5 небольших, но очень оригинальных ванных комнат

Совместить в небольшом пространстве креативную идею и практичные функции – всегда достаточно сложно. Но, стоит попробовать, пофантазировать – как вы могли бы обновить привычный интерьер ванной комнаты. Как видно из собранных здесь примеров, немного творчества преобразит привычные повседневный интерьер ванной, сделают ее и более яркой, и более индивидуальной по стилю.
Маленькая ванная комната кажется необыкновенно свежей и позитивной благодаря нехитрому приему. В оформлении пространства использованы самые натуральные и сочные тона: яркий желтый цвет стен и сочетание с ковриками, напоминающими зеленый луг придают интерьеру белой комнаты звенящую, радостную энергию. В такой ванной комнате и утренний душ будет настраивать на позитивный день, и вечером можно отдохнуть от городской суеты, в любую погоду есть ощущение теплого солнышка за окном.
Несмотря на скромный размер этой ванной комнаты, здесь есть все что нужно для комфорта, и самое главное – элегантный сдержанный стиль. Темная, коричнево-серая отделка угловой части с душем гармонично сочетается с бежево-песочным фоном ванной комнаты, а каменная чаша умывальника идеально вписывается в пространство и по цвету, и по форме.
Не слишком удобная форма ванной комнаты преображается с помощью продуманной планировки. Каждый уголок использован максимально практично и благодаря этому здесь нашлось место и для душевой, и для умывальника с полками.
Пространство маленькой ванной комнаты часто кажется слишком тесным из-за недостатка освещения. Поэтому дизайнеры данного проекта решили эту проблему, используя дополнительное окошко в крыше. Только представьте – принимать ванную, словно в озере под открытым небом!
Есть очень интересный прием по оформлению интерьеров небольших комнат, которым успешно пользуются дизайнеры. Чтобы маленькая комната не казалось слишком тесной, скучной и однообразной, стоит переключить внимание с ее размеров на цветовое оформление. Яркие стены, сочные цвета и графичный рисунок придадут пространству глубину и многоплановость.