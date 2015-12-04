Классика в светлых тонах

Все мы знаем, что классика никогда не потеряет своей значимости и будет цениться вне зависимости от времени, места и веяний моды. В этой книге идей мы прогуляемся по просторной четырехкомнатной квартире, в которой авторы проекта создали красивые и комфортные интерьеры. Все помещения оформлены в приятных молочно-серых тонах, что выглядит в достаточной степени изысканно. Интерьер не перегружен сложными конструкциями и обилием цветов.
Чтобы обогатить прохладную пастельную палитру, дизайнеры продумали несколько световых сценариев. Предлагаем взглянуть на все детали поближе.
Пространство для отдыха выделено диванной группой светлых пастельных оттенков. Здесь же, возле окна стоят крупные растения в цветочных кадках. Едва уловимые акценты можно увидеть в вышивках текстиля, которые золотом перекликаются с подсветкой потолков и узорами мебели и обоев.
Интерьер всей квартиры получился очень воздушным за счет использования светлой мебели и отделочных материалов. Общую элегантность ему придают изящные светильники и богатый текстиль. В гостиной обозначено две зоны: столовая и отдыха. Такое решение подчеркнуто пластикой потолка и освещением.
Центральное место в пространстве для отдыха занимает фальш-камин – именно он осуществляет логическое зонирование и разделяет гостиную от прихожей. Классический портал с молдингом украшает стену над камином. Хозяева квартиры также могут украсить это пространство картиной или зеркалом в раме.
В перегородке, разделяющей прихожую от гостиной, была создана специальная ниша. В ней разместили изысканное полотно в дорогом черном обрамлении. Внимание к произведению искусства притягивает специальное освещение, создающее иллюзию парящего в воздухе объекта.
Кухня стала частью столовой зоны, что отвечает требованиям функциональности и соответствует современным стандартам. Её декорировали в стилистике выбранной концепции. Светлый цвет гарнитура выглядит благородно, черный цвет дополняет целостный образ элегантного пространства.
Одну из стен кухни украшает панно – летний итальянский пейзаж. Рисунок поддерживает теплую молочно-персиковую тему помещения. Особую элегантность придают изящные формы кованых светильников, свет которых в вечернее время будет отражаться на поверхности мраморной столешницы.
В квартире предусмотрено две спальни, и каждая комната является образцом хорошего вкуса. Как и остальные помещения, главная приватная комната выполнена в классическом стиле. Её украшает красивое мягкое изголовье, здесь же мы видим необычный светильник, стилизованные под старину. Вся мебель не лишена изящества и взаимодействует между собой благодаря использованию единой цветовой гаммы и фактуры. Для комнаты характерны простые линии и формы.