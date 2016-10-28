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10 домиков для любителей уюта и отдыха на природе

Перла Вереника Перла Вереника
PROJEKT DOMU Ralf G1 – nowoczesny i energooszczędny dom do 100 m², Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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Многие из нас мечтают, устав от городской суеты, отдыхать с семьей на природе, в тихом и уютном небольшом домике, наполненным радостью и уютом. Такой милый домик в окружении природы – это совсем не обязательно роскошная вилла или солидный особняк. Достаточно, чтобы он был комфортным для всей семьи, простым в обслуживании и гостеприимным. Сегодня мы хотели рассказать вам о примерах таких домов, где на площади 50-60 метров нашлось место для нескольких жилых комнат и  для веранды в саду, отличного места для отдыха всей семьей на природе. 

1. Дом под ассиметричной крышей

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Архитектура этого небольшого дома проста, но имеет свою изюминку – ассиметричную крышу, что позволило на ограниченной площади совместить двухэтажную часть с балкончиком и просторную гостиную с мансардой. Отделка фасада также построена на сочетании двух видов материалов, что гармонично балансирует форму дома. Деревянные панели отлично подчеркивают белизну фасада и выделяют квадраты окон. Фотографии других видов этого уютного домика можно более подробно рассмотреть по этой ссылке.

2. Модульный деревянный дом

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Сборные дома
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Такое строение из модульных деревянных конструкций – очень экономично и результат получился весьма впечатляющий. Небольшой деревянный домик, уютный и теплый, быстро строится и сможет стать достойным местом для отдыха и размеренной жизни в пригороде. 

3. Из соломы и глины

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Это дом – пример экологичного и экономичного строительства по одной из наиболее традиционных технологий. Стены дома саманные – из соломы и глины, что хотя и непривычно для современного человека, но по-прежнему очень практично с точки зрения использования натуральных материалов для строительства теплый и надежных жилищ.

4. Компактный дом в средиземноморском стиле

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Известно, что средиземноморский стиль архитектуры отличается особо теплым настроением и архитектурным разнообразием форм. В этом примере для придания такого ощущения использованы арочные проемы окон, открытые террасы и балконы и контраст белого фасада с темным деревом отделки и глиняной черепицей. 

5. Простой дом с плоской крышей

PROJEKT DOMU EX 7 (z wiatą) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Современное бунгало в тропическом стиле отличается высокой технологичностью. Плоская крыша дома использована для размещения солнечных батарей, а перед террасами расположился большой бассейн с площадкой для летнего отдыха.

6. Яркие краски

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias Дома в тропическом стиле
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

Солнечные, насыщенные оттенки фасада делают этот маленьких домик неповторимо уютным. Даже на фоне безоблачного неба ярко-голубой фасад с желтыми ставнями выделяется своей сочной палитрой. 

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7. Интеллигентный минимализм

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 Дома в стиле модерн
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

Скромная конструкция небольшого дома смотрится весьма респектабельно – темно серый фасад, современные материалы, минималистичное оформление террасы. Отдых в пригороде может быть и вполне стильным. 

8. Традиции и современность

PROJEKT DOMU Ralf G1 – nowoczesny i energooszczędny dom do 100 m², Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Архитектура этого дома простая, использованы классические линии прямоугольного здания и двускатной крыши. Но! Современные технологичные материалы, открытая линия террас вдоль фасада, стильный ландшафтный дизайн сада вокруг дома – все это дает совершенно иное прочтение традиционного домика в пригороде. 

9. Детали восточной архитектуры

あきる野の家 （ｽｰﾊﾟｰﾛｰｺｽﾄの家）, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 Дома в рустикальном стиле
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

Конструкция этого дома включает ряд деталей, характерных для деревенского азиатского строительства, что придает зданию своеобразие и особый колорит. Темная древесина фасада, выступающая линия балкона на втором этаже, интересная конструкция односкатной покатой крыши – стоит обратить внимание на такие архитектурные приемы строительства.

10. Дом на краю света

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos Дома в рустикальном стиле Дерево
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos

Удивительно, как родился замысел строительства этого небольшого домика на склоне, но результат действительно заслуживает внимания. Несмотря на кажущуюся неустойчивость конструкции, этот дом максимально учитывает все особенности местности и климата, ему не страшны ни дождь, ни ветер. 

Вокруг света через шесть домов

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