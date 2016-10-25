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Экологичный пассивный дом

Перла Вереника Перла Вереника
homify Дома в стиле минимализм
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Пассивный дом можно назвать стандартом экономичного и экологически чистого строительства современного этапа развития технологий. Применение таких методов позволяет сделать дом действительно энерго-эффективным, создавая при этом комфортные условия проживания и минимальное воздействие на окружающую среду. Такие здания отличаются низким уровнем потребности в тепловой энергии. При этом в пассивном доме воздух всегда свежий, без сквозняков – во всех жилых помещениях в течение всего года. Отсутствует повышенная влажность, нет плесени.

Внешний вид

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Этот проект построен по запатентованным технологиям пассивного дома. В его конструкции использованы панели с высоким уровнем теплоизоляционных свойств, что позволяет рационально использовать имеющиеся источники тепла. Внешне этот дом имеет аккуратный и достойный вид, современную стильную архитектуру и удобные площадки для отдыха на природе. 

Гостиная

homify Столовая комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Гостиная в доме соединена с террасой, большое панорамное окно открывает вид на дворик. Пассивное окно оснащено системой защиты и вентиляции с рекуперацией тепла. При строительстве соблюдены основные правила пассивного дома: хорошая теплоизоляция, сертифицированные энерго-сберегающие окна, отсутствие мостиков холода в конструкции. 

Кухня и обеденная зона

homify Кухня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Интерьер кухни имеет хорошую функциональную планировку, что позволяет разместить на небольшой площади все нужные предметы. Натуральные материалы отделки придают интерьеру уют, тепло и стильный вид. 

Ванная комната

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Компактная ванная комната оснащена всем необходимым для комфорта. Материалы подобраны с учетом влагостойкости и теплоизоляции, формы предметов оптимизированы с учетом эргономики помещения. 

Лестницы

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Благодаря размещению окон напротив лестничного проема коридор и ступени получают достаточное количество солнечного света. Легкие стеклянные перила позволяют естественному освещению  проникнуть во все уголки дома. 

Жилые комнаты

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Солнечный свет активно используется в пассивных домах и как источник тепла, и как освещение помещений. Планировка комнат в пассивном доме делается с таким расчетом, чтобы летом не было слишком жарко, а зимой помещения достаточно прогревались лучами солнца. Окна в помещениях большие, просторные, но уровень освещения легко регулируется с помощью жалюзи. 

Терраса на втором этаже

homify Балкон и терраса в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Комнаты второго этажа имеют выход на просторную террасу с аккуратными стеклянными перилами. Пол и потолок оформлены деревом, что придает неповторимое ощущение уюта в этом уголке для отдыха.

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