Классика в светлых тонах

Все мы знаем, что классика никогда не потеряет своей значимости и будет цениться вне зависимости от времени, места и веяний моды. В этой книге идей мы прогуляемся по просторной четырехкомнатной квартире, в которой авторы проекта создали красивые и комфортные интерьеры. Все помещения оформлены в приятных молочно-серых тонах, что выглядит в достаточной степени изысканно. Интерьер не перегружен сложными конструкциями и обилием цветов.

Чтобы обогатить прохладную пастельную палитру, дизайнеры продумали несколько световых сценариев. Предлагаем взглянуть на все детали поближе.