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Классика в светлых тонах

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Четырехкомнатная квартира в классическом стиле, Details, design studio Details, design studio Столовая комната в классическом стиле Бежевый
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Все мы знаем, что классика никогда не потеряет своей значимости и будет цениться вне зависимости от времени, места и веяний моды. В этой книге идей мы прогуляемся по просторной четырехкомнатной квартире, в которой авторы проекта создали красивые и комфортные интерьеры. Все помещения оформлены в приятных молочно-серых тонах, что выглядит в достаточной степени изысканно. Интерьер не перегружен сложными конструкциями и обилием цветов.

Чтобы обогатить прохладную пастельную палитру, дизайнеры продумали несколько световых сценариев. Предлагаем взглянуть на все детали поближе.

Качество жизни

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле, Details, design studio Details, design studio Гостиная в классическом стиле Бежевый
Details, design studio

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле

Details, design studio
Details, design studio
Details, design studio

Пространство для отдыха выделено диванной группой светлых пастельных оттенков. Здесь же, возле окна стоят крупные растения в цветочных кадках. Едва уловимые акценты можно увидеть в вышивках текстиля, которые золотом перекликаются с подсветкой потолков и узорами мебели и  обоев.

Пространственная легкость

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле, Details, design studio Details, design studio Столовая комната в классическом стиле Бежевый
Details, design studio

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле

Details, design studio
Details, design studio
Details, design studio

Интерьер всей квартиры получился очень воздушным за счет использования светлой мебели и отделочных материалов. Общую элегантность ему придают изящные светильники и богатый текстиль. В гостиной обозначено две зоны: столовая и отдыха. Такое решение подчеркнуто пластикой потолка и освещением.

С видом на огонь

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле, Details, design studio Details, design studio Гостиная в классическом стиле Бежевый
Details, design studio

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле

Details, design studio
Details, design studio
Details, design studio

Центральное место в пространстве для отдыха занимает фальш-камин – именно он осуществляет логическое зонирование и разделяет гостиную от прихожей. Классический портал с молдингом украшает стену над камином. Хозяева квартиры также могут украсить это пространство картиной или зеркалом в раме.

Иллюзии света

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле, Details, design studio Details, design studio Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
Details, design studio

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле

Details, design studio
Details, design studio
Details, design studio

В перегородке, разделяющей прихожую от гостиной, была создана специальная ниша. В ней разместили изысканное полотно в дорогом черном обрамлении. Внимание к произведению искусства притягивает специальное освещение, создающее иллюзию парящего в воздухе объекта.

Творческая идиллия

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле, Details, design studio Details, design studio Кухня в классическом стиле Дерево Белый
Details, design studio

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле

Details, design studio
Details, design studio
Details, design studio

Кухня стала частью столовой зоны, что отвечает требованиям функциональности и соответствует современным стандартам. Её декорировали в стилистике выбранной концепции. Светлый цвет гарнитура выглядит благородно, черный цвет дополняет целостный образ элегантного пространства.

Немного лета

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле, Details, design studio Details, design studio Кухня в классическом стиле Белый
Details, design studio

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле

Details, design studio
Details, design studio
Details, design studio

Одну из стен кухни украшает панно – летний итальянский пейзаж. Рисунок поддерживает теплую молочно-персиковую тему помещения. Особую элегантность придают изящные формы кованых светильников, свет которых в вечернее время будет отражаться на поверхности мраморной столешницы.

Королевские покои

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле, Details, design studio Details, design studio Спальня в классическом стиле Серый
Details, design studio

Четырехкомнатная квартира в классическом стиле

Details, design studio
Details, design studio
Details, design studio

В квартире предусмотрено две спальни, и каждая комната является образцом хорошего вкуса. Как и остальные помещения, главная приватная комната выполнена в классическом стиле. Её украшает красивое мягкое изголовье, здесь же мы видим необычный светильник, стилизованные под старину. Вся мебель не лишена изящества и взаимодействует между собой благодаря использованию единой цветовой гаммы и фактуры. Для комнаты характерны простые линии и формы.

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