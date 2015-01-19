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Как совместить кухню с гостиной и жить комфортно?

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Izumrudniye Kholmy, Alfia Ilkiv Interior Designer Alfia Ilkiv Interior Designer Гостиные в эклектичном стиле
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Существует ошибочное мнение, что услугами дизайнеров интерьера пользуются лишь избранные счастливчики, которым повезло жить в хоромах и иметь в банке крупную сумму. Проект, который мы собираемся показать, – прекрасное подтверждение того, что главная задача специалиста по интерьеру заключается вовсе не в том, чтобы обставить помещение дорогой мебелью, а в том, чтобы найти дизайнерское решение, благодаря которому клиенту будет комфортнее жить в собственной квартире. 

Кухня-гостиная

Izumrudniye Kholmy, Alfia Ilkiv Interior Designer Alfia Ilkiv Interior Designer Гостиные в эклектичном стиле
Alfia Ilkiv Interior Designer

Izumrudniye Kholmy

Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer

На первый взгляд, перед нами – самая обыкновенная современная кухня. В ней есть все, что должно быть в так называемом сердце дома – удобная мягкая мебель, шкафы для посуды, духовка, плита и раковина. Однако приоткроем завесу тайны – перед нам необычная кухня. Чтобы убедиться в этом, посмотрите на нее с другой стороны.

Гостиная-кухня

Izumrudniye Kholmy, Alfia Ilkiv Interior Designer Alfia Ilkiv Interior Designer Гостиные в эклектичном стиле
Alfia Ilkiv Interior Designer

Izumrudniye Kholmy

Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer

Кажется, что на этом фото представлена уютная гостиная, оформленная в стиле минимализм, но присмотревшись повнимательнее, мы понимаем, что здесь изображена та же комната, что и на предыдущем фото. Это помещение-перевертыш – проект специалистов из студии дизайна Alfia Ilkiv, перед которыми заказчик поставил непростую задачу – совместить кухню и гостиную таким образом, чтобы в ней можно было комфортно жить, кормить семью и встречаться с друзьями.

Максимально рациональное использование пространства

Izumrudniye Kholmy, Alfia Ilkiv Interior Designer Alfia Ilkiv Interior Designer Гостиные в эклектичном стиле
Alfia Ilkiv Interior Designer

Izumrudniye Kholmy

Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer

Общая площадь однокомнатной квартиры составляет 36 м², а проживают в ней мама с сыном дошкольного возраста. Хозяйка жилья обратилась к дизайнерам с просьбой помочь ей организовать пространство таким образом, чтобы у маленького сына была возможность жить в своей комнате. Разумеется, благородный поступок мамы также должен был быть вознагражден. Поэтому дизайнеры приложили максимум усилий и оформили кухню таким образом, чтобы в ней можно было не только готовить, но и отдыхать, смотреть телевизор, читать книги, в общем, заниматься тем, чем мы привыкли заниматься в гостиных.

Комната сына

Izumrudniye Kholmy, Alfia Ilkiv Interior Designer Alfia Ilkiv Interior Designer Детские комната в эклектичном стиле
Alfia Ilkiv Interior Designer

Izumrudniye Kholmy

Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer

Шведская стенка, которую мальчик сможет использовать в качестве небольшой спортивной площадки, лампа в форме меча, удобный письменный стол и большая кровать являются наилучшим подтверждением тому, что в этой комнате созданы все условия для роста и развития юноши.

Скромно и со вкусом

Izumrudniye Kholmy, Alfia Ilkiv Interior Designer Alfia Ilkiv Interior Designer Детские комната в эклектичном стиле
Alfia Ilkiv Interior Designer

Izumrudniye Kholmy

Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer

Комната сына обставлена скромно и со вкусом. Здесь вы не найдете ни вычурных украшений, ни изобилия игрушек, зато по всему периметру потолка расположены осветительные приборы. Чувствуется, что в этой семье с малых лет поощряют стремление к обучению и саморазвитию.

Прихожая

Izumrudniye Kholmy, Alfia Ilkiv Interior Designer Alfia Ilkiv Interior Designer Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Alfia Ilkiv Interior Designer

Izumrudniye Kholmy

Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer

Примечательной особенностью этой прихожей является гардеробная, которую можно разглядеть за дверью-гормошкой. Когда площадь квартиры составляет всего 36 м², экономить приходится каждый метр, и здесь компетентность и опыт дизайнеров играют немаловажную роль.

В тесноте, да не в обиде

Izumrudniye Kholmy, Alfia Ilkiv Interior Designer Alfia Ilkiv Interior Designer Ванная комната в эклектичном стиле
Alfia Ilkiv Interior Designer

Izumrudniye Kholmy

Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer

Не торопитесь ставить знак равенства между малометражной квартирой и жизнью в стесненных условиях.  Возможности современной техники позволяют обеспечить максимальный комфорт даже при более чем скромном количестве квадратных метров. Отказавшись от привычной для квартир с типовой планировкой ванны в пользу душевой кабины, дизайнерам удалось разместить в небольшой ванной комнате, совмещенной с туалетом, все необходимое.

Сделай сам: стиль шебби шик
Приходилось ли вам использовать кухню в качестве гостиной? Поделитесь опытом!

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