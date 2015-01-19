Как совместить кухню с гостиной и жить комфортно?

Существует ошибочное мнение, что услугами дизайнеров интерьера пользуются лишь избранные счастливчики, которым повезло жить в
хоромах и иметь в банке крупную сумму. Проект, который мы собираемся показать, – прекрасное подтверждение того, что главная задача специалиста по интерьеру заключается вовсе не в том, чтобы обставить помещение дорогой мебелью, а в том, чтобы найти дизайнерское решение, благодаря которому клиенту будет комфортнее жить в собственной квартире.
На первый взгляд, перед нами – самая обыкновенная современная кухня. В ней есть все, что должно быть в так называемом
сердце дома – удобная мягкая мебель, шкафы для посуды, духовка, плита и раковина. Однако приоткроем завесу тайны – перед нам необычная кухня. Чтобы убедиться в этом, посмотрите на нее с другой стороны.
Кажется, что на этом фото представлена уютная гостиная, оформленная в стиле минимализм, но присмотревшись повнимательнее, мы понимаем, что здесь изображена та же комната, что и на предыдущем фото. Это помещение-перевертыш – проект специалистов из студии дизайна Alfia Ilkiv, перед которыми заказчик поставил непростую задачу – совместить кухню и гостиную таким образом, чтобы в ней можно было комфортно жить, кормить семью и встречаться с друзьями.
Общая площадь однокомнатной квартиры составляет 36 м², а проживают в ней мама с сыном дошкольного возраста. Хозяйка жилья обратилась к дизайнерам с просьбой помочь ей организовать пространство таким образом, чтобы у маленького сына была возможность жить в своей комнате. Разумеется, благородный поступок мамы также должен был быть вознагражден. Поэтому дизайнеры приложили максимум усилий и оформили кухню таким образом, чтобы в ней можно было не только готовить, но и отдыхать, смотреть телевизор, читать книги, в общем, заниматься тем, чем мы привыкли заниматься в гостиных.
Шведская стенка, которую мальчик сможет использовать в качестве небольшой спортивной площадки, лампа в форме меча, удобный письменный стол и большая кровать являются наилучшим подтверждением тому, что в этой комнате созданы все условия для роста и развития юноши.
Комната сына обставлена скромно и со вкусом. Здесь вы не найдете ни вычурных украшений, ни изобилия игрушек, зато по всему периметру потолка расположены осветительные приборы. Чувствуется, что в этой семье с малых лет поощряют стремление к обучению и саморазвитию.
Примечательной особенностью этой прихожей является гардеробная, которую можно разглядеть за дверью-гормошкой. Когда площадь квартиры составляет всего 36 м², экономить приходится каждый метр, и здесь компетентность и опыт дизайнеров играют немаловажную роль.
Не торопитесь ставить знак равенства между малометражной квартирой и жизнью в стесненных условиях. Возможности современной техники позволяют обеспечить максимальный комфорт даже при более чем скромном количестве квадратных метров. Отказавшись от привычной для квартир с типовой планировкой ванны в пользу душевой кабины, дизайнерам удалось разместить в небольшой ванной комнате, совмещенной с туалетом, все необходимое.