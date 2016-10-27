10 советов, которые помогут сохранить порядок в доме

Не хотите, чтобы вещи лежали где угодно, кроме шкафа? Дело совсем не в размере этого и без того громоздкого предмета мебели. Нужно просто правильно организовать устройство внутренних полок и крепежей. Во-первых, выделите отдельное место для вещей повседневных, которые вам будут нужны в ближайшие дни. Во-вторых, разделите пространство полками и ящичками на отделения разных размеров: для крупный вещей и для разнообразной мелочевки, для обуви и для зонтов, для шапок и сумок. Если вещь будет легко и быстро убрать на полку, и для этого не нужно разобрать и снова сложить на место все, что там хранится, ваш дом станет намного аккуратнее. Для длительного хранения вещи можно сложить в вакуумные мешки, так они займут намного меньше места. А чтобы открытые створки шкафа не занимали половину комнаты, установите раздвижные двери. Кстати, такую дверь можно дополнить зеркалом, что сделает шкаф визуально меньше, а сборы – проще и приятнее.