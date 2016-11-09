Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Прозрачность и утонченность – или 186 м² счастья!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Zukunft ist Zuhause: Plus-Energie-Haus mit faszinierenden Raffinessen, Büdenbender Hausbau GmbH Büdenbender Hausbau GmbH Кухня в стиле модерн
Loading admin actions …

Современные конструкции домов отличаются не только уникальным дизайном, но и соответствующими технологиями, которые ставят во главу экологичность и безопасность для окружающей среды. Сегодня мы рассмотрим именно такое строение, которое произвело на нас неизгладимое впечатление. Уверены, этот дом приглянется и вам! 

Современный проект дома

Zukunft ist Zuhause: Plus-Energie-Haus mit faszinierenden Raffinessen, Büdenbender Hausbau GmbH Büdenbender Hausbau GmbH Дома в стиле модерн Дерево Желтый
Büdenbender Hausbau GmbH

Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH

Современный проект дома означает не только уникальную архитектуру и дизайн, но и применение самых инновационных технологий. Простые и лаконичные линии вносят нотки минимализма и делают дизайн универсальным, его актуальность не утратится со временем. Белый цвет фасада придает легкость и утонченность, в то время, как большое количество конструкций из стекла определяет прозрачность и сияющий интерьер.

Открытое пространство

Zukunft ist Zuhause: Plus-Energie-Haus mit faszinierenden Raffinessen, Büdenbender Hausbau GmbH Büdenbender Hausbau GmbH Кухня в стиле модерн
Büdenbender Hausbau GmbH

Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH

На первом этаже дома архитекторы создали полностью открытое пространство. На столь просторном участке  можно как отдохнуть, так и поесть блюда вместе и даже приготовить их, находясь в постоянном контакте друг с другом. В интерьере преобладают приглушенные цвета, превалируют белые и серые оттенки. Кстати, открытая планировка сейчас пользуется особой популярностью и не теряет актуальности. 

Просторная ванная комната

Zukunft ist Zuhause: Plus-Energie-Haus mit faszinierenden Raffinessen, Büdenbender Hausbau GmbH Büdenbender Hausbau GmbH Ванная комната в стиле модерн
Büdenbender Hausbau GmbH

Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH

В ванной комнате особое место должно быть отведено, в первую очередь, функциональной составляющей и простору, чтобы обеспечить максимальный комфорт. Пространство, показанное на фото, является идеальным с этой точки зрения. Спокойная цветовая гамма действует успокаивающе и располагает к расслаблению. Выразительные  яркие элементы в дизайне ванной комнаты служат акцентами и значительно украшают ее. Стеклянная душевая кабина добавляет прозрачность интерьеру и зрительно расширяет пространство. 

Выразительные акценты

Zukunft ist Zuhause: Plus-Energie-Haus mit faszinierenden Raffinessen, Büdenbender Hausbau GmbH Büdenbender Hausbau GmbH Ванная комната в стиле модерн
Büdenbender Hausbau GmbH

Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH

То, что сразу бросается в глаза в этой комнате – это, конечно же, яркая ванная. Фантастически сочный оттенок интересно смотрится на фоне серых стен и удачно гармонирует с картинами, расположенными рядом. Природная тематика изображений успокоит вас и порадует, создаст уютную атмосферу в ванной комнате. Такая игра контрастов не раздражает взгляд, а наоборот – освежает интерьер и привносит особое настроение. 

Спальня

Zukunft ist Zuhause: Plus-Energie-Haus mit faszinierenden Raffinessen, Büdenbender Hausbau GmbH Büdenbender Hausbau GmbH Спальня в стиле модерн
Büdenbender Hausbau GmbH

Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH

Спальня в этом доме также наполнена цветом и стилем. Теплую атмосферу дарит изящная картина над кроватью, оттенки которой перекликаются с бельем. На нейтральном фоне стен желтый и оранжевый цвет выглядит спокойно и уютно. На первом этаже, в дополнение к главной спальне, также расположены дополнительные комнаты для гостей и детей.

Терраса

Zukunft ist Zuhause: Plus-Energie-Haus mit faszinierenden Raffinessen, Büdenbender Hausbau GmbH Büdenbender Hausbau GmbH Балкон и терраса в стиле модерн
Büdenbender Hausbau GmbH

Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH

Последнее изображение позволяет взглянуть нам на то, что расположено вне дома – на террасу.  Набор мебели из темного ротанга отлично сочетается с теплым коричневым оттенком напольного покрытия, так что все вместе выглядит очень уютно и элегантно. Для того, чтобы обеспечить единую стилистику внутри дома и снаружи, один из столбов было решено покрасить один столб в желтый цвет. Таким образом, здание стало не только более выразительным и заметным, но и единым в стилевом решении.

8 небольших, красивых и недорогих домов

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо