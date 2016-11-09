Прозрачность и утонченность – или 186 м² счастья!

Современные конструкции домов отличаются не только уникальным дизайном, но и соответствующими технологиями, которые ставят во главу экологичность и безопасность для окружающей среды. Сегодня мы рассмотрим именно такое строение, которое произвело на нас неизгладимое впечатление. Уверены, этот дом приглянется и вам!
Современный проект дома означает не только уникальную архитектуру и дизайн, но и применение самых инновационных технологий. Простые и лаконичные линии вносят нотки минимализма и делают дизайн универсальным, его актуальность не утратится со временем. Белый цвет фасада придает легкость и утонченность, в то время, как большое количество конструкций из стекла определяет прозрачность и сияющий интерьер.
На первом этаже дома архитекторы создали полностью открытое пространство. На столь просторном участке можно как отдохнуть, так и поесть блюда вместе и даже приготовить их, находясь в постоянном контакте друг с другом. В интерьере преобладают приглушенные цвета, превалируют белые и серые оттенки. Кстати, открытая планировка сейчас пользуется особой популярностью и не теряет актуальности.
В ванной комнате особое место должно быть отведено, в первую очередь, функциональной составляющей и простору, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Пространство, показанное на фото, является идеальным с этой точки зрения. Спокойная цветовая гамма действует успокаивающе и располагает к расслаблению. Выразительные яркие элементы в дизайне ванной комнаты служат акцентами и значительно украшают ее. Стеклянная душевая кабина добавляет прозрачность интерьеру и зрительно расширяет пространство.
То, что сразу бросается в глаза в этой комнате – это, конечно же, яркая ванная. Фантастически сочный оттенок интересно смотрится на фоне серых стен и удачно гармонирует с картинами, расположенными рядом. Природная тематика изображений успокоит вас и порадует, создаст уютную атмосферу в ванной комнате. Такая игра контрастов не раздражает взгляд, а наоборот – освежает интерьер и привносит особое настроение.
Спальня в этом доме также наполнена цветом и стилем. Теплую атмосферу дарит изящная картина над кроватью, оттенки которой перекликаются с бельем. На нейтральном фоне стен желтый и оранжевый цвет выглядит спокойно и уютно. На первом этаже, в дополнение к главной спальне, также расположены дополнительные комнаты для гостей и детей.
Последнее изображение позволяет взглянуть нам на то, что расположено вне дома – на террасу. Набор мебели из темного ротанга отлично сочетается с теплым коричневым оттенком напольного покрытия, так что все вместе выглядит очень уютно и элегантно. Для того, чтобы обеспечить единую стилистику внутри дома и снаружи, один из столбов было решено покрасить один столб в желтый цвет. Таким образом, здание стало не только более выразительным и заметным, но и единым в стилевом решении.