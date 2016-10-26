5 небольших, но очень оригинальных ванных комнат

Маленькая ванная комната кажется необыкновенно свежей и позитивной благодаря нехитрому приему. В оформлении пространства использованы самые натуральные и сочные тона: яркий желтый цвет стен и сочетание с ковриками, напоминающими зеленый луг придают интерьеру белой комнаты звенящую, радостную энергию. В такой ванной комнате и утренний душ будет настраивать на позитивный день, и вечером можно отдохнуть от городской суеты, в любую погоду есть ощущение теплого солнышка за окном.