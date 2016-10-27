10 советов, которые помогут сохранить порядок в доме

Разумеется, если мы хотим сохранить порядок в доме, все предметы должны иметь свое определенное место. Некоторые из них ждут особых случаев, а некоторые, например, соответствующую времени года. Если мы заботимся о их состояние, их нужно хранить в соответствующих условиях. Чтобы использовать все возможности шкафов, они должны быть не только вместительны, но и максимально функциональны. Комфортная организация пространства не подразумевает полного минимализма и избавления от всех лишних вещей. Достаточно оборудовать системы хранения так, чтобы достать нужную вещь можно было быстро, а уборка в квартире не превращалась в раскопки Копий царя Соломона.
Вид разбросанных ботинок в прихожей и упорные поиски обуви для пары перед выходом из дома (и это, как правило, когда мы уже безнадежно опаздываем!) может испортить настроение на целый день. Чтобы избежать таких неприятных моментов, можно дополнить интерьер прихожей компактной тумбой с удобными полками для обуви. Маленькая и элегантная тумба позволит вам убрать с коврика в прихожей те пары обуви, которые вы надеваете каждый день, сразу превращая тесный коридор в более просторное и аккуратное помещение.
Для практичного хранения нужно, во-первых, распределить вещи – насколько часто вы ими пользуетесь. Если раз в году – смело убирайте на чердак или антресоли. Тогда у вас останется достаточно места в ближних ящиках шкафов для вещей повседневных. И еще одна хитрость – сами предметы, в которых мы храним вещи, могут быть столь интересны и необычны, что будут служить дополнительным украшением интерьера. Например, пара старинных чемоданов или сундук – помимо солидной вместимости еще и прекрасный арт-объект в вашей комнате.
Каждый любитель книг и поклонник литературы должен иметь в своем доме стеллаж для книг. В противном случае собранные книги будут разбросаны по всему дому, без собственного удобного места, куда их можно было бы убрать после прочтения. Чтобы сделать ваш книжный стеллаж более декоративным для интерьера, оставьте среди книг немного места оригинальных статуэток и сувениров. Это придаст динамичность упорядоченным рядам книг и сделает интерьер более уютным и интересным.
В зависимости от размеров помещения подбирается форма и пропорции стеллажа для комнаты. Высокий, узкий стеллаж визуально увеличит высоту потолка, широкий и низкий – исправит форму слишком вытянутой комнаты. Оформление стеллажа также играет важную роль в композиции пространства. Большой и массивный стеллаж будет уместен в интерьере классического стиля, а легкий, с открытыми полками, яркого цвета – в молодежной обстановке.
Большая часть стен в комнате часто остается свободной, поэтому можно использовать навесные полки в качестве дополнительных мест хранения. В отличие от стеллажей и шкафов они выглядят намного легче и позволяют организовать хранение мелких вещей именно в том месте, где их чаще всего используют.
Один из способов, чтобы поддерживать порядок в свою квартиру является создание специального места для каждой вещи. На рабочем столе надо найти место, например, где вы будете складывать документы и ручки – назначая им часть своего рабочего стола. Таким образом, вам будет намного легче поддерживать порядок.
Не хотите, чтобы вещи лежали где угодно, кроме шкафа? Дело совсем не в размере этого и без того громоздкого предмета мебели. Нужно просто правильно организовать устройство внутренних полок и крепежей. Во-первых, выделите отдельное место для вещей повседневных, которые вам будут нужны в ближайшие дни. Во-вторых, разделите пространство полками и ящичками на отделения разных размеров: для крупный вещей и для разнообразной мелочевки, для обуви и для зонтов, для шапок и сумок. Если вещь будет легко и быстро убрать на полку, и для этого не нужно разобрать и снова сложить на место все, что там хранится, ваш дом станет намного аккуратнее. Для длительного хранения вещи можно сложить в вакуумные мешки, так они займут намного меньше места. А чтобы открытые створки шкафа не занимали половину комнаты, установите раздвижные двери. Кстати, такую дверь можно дополнить зеркалом, что сделает шкаф визуально меньше, а сборы – проще и приятнее.
Любите узнавать свежие новости из газет и просматривать за чашкой утреннего кофе обзоры журналов? Чтобы вся корреспонденция была всегда под рукой, найдите для нее удобное место – рядом со столиком на кухне, на подоконнике или на специальной полке за рабочим столом.
Помещениям под крышей – чердаку или мансарде, не всегда удается найти достойное применение. Однако, именно эта небольшая комната может стать вашим спасителем в борьбе за чистоту и порядок в доме. Здесь можно разместить вместительные шкафы или даже полноценную гардеробную.
В вашей спальне тоже есть волшебный стул или кресло, которое вечером берет на себя функцию хранения одежды, причем в полном беспорядке? И каждый вечер мы даем себе обещание все разобрать и разложить по местам, и увы, не находим для этого времени… Первым шагом к порядку станет сортировка вещей: уберите подальше в шкаф все, что уже не нужно. Остальное сложите на отдельную полку в шкафу, где вы будете хранить вещи для частого использования. И, конечно же, не храните и не накапливайте вещи, с которыми вы уже давно попрощались мысленно и лишь нехватка времени оставляет их хранится в дальних углах полок в шкафу. Устройте распродажу лишних вещей или просто отдайте нуждающимся.