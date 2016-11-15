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Галерея ужасов: 24 непростительные ошибки в дизайне

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
ESTE KLASİK YATAK ODASI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Спальня в классическом стиле
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Все мы знаем избитую фразу на вкус и цвет товарищей нет. Но если говорить о стиле и дизайне, то здесь все-таки можно выделить основные показатели наличия или отсутствия последних. Иногда встречаются проекты, где плохо продумана цветовая гамма, нарушены правила конструкции или визуального решения. 

В этой статье мы попробуем обозначить некоторые ошибки в дизайне, которые лучше избегать. Безусловно, каждый волен воплощать в своем доме то, что ему хочется. Но давайте не забывать об основных правилах и показателях вкуса, стиля и элегантности. 

Унылый оттенок кухни

homify Кухня в стиле модерн Фанера
homify
homify

Кто выбирал цвет этой кухни? На фоне бежевой стены такие фасады выглядят тяжело и угнетающе. 

Что это? Карета в комнате?

high end house interior, Vinyaasa Architecture & Design Vinyaasa Architecture & Design Спальня в стиле модерн
Vinyaasa Architecture &amp; Design
Vinyaasa Architecture & Design

Неужели такое бывает? Карета Золушки стоит посреди комнаты? Светодиодные фонари на стене – еще одна ужасающая деталь.

Не слишком ли много всего?

Residence., Rita Mody Joshi & Associates Rita Mody Joshi & Associates Стены и пол в стиле модерн
Rita Mody Joshi &amp; Associates
Rita Mody Joshi & Associates

Если вы любитель Индии, лучше возьмите билет на самолет и отправляйтесь в путешествие. Совсем не обязательно загромождать пространство множеством элементов, символизирующих эту страну. Это не только выглядит безвкусно, но и накапливает пыль. 

Стены как мебель

AYNA , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Если стены выглядят, как обивка кресла или дивана – это ненормально. Дизайн такой комнаты далек от идеала и не может присутствовать по определению там, где есть стиль. 

Слишком богатый стиль

ESTE KLASİK YATAK ODASI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Спальня в классическом стиле
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Классический стиль – это прекрасно. Ровно до того момента, когда вы не пытаетесь завалить комнату вычурными деталями и блестящими элементами. Здесь дизайнеры явно перестарались с убранством и как результат – комната выглядит перегружено и наляписто, словно музей.

Темные стены

Interior painting, Abdul Bros Abdul Bros Стены и пол в стиле модерн
Abdul Bros
Abdul Bros

Вы только посмотрите на цвет стен! Нужно быть очень аккуратными с синим, зеленым, фиолетовым или темно-оранжевым цветами для стен, потому что они могут превратить комнату унылое помещение. Если есть сомнения, всегда лучше выбирать нейтральные оттенки – белый или пастельные.

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Шокирующая геометрия

homify Спальная комната Кровати и изголовья
homify
homify

Потолок, стены, пол и все, что есть в этой комнате, щедро усыпано сложными геометрическими фигурами. Это не просто некрасиво – от такого кругом идет голова! сложные, геометрические и богато. Еще и черно-белая палитра смотрится в данном случае мрачновато.

Депрессия гарантирована

homify Спальня в стиле модерн
homify
homify

Старый и безвкусный стиль доминирует в этой комнате. Его изюминка – обширное пространство для хранения в виде скучного и безликого шкафа с множеством ящиков. 

Чао, стиль и элегантность

homify Спальня в стиле модерн
homify
homify

Здесь нет ни стиля, ни концепции…  Напрочь отсутствует какая-либо эстетика. Нелицеприятную картину дизайна завершает безвкусное освещение спальни.

Шахматный пол

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

В данном случае вам гарантирована головная боль от сложности зрительного восприятия такого пола. 

Отвага злого дизайнера

homify Кухня в азиатском стиле
homify
homify

Желтый цвет, болотные и серые оттенки, белые полосы… Требуется мужество, чтобы спроектировать такую кухню!

Лучше не экспериментировать

Despande's Residence, Nuvo Designs Nuvo Designs Ванная комната в стиле модерн Камень
Nuvo Designs
Nuvo Designs

Что они сделали с отделкой стены и раковиной? Кто мог подумать, что это будет красиво? Нет, не экспериментируйте так, пожалуйста!

Вражеский дизайн

Спальня на Кавалерийской, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Спальня в эклектичном стиле Многоцветный
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

Спальня на Кавалерийской

MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

Яркие цвета странным образом сочетаются между собой и с нейтральными вкраплениями. Выглядит это все ужасно.

Устрашающий интерьер

Prabhadevi , Elevate Lifestyles Elevate Lifestyles Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles

Как можно придумать такую цветочную композицию да еще и разместить ее у всех на виду в гостиной? Невероятно…

Много винила

4BHK Rangoli Garden, Shape Interiors Shape Interiors Кухня в стиле модерн Фанера Фиолетовый / Лиловый
Shape Interiors
Shape Interiors

Кухня – не место для переизбытка фантазии с яркими виниловыми наклейками и нарочитыми узорами.

Волнистый дизайн

Subtle Harmony, Sneha Samtani I Interior Design. Sneha Samtani I Interior Design. Гостиная в стиле модерн
Sneha Samtani I Interior Design.
Sneha Samtani I Interior Design.

Полосатый, пятнистый, линейный дизайн сбивает с толку. Лучше выбирать монохромность и находить единую стилистику для всех элементов интерьера. 

Пространство для танцев?

homify Гостиная в стиле модерн
homify
homify

Непонятно, зачем оставлять столько пустого места между телевизором и диваном? 

Смерть коровы в гостиной

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Вряд ли кого-то впечатлит коровья шкура, распластанная по центру гостиной. Что в этом красивого?!

Еще одно животное под столом

bungalow on boat club road pune, Mind Studio Mind Studio Гостиная в стиле модерн
Mind Studio
Mind Studio

Это еще хуже, чем мы наблюдали на предыдущем фото. Фонд дикой природы пришел бы в бешенство от такого! 

Такие стулья не украшают

homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Дерево Бежевый
homify
homify

Никто не оценит этот предмет мебели, ведь он совсем не симпатичен.

Что это за стулья?

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Гостиная в стиле модерн
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Это выглядит некрасиво и абсолютно безвкусно. Дизайн комнаты полностью испорчен такими стульями. 

Все плохо

House Of Colours, Ansari Architects Ansari Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Ansari Architects
Ansari Architects

Что делают эти три тощие статуи по полу у лестницу? Печальное зрелище…

Смелая спальня

Residence interiors, Akaar architects Akaar architects Спальня в стиле модерн
Akaar architects
Akaar architects

Слишком много творчества и вычурных линий в одной комнате. 

Еще одна отважная спальня

Яркая гостиная на Кавалерийской, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA Гостиные в эклектичном стиле Белый
MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

Этот проект больше походит на кич, чем на дизайнерскую работу. Множество ошибок в оформлении комнаты сделало ее ужасной. 

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