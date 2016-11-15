Галерея ужасов: 24 непростительные ошибки в дизайне

Все мы знаем избитую фразу
на вкус и цвет товарищей нет. Но если говорить о стиле и дизайне, то здесь все-таки можно выделить основные показатели наличия или отсутствия последних. Иногда встречаются проекты, где плохо продумана цветовая гамма, нарушены правила конструкции или визуального решения.
В этой статье мы попробуем обозначить некоторые ошибки в дизайне, которые лучше избегать. Безусловно, каждый волен воплощать в своем доме то, что ему хочется. Но давайте не забывать об основных правилах и показателях вкуса, стиля и элегантности.
Кто выбирал цвет этой кухни? На фоне бежевой стены такие фасады выглядят тяжело и угнетающе.
Неужели такое бывает? Карета Золушки стоит посреди комнаты? Светодиодные фонари на стене – еще одна ужасающая деталь.
Если вы любитель Индии, лучше возьмите билет на самолет и отправляйтесь в путешествие. Совсем не обязательно загромождать пространство множеством элементов, символизирующих эту страну. Это не только выглядит безвкусно, но и накапливает пыль.
Если стены выглядят, как обивка кресла или дивана – это ненормально. Дизайн такой комнаты далек от идеала и не может присутствовать по определению там, где есть стиль.
Классический стиль – это прекрасно. Ровно до того момента, когда вы не пытаетесь завалить комнату вычурными деталями и блестящими элементами. Здесь дизайнеры явно перестарались с убранством и как результат – комната выглядит перегружено и наляписто, словно музей.
Вы только посмотрите на цвет стен! Нужно быть очень аккуратными с синим, зеленым, фиолетовым или темно-оранжевым цветами для стен, потому что они могут превратить комнату унылое помещение. Если есть сомнения, всегда лучше выбирать нейтральные оттенки – белый или пастельные.
Потолок, стены, пол и все, что есть в этой комнате, щедро усыпано сложными геометрическими фигурами. Это не просто некрасиво – от такого кругом идет голова! сложные, геометрические и богато. Еще и черно-белая палитра смотрится в данном случае мрачновато.
Старый и безвкусный стиль доминирует в этой комнате. Его
изюминка – обширное пространство для хранения в виде скучного и безликого шкафа с множеством ящиков.
Здесь нет ни стиля, ни концепции… Напрочь отсутствует какая-либо эстетика. Нелицеприятную картину дизайна завершает безвкусное освещение спальни.
В данном случае вам гарантирована головная боль от сложности зрительного восприятия такого пола.
Желтый цвет, болотные и серые оттенки, белые полосы… Требуется мужество, чтобы спроектировать такую кухню!
Что они сделали с отделкой стены и раковиной? Кто мог подумать, что это будет красиво? Нет, не экспериментируйте так, пожалуйста!
Яркие цвета странным образом сочетаются между собой и с нейтральными вкраплениями. Выглядит это все ужасно.
Как можно придумать такую цветочную композицию да еще и разместить ее у всех на виду в гостиной? Невероятно…
Кухня – не место для переизбытка фантазии с яркими виниловыми наклейками и нарочитыми узорами.
Полосатый, пятнистый, линейный дизайн сбивает с толку. Лучше выбирать монохромность и находить единую стилистику для всех элементов интерьера.
Непонятно, зачем оставлять столько пустого места между телевизором и диваном?
Вряд ли кого-то впечатлит коровья шкура, распластанная по центру гостиной. Что в этом красивого?!
Это еще хуже, чем мы наблюдали на предыдущем фото. Фонд дикой природы пришел бы в бешенство от такого!
Никто не оценит этот предмет мебели, ведь он совсем не симпатичен.
Это выглядит некрасиво и абсолютно безвкусно. Дизайн комнаты полностью испорчен такими стульями.
Что делают эти три тощие статуи по полу у лестницу? Печальное зрелище…
Слишком много творчества и вычурных линий в одной комнате.
Этот проект больше походит на кич, чем на дизайнерскую работу. Множество ошибок в оформлении комнаты сделало ее ужасной.