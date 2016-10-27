Мини-студия с огромным количеством практичных идей

Часто из-за недостатка свободного места в маленькой квартире мы экономим на самом ценном для здоровья – нормальном сне и хорошей кровати. Как видите, даже в небольшой квартире-студии может разместится большая и очень красивая кровать, за которую ваша уставшая спина скажет вам огромное спасибо .