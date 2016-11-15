Галерея ужасов: 24 непростительные ошибки в дизайне

Все мы знаем избитую фразу на вкус и цвет товарищей нет . Но если говорить о стиле и дизайне, то здесь все-таки можно выделить основные показатели наличия или отсутствия последних. Иногда встречаются проекты, где плохо продумана цветовая гамма, нарушены правила конструкции или визуального решения.

В этой статье мы попробуем обозначить некоторые ошибки в дизайне, которые лучше избегать. Безусловно, каждый волен воплощать в своем доме то, что ему хочется. Но давайте не забывать об основных правилах и показателях вкуса, стиля и элегантности.