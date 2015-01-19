Как совместить кухню с гостиной и жить комфортно?

Общая площадь однокомнатной квартиры составляет 36 м², а проживают в ней мама с сыном дошкольного возраста. Хозяйка жилья обратилась к дизайнерам с просьбой помочь ей организовать пространство таким образом, чтобы у маленького сына была возможность жить в своей комнате. Разумеется, благородный поступок мамы также должен был быть вознагражден. Поэтому дизайнеры приложили максимум усилий и оформили кухню таким образом, чтобы в ней можно было не только готовить, но и отдыхать, смотреть телевизор, читать книги, в общем, заниматься тем, чем мы привыкли заниматься в гостиных.