкатной покатой крыши – стоит обратить внимание на такие архитектурные приемы строительства.
Удивительно, как родился замысел строительства этого небольшого домика на склоне, но результат действительно заслуживает внимания. Несмотря на кажущуюся неустойчивость конструкции, этот дом максимально учитывает все особенности местности и климата, ему не страшны ни дождь, ни ветер.