Прозрачность и утонченность – или 186 м² счастья!

Последнее изображение позволяет взглянуть нам на то, что расположено вне дома – на террасу. Набор мебели из темного ротанга отлично сочетается с теплым коричневым оттенком напольного покрытия, так что все вместе выглядит очень уютно и элегантно. Для того, чтобы обеспечить единую стилистику внутри дома и снаружи, один из столбов было решено покрасить один столб в желтый цвет. Таким образом, здание стало не только более выразительным и заметным, но и единым в стилевом решении.