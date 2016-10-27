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Мини-студия с огромным количеством практичных идей

Перла Вереника Перла Вереника
monolocale funzionale e piccolissimo, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli Гостиные в эклектичном стиле
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Сегодня мы хотим рассказать вам о примере очень компактной квартиры-студии, пространство которой при малых размерах действительно удобное, наполненное светом и уютом. Такой интерьер – заслуга функциональной планировки, тонкого зонирования  пространства и применение очень интересных дизайнерских находок: трансформируемая мебель, прозрачные материалы, теплые и приятные цветовые сочетания.  

Фасад

monolocale funzionale e piccolissimo, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

На этой фотографии фасада мы сразу видим, что естественный свет и вентиляция были приоритетом при оформлении этой квартиры. Помимо обычного окна, дополнительное остекление размещено на поверхности двери, что позволяет большему количеству солнечных лучей согреть и украсить интерьер комнаты.

Комплексная планировка

monolocale funzionale e piccolissimo, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli Гостиные в эклектичном стиле
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

Все пространство внутри состоит из одной комнаты, многофункциональной и достаточно комфортной. Высокие потолки, белые стены, светлые натуральные материалы отделки создают ощущение легкости интерьера, расширяя границы небольшого помещения. Еще один секрет этого интерьера – прозрачная мебель. Столовая зона, хотя и находится в центре комнаты, практически не загружает визуальный обзор, не преграждает путь солнечным лучам из окна. 

Комфортная кровать

monolocale funzionale e piccolissimo, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli Спальня в эклектичном стиле
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

Часто из-за недостатка свободного места в маленькой квартире мы экономим на самом ценном для здоровья – нормальном сне и хорошей кровати. Как видите, даже в небольшой квартире-студии может разместится большая и очень красивая кровать, за которую ваша уставшая спина скажет вам огромное спасибо.

Интересные детали интерьера

monolocale funzionale e piccolissimo, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli Гостиные в эклектичном стиле
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

Особенно домашним и приятным эту комнату делает небольшое количество важных деталей. Например, потолок декорирован темными деревянным балками, что сразу делает комнату на порядок более уютной, напоминающей нам о деревенском отдыхе в тишине и покое. 

Мини-кухня

monolocale funzionale e piccolissimo, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli Кухни в эклектичном стиле
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

Эта крошечная кухня, встроенная в шкаф, вполне достаточно для приготовления полноценного ужина. Здесь есть и мойка, и плита, и полка для микроволновой плиты, ящики для хранения крупной посуды, полочки и крепления для кухонной утвари. 

Ванная комната – очень функциональна

monolocale funzionale e piccolissimo, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli Ванная комната в эклектичном стиле
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

Самое главное, что размеры этой небольшой квартиры-студии не помешали выделить отдельное место для ванной комнаты. Мягкая цветовая гамма и практичная сантехника делают эту ванную комнату вполне приятным помещением. 

До и После: Из старого деревенского дома в идеальную дачу!

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