Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

5 небольших, но очень оригинальных ванных комнат

Перла Вереника Перла Вереника
Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Ванная комната в стиле модерн
Loading admin actions …

Совместить в небольшом пространстве креативную идею и практичные функции – всегда достаточно сложно. Но, стоит попробовать, пофантазировать – как вы могли бы обновить привычный интерьер ванной комнаты. Как видно из собранных здесь примеров, немного творчества преобразит привычные повседневный интерьер ванной, сделают ее и более яркой, и более индивидуальной по стилю. 

1. Сияние природных оттенков

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR Ванная в классическом стиле
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

Маленькая ванная комната кажется необыкновенно свежей и позитивной благодаря нехитрому приему. В оформлении пространства использованы самые натуральные и сочные тона: яркий желтый цвет стен и сочетание с ковриками, напоминающими зеленый луг придают интерьеру белой комнаты звенящую, радостную энергию. В такой ванной комнате и утренний душ будет настраивать на позитивный день, и вечером можно отдохнуть от городской суеты, в любую погоду есть ощущение теплого солнышка за окном. 

2. Стильный дизайн для ограниченного пространства

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Несмотря на скромный размер этой ванной комнаты, здесь есть все что нужно для комфорта, и самое главное – элегантный сдержанный стиль. Темная, коричнево-серая отделка угловой части с душем гармонично сочетается с бежево-песочным фоном ванной комнаты, а каменная чаша умывальника идеально вписывается в пространство и по цвету, и по форме.

3. Оптимальное использование пространства

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Не слишком удобная форма ванной комнаты преображается с помощью продуманной планировки. Каждый уголок  использован максимально практично и благодаря этому здесь нашлось место и для душевой, и для умывальника с полками. 

4. Мансардное окно на крыше

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Ванная комната в стиле модерн
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Пространство маленькой ванной комнаты часто кажется слишком тесным из-за недостатка освещения. Поэтому дизайнеры данного проекта решили эту проблему, используя дополнительное окошко в крыше. Только представьте – принимать ванную, словно в озере под открытым небом!

5. Цвет стен, привлекающий внимание

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Есть очень интересный прием по оформлению интерьеров небольших комнат, которым успешно пользуются дизайнеры. Чтобы маленькая комната не казалось слишком тесной, скучной и однообразной, стоит переключить внимание с ее размеров на цветовое оформление. Яркие стены, сочные цвета и графичный рисунок придадут пространству глубину и многоплановость. 

Архитектурный оазис в лесной чаще

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо