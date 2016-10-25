Экологичный пассивный дом

Пассивный дом можно назвать стандартом экономичного и экологически чистого строительства современного этапа развития технологий. Применение таких методов позволяет сделать дом действительно энерго-эффективным, создавая при этом комфортные условия проживания и минимальное воздействие на окружающую среду. Такие здания отличаются низким уровнем потребности в тепловой энергии. При этом в пассивном доме воздух всегда свежий, без сквозняков – во всех жилых помещениях в течение всего года. Отсутствует повышенная влажность, нет плесени.